ETV Bharat / bharat

നടു റോഡില്‍ വിമാനത്തിൻ്റെ അടിയന്തര ലാൻഡിങ്; ഒഴിവായത് വൻ അപകടം, VIDEO

സേലം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ സെസ്‌ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെറു വിമാനമാണ് കാരൈക്കുടിയിൽ നിന്ന് കീരനൂരിലേക്ക് മടങ്ങവെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

Pudukkottai Tamil Nadu Aircraft Sudden Lands NH Aircraft Emergency Pudukkottai PUDHUKOTTAI AIRCRAFT LANDING
Training Aircraft suddenly lands on the national highway near Pudukkottai TamilNadu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 6:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: ദേശീയ പാതയില്‍ എമർജൻസി ലാൻഡ് ചെയ്‌ത് സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ പരിശീലന വിമാനം. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പുതുക്കോട്ട-ട്രിച്ചി ദേശീയ പാതയിലാണ് പരിശീലന വിമാനം എമർജൻസി ലാൻഡ് ചെയ്‌തത്. വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചിറകിനും എഞ്ചിനും തകരാർ സംഭവിച്ചതാണ് അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

സേലം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ സെസ്‌ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെറു വിമാനമാണ് കാരൈക്കുടിയിൽ നിന്ന് കീരനൂരിലേക്ക് മടങ്ങവെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചിറക് പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോയതായും എഞ്ചിന് തകരാർ സംഭവിച്ചതിനാലും ഉടൻ തന്നെ ദേശീയ പാതയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് പൈലറ്റ് റോബർട്ട് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ഇനി ട്രിച്ചി വിമാനത്താവളത്തില്‍ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പൈലറ്റിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിൽ വലിയ അപകടമാണ് ഇല്ലാതായതെന്നാണ് കോ പൈലറ്റും ട്രെയിനിയുമായ ഹാഷിം വ്യക്തമാക്കിയത്. സംഭവത്തിൽ ഇരുവരും പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നടു റോഡിൽ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്‌തതോടെ നാട്ടുകാർ പരിഭ്രാന്തരായി. ഇതോടെ അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി തുടർ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടാതെ വിമാനത്തിലെ സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിച്ച് ട്രിച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസും അറിയിച്ചു. ട്രിച്ചി വിമാനത്താവള ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള്‍ പരിശോധിച്ചു. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ വിമാനം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്ന് ട്രിച്ചി വിമാനത്താവള ഡയറക്‌ടർ രാജു മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

Pudukkottai Tamil Nadu Aircraft Sudden Lands NH Aircraft Emergency Pudukkottai PUDHUKOTTAI AIRCRAFT LANDING
Training Aircraft suddenly lands on the national highway near Pudukkottai TamilNadu (ETV Bharat)

''പറക്കുന്നതിനിടെ സ്വകാര്യ പരിശീലന വിമാനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനിൽ സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ടെന്ന് ട്രിച്ചി വിമാനത്താവള കൺട്രോൾ റൂമിനെ പൈലറ്റ് അറിയിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ വിമാനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം തകർന്ന നിലയിലുമാണ്. അടിയന്തര ലാൻഡിങ് വേണ്ടി വന്നതിനാലാണ് വിമാനം ട്രിച്ചി - പുതുക്കോട്ടൈ ദേശിയ പാതയിൽ പൈലറ്റിന് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തേണ്ടി വന്നത്'' - ട്രിച്ചി വിമാനത്താവള ഡയറക്‌ടർ രാജു വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡിജിസിഎ) ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എത്തും. തുടർന്ന് വിമാനം ട്രിച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ട്രിച്ചി വിമാനത്താവള ഡയറക്‌ടർ രാജു വ്യക്തമാക്കി.

Pudukkottai Tamil Nadu Aircraft Sudden Lands NH Aircraft Emergency Pudukkottai PUDHUKOTTAI AIRCRAFT LANDING
Training Aircraft suddenly lands on the national highway near Pudukkottai TamilNadu (ETV Bharat)

വിമാനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലകർ ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ. സ്വകാര്യ വിമാനത്തിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: അഹമ്മദാബാദ് വിമാന ദുരന്തം; പൈലറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍

TAGGED:

PUDUKKOTTAI TAMIL NADU
AIRCRAFT SUDDEN LANDS NH
AIRCRAFT EMERGENCY PUDUKKOTTAI
PUDHUKOTTAI AIRCRAFT LANDING
AIRCRAFT EMERGENCY LANDS ON NH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.