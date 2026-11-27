എഐസിസി സെക്രട്ടറിമാരുടെ ജയ്പൂര് പരിശീലനം; 2027 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തന്ത്രങ്ങള് മെനയല്
കോണ്ഗ്രസിനെ പുനര്നിര്മ്മിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതുതായി നിയമിച്ച 81 എഐസിസി സെക്രട്ടറിമാര്ക്കാണ് പരിശീലനം. സംഘടനയില് ഇത്തരമൊരു പരിശീലനം ഇതാദ്യമായാണ്.
Published : November 27, 2026 at 3:30 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പുതുതായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട 81 എഐസിസി സെക്രട്ടറിമാര്ക്ക് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരില് പരിശീലനം. കോണ്ഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തില് തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു പരിശീലന പരിപാടി. 2027ല് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏഴ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്ക്കുള്ള തന്ത്രങ്ങള് ആവിഷ്ക്കരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയായാണ് ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഒപ്പം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് രൂപം നല്കുന്ന ദേശവ്യാപക പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്കുള്ള കോപ്പ്കൂട്ടലും ഈ പരിപാടിയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് നിരീക്ഷണം.
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ഈ മാസം മുപ്പത് മുതല് ഡിസംബര് ഒന്പത് വരെയാണഅ പരിശീലന പരിപാടിയെന്ന കോണ്ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു. എഐസിസി സെക്രട്ടറിമാര്ക്കായി ആദ്യമായി ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. (കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാര്ക്കായി വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു). ഉത്തര്പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്,ഹിമാചല്പ്രദേശ്, ഗോവ, പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്, മണിപ്പൂര് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളലേക്ക് 2027ല് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്താന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ചുക്കാന് പിടിക്കുന്നവര്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരമാണിതെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
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ഭാവി വെല്ലുവിളികള് നേരിടാനായി അടുത്തിടെയാണ് 81 സെക്രട്ടറിമാരെക്കൂടി കോണ്ഗ്രസ് നിയോഗിച്ചത്. ഇതില് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമുണ്ട്. 2027ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്ക്ക് പുറമെ 2028ല് കര്ണാടക, തെലങ്കാന, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്,ഛത്തീസ്ഗഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയും മുതിര്ന്ന നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്രയും മുന് ആഴ്ചകളില് നിരവധി തവണ അഭിമുഖങ്ങള് നടത്തിയ ശേഷമാണ് പുതിയ സെക്രട്ടറിമാരെ നിയമിച്ചത്. അന്തിമ പട്ടിക ഈ മാസം പത്തൊന്പതിനാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പല പുതുമുഖങ്ങളും പട്ടികയിലിടം പിടിച്ചു. പഴയമുഖങ്ങള്ക്ക് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നിലനിറുത്താനായി. അവര്ക്ക് പുതിയ ചുമതലകളും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
പരിശീലന പരിപാടിക്ക് മുമ്പ് എഐസിസി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ളവരോട് സെക്രട്ടറിമാരുമായി സംവദിക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭാവി തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരവരുടെ മേഖലകളില് നടപ്പാക്കേണ്ട കര്മ്മ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാനും ആവശ്യമുയര്ത്തിയിരുന്നു. സമാപന ദിവസം രാഹുല് ഗാന്ധി പുത്തന് സെക്രട്ടറിമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. കോണ്ഗ്രസ് സംഘടനയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് അവരുമായി പങ്കിടും. വരും മാസങ്ങളില് നടത്തേണ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളും രാഹുല് അവരോട് വിശീകരിക്കും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല നല്കിയിരിക്കുന്നവര്ക്ക് കോണ്ഗ്രസിനെ അടിയന്തരമായി അതിനായി സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റുള്ളവര്ക്ക് കുറച്ച് കൂടി സമയം കിട്ടും സംഘടനയെ പുതുക്കി നിര്മ്മിക്കാന്. നിരവധി യോഗങ്ങള്ക്കിടയിലാണ് പരിശീലനം നടക്കുന്നതെന്നൊരു അഭിപ്രായം ചില നേതാക്കളിലുണ്ട്. സെക്രട്ടറിമാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് മാറി നില്ക്കുന്നത് പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമന്നും അവര് കരുതുന്നു. എങ്കിലും പരിപാടിയ്ക്കായി തങ്ങള് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഓരോരുത്തര്ക്കും ഓരോഘട്ടത്തിലും ഓരോ പാഠങ്ങള് പഠിക്കാനുണ്ട്. പരിശീലനങ്ങള് നല്ലത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ സെക്രട്ടറിമാരും പരിശീലനത്തിന് എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇത്തരമൊരു പരിപാടി ഇതാദ്യമാണ് താനും ഇതിനെ ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണെന്നു ഉത്തര്പ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി കുനാല് ചൗധരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാര്ക്കായി നടത്തിയ പരിശീലന പരിപാടിയില് താന് മുമ്പ് പങ്കെടുത്തിരുന്തായി പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി ഹിന കവാരെ പറഞ്ഞു. നമ്മള് എത്ര നാളായി പൊതുരംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പുതുതായി പഠിക്കാന് ധാരാളം കാര്യങ്ങള് ഉണ്ടെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വഴികളും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. സാങ്കേതികതയുടെയും യുവാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും പങ്കുമുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയെ കുറിച്ച് ഓര്ത്ത് താന് വലിയ ആവേശത്തിലാണെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. തങ്ങള്ക്ക് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളെല്ലാം പൂര്ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില് തിരികെ പോയി പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നും കവാരെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തന്ത്രങ്ങള് പുനപ്പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണിതെന്നാണ് ചൗധരിക്കും കവാരയ്ക്കുമുള്ളത്. ഒപ്പം ഹൈക്കമാന്ഡില് നിന്നുള്ള മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങളും കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇവര് പങ്കു വച്ചു. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി തങ്ങള് പൂര്ണ സജ്ജരായിക്കഴിഞ്ഞു. പരിശീലന ക്യാമ്പില് നേതാക്കളുണ്ടാകും. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങള് മികച്ച രീതിയില് സജ്ജമാക്കുന്നതിന് സഹായകമാകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അപ്പുറം സംഘടനയെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നതും ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യമാണെന്നും കവാരെ പറഞ്ഞു.
പഞ്ചാബില് കോണ്ഗ്രസ് വോട്ടര്മാരിലേക്ക് എത്താന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. എതിരാളികളായ ഭരണകക്ഷി എഎപി, പുത്തന് എസ്എഡി-ബിജെപി സഖ്യം തുടങ്ങിയവരെ നേരിടാന് സംസ്ഥാന ഘടകം ഒന്നിച്ച് തയാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഉത്തര്പ്രദേശില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭരണഘടന ദിനത്തില് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയുടെ നേതൃത്വത്തില് സേവ് കോണ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പരിപാടി അരങ്ങേറി. തീവ്രവോട്ടര്പട്ടിക പരിഷ്ക്കരത്തിലൂടെ വോട്ടുകള് മോഷ്ടിച്ച കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ പരിപാടി.
ഉത്തര്പ്രദേശില് കോണ്ഗ്രസും സമാജ് വാദി പാര്ട്ടിയും തമ്മില് ഇനിയും സീറ്റ് പങ്കിടലില് ധാരണ ആയിട്ടില്ല ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിക്െതിരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസിന്റെ പരിപാടി. ഇതേ നടപടികള് തന്നെയാണ് ഗോവ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചല്പ്രദേശ്, മണിപ്പൂര് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി മികച്ച ഏകോപനത്തിനായാണ് ഇത്തരമൊരു പരിശീലന പരിപാടിയെന്നാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി രാം കിഷന് ഓജ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാന ഘടകവുമായി സെക്രട്ടറിമാര് എത്രത്തോളം അടുത്തിടപഴകുന്നുവോ അത്രത്തോളം സംഘടനയ്ക്ക് അത് കരുത്താകും. സംസ്ഥാനത്തും കേന്ദ്രത്തിലും നമ്മള് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോള് സംഘടനാ ശക്തി വലിയ ഘടകം തന്നെയാണ്. ഹൈക്കമാന്ഡ് പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുത്തവര്ക്ക് വേണ്ട മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് ക്യാമ്പില് നല്കുമെന്നും ഓജ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.