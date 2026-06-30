വിമാനത്താവളത്തിലെ ശുചിമുറിയിലെ ഫ്ലഷ് ബട്ടനിൽ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചു; ബംഗ്ലാദേശി ട്രാൻസിറ്റ് യാത്രക്കാരൻ പിടിയിൽ
1.47 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണമാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടിയത്. ഇയാൾക്കെതിരെ സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : June 30, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 5:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിമാനത്താവളത്തിലെ ടോയലറ്റ് ഫ്ലഷ് ബട്ടനിൽ 1.47 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ച ബംഗ്ലാദേശി ട്രാൻസിറ്റ് യാത്രക്കാരൻ പിടിയിൽ. ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുമാണ് പ്രതിയെ കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത്. ടോയറ്റിലെ ഫ്ലഷ് ബട്ടനടിയിൽ നിന്നുമാണ് 1.47 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചത്.
ജൂൺ 26 ന് ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തി 27 ന് ട്രാൻസിറ്റിനിടെ പ്രത്യേക രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നത്. ഇയാൾക്കെതിരെ സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
വിമാനത്താവളത്തിലെ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ പ്രതിയെ കസ്റ്റംസ് പിടിക്കൂടുന്നത്. പിന്നീട് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് നീല നിറത്തിലുള്ള സോക്കിനുള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞ മൂന്ന് ഓവൽ ആക്രതിയിലുള്ള മഞ്ഞ പൗച്ചുകൾ വാഷ്റൂമിൻ്റെ ഫ്ലഷ് ബട്ടണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതി പറയുന്നത്.
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തുടർന്ന് അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ പരിശേധനയിലാണ് ഫ്ലഷ് ബട്ടണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും മൂന്ന് പൗച്ചുകൾ സംഘം കണ്ടെടുക്കുന്നത്. 1,46,64,211 രൂപ (ഏകദേശം 1.47 കോടി രൂപ) വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണമാണ് കണ്ടെടുത്തതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
കഞ്ചാവ് പിടികൂടി
അതേസമയം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ 15 കിലോയിലധികം വരുന്ന ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിലായി. ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ രണ്ടുപേരുടെ ബാഗേജുകളിലെ എക്സ് റേ പരിശോധനയിലാണ് സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കഞ്ചാവിൻ്റെ സാന്നിദ്ധ്യം കണ്ടെത്തിയത്.
കൂടുതൽ പരിശോധനയിൽ ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവ് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് അടങ്ങിയ ഒമ്പത് പോളിത്തീൻ പാക്കറ്റുകൾ കണ്ടെടുത്തതായി കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഒമ്പത് പാക്കറ്റുകളിൽ ഏഴെണ്ണം കറുത്ത ട്രോളി ബാഗിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലും രണ്ടെണ്ണം തവിട് നിറത്തിലുള്ള ബാക്ക്പാക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത നിലയിലുമാണ് കണ്ടെടുത്തത്.
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