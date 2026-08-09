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ബാരാമതി വ്യോമതാവളത്തിന് സമീപം പരിശീലന വിമാനം തകർന്നുവീണു; ആളപായമില്ല

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെ ജില്ലയിലെ ബാരാമതി എയർസ്ട്രിപ്പിന് സമീപം വിമാനം തകർന്നുവീണു. ട്രെയിനി പൈലറ്റ് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

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Trainer Aircraft Crashes Near Baramati Airstrip In Maharashtra's Pune; No Casualty (PTI screengrab)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 4:33 PM IST

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മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെ ജില്ലയിലെ ബാരാമതി എയർസ്ട്രിപ്പിന് സമീപം സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ പരിശീലന വിമാനം തകർന്നുവീണു, ആളപായമൊന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. റൺവേയിൽനിന്ന് തെന്നിനീങ്ങിയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് പൂനെ എസ്‌പി സന്ദീപ് സിങ് ഗിൽ പറഞ്ഞു. ട്രെയിനി പൈലറ്റ് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ഓടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ബാരാമതി വ്യോമതാവളത്തിലെ വിമാനാപകടത്തിൽ അന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും എൻസിപി നേതാവുമായ അജിത് പവാർ കൊല്ലപ്പെട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. "എയർസ്ട്രിപ്പിന് സമീപമാണ് സംഭവം നടന്നത്. വിമാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ടോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടോയെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്" പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഗ്രാമവാസികളും അടിയന്തര പ്രതികരണ സേനയും ഉടൻ തന്നെ അപകടസ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടി.

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ജനുവരിയിൽ ഇതേ എയർസ്ട്രിപ്പിൽ, വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അജിത് പവാറും മറ്റ് നാല് പേരും ലിയർജെറ്റ് 45 വിമാനം തകർന്നുവീണ് മരിച്ചത്. വിഎസ്ആർ വെഞ്ചേഴ്‌സ് എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനമായിരുന്നു അത്.

എൻസിപി നേതാവിന് പുറമെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഒരു അറ്റൻഡൻ്റ്, രണ്ട് ക്രൂ അംഗങ്ങൾ (പൈലറ്റ്-ഇൻ-കമാൻഡ് സുമിത് കപൂർ, ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ ശംഭവി പഥക് ) എന്നിവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്‌സിഡൻ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

മെയ് 13 ന് ബാരാമതി എയർസ്ട്രിപ്പിന് സമീപം മറ്റൊരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ഒരു പരിശീലന വിമാനം തകർന്നുവീണിരുന്നു. രാവിലെ 8:50ന് ബാരാമതി എയർസ്ട്രിപ്പ് പ്രദേശത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഗോജുബാവി ഗ്രാമത്തിന് സമീപമാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ വിമാനത്തിലെ ഏക ജീവനക്കാരനായ ഒരു പരിശീലന പൈലറ്റ് സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ബാരാമതി എയർസ്ട്രിപ്പിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെഡ്ബേർഡ് ഫ്ലൈറ്റ് പരിശീലന അക്കാദമിയുടേതായിരുന്നു ആ വിമാനം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"ദൃക്‌സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വിമാനം താരതമ്യേന താഴ്ന്ന് പറക്കുകയായിരുന്നു, അപ്പോൾ സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ചു. ക്രാഷ് ലാൻഡിംഗിനിടെ, വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു വശം നിലത്ത് ഇടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ലൈറ്റ് പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്," എസ്പി ഗിൽ പറഞ്ഞു.

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PUNE TRAINER AIRCRAFT CRASH

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