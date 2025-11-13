നടു റോഡില് വിമാനത്തിൻ്റെ അടിയന്തര ലാൻഡിങ്; ഒഴിവായത് വൻ അപകടം, VIDEO
സേലം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ സെസ്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെറു വിമാനമാണ് കാരൈക്കുടിയിൽ നിന്ന് കീരനൂരിലേക്ക് മടങ്ങവെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
Published : November 13, 2025 at 6:53 PM IST
ചെന്നൈ: ദേശീയ പാതയില് എമർജൻസി ലാൻഡ് ചെയ്ത് സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ പരിശീലന വിമാനം. തമിഴ്നാട്ടിലെ പുതുക്കോട്ട-ട്രിച്ചി ദേശീയ പാതയിലാണ് പരിശീലന വിമാനം എമർജൻസി ലാൻഡ് ചെയ്തത്. വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചിറകിനും എഞ്ചിനും തകരാർ സംഭവിച്ചതാണ് അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
സേലം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ സെസ്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെറു വിമാനമാണ് കാരൈക്കുടിയിൽ നിന്ന് കീരനൂരിലേക്ക് മടങ്ങവെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചിറക് പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോയതായും എഞ്ചിന് തകരാർ സംഭവിച്ചതിനാലും ഉടൻ തന്നെ ദേശീയ പാതയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് പൈലറ്റ് റോബർട്ട് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ഇനി ട്രിച്ചി വിമാനത്താവളത്തില് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
A single engine aircraft Cessna 172 skyhawk made an emergency landing on #Trichy - #Pudukottai NH near Narthamalai.— DeepaK KarthiK (@dkarthikTOI) November 13, 2025
Flight reportedly flew from #Salem.
Two people on board are safe. pic.twitter.com/eXeyC1aOk4
പൈലറ്റിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിൽ വലിയ അപകടമാണ് ഇല്ലാതായതെന്നാണ് കോ പൈലറ്റും ട്രെയിനിയുമായ ഹാഷിം വ്യക്തമാക്കിയത്. സംഭവത്തിൽ ഇരുവരും പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നടു റോഡിൽ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തതോടെ നാട്ടുകാർ പരിഭ്രാന്തരായി. ഇതോടെ അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി തുടർ നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടാതെ വിമാനത്തിലെ സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിച്ച് ട്രിച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസും അറിയിച്ചു. ട്രിച്ചി വിമാനത്താവള ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള് പരിശോധിച്ചു. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ വിമാനം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്ന് ട്രിച്ചി വിമാനത്താവള ഡയറക്ടർ രാജു മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
''പറക്കുന്നതിനിടെ സ്വകാര്യ പരിശീലന വിമാനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനിൽ സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ടെന്ന് ട്രിച്ചി വിമാനത്താവള കൺട്രോൾ റൂമിനെ പൈലറ്റ് അറിയിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ വിമാനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം തകർന്ന നിലയിലുമാണ്. അടിയന്തര ലാൻഡിങ് വേണ്ടി വന്നതിനാലാണ് വിമാനം ട്രിച്ചി - പുതുക്കോട്ടൈ ദേശിയ പാതയിൽ പൈലറ്റിന് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തേണ്ടി വന്നത്'' - ട്രിച്ചി വിമാനത്താവള ഡയറക്ടർ രാജു വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡിജിസിഎ) ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എത്തും. തുടർന്ന് വിമാനം ട്രിച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ട്രിച്ചി വിമാനത്താവള ഡയറക്ടർ രാജു വ്യക്തമാക്കി.
വിമാനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലകർ ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ. സ്വകാര്യ വിമാനത്തിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: അഹമ്മദാബാദ് വിമാന ദുരന്തം; പൈലറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് സുപ്രീം കോടതിയില്