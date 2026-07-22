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'വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു'; പീഡനക്കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഐപിഎസ് ട്രെയിനി

ജൂൺ 23 മുതൽ ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതിയിലുള്ളത്

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ഉദയ് കൃഷ്‌ണ റെഡ്ഡി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 1:05 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: നാഷണൽ പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ വനിത ഐപിഎസ് ട്രെയിനിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ വഴിത്തിരിവുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കേസിൻ്റെ മേൽനോട്ടച്ചുമതല ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിമൻസ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിന് കൈമാറി. ഷീ ടീംസ് ഡിസിപി ലാവണ്യ നായക് ജാദവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും തുടരന്വേഷണം നടക്കുക.

കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എസ്ആർ നഗറിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയായ ഐപിഎസ് ട്രെയിനി ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതായി ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ചയോടെ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തേക്കും. ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് സഹപ്രവർത്തകയായ വനിത ഐപിഎസ് ട്രെയിനി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അത്താപ്പൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ഇതിനിടെ, ഇരയായ യുവതിയും മറ്റ് മൂന്ന് പേരും ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർ ചേർന്നാണ് തന്നെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ച് ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡിയുടെ പേരിലുള്ള ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ, വൈദ്യപരിശോധനയിൽ ഇയാൾ വിഷം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ കേസ് മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവിലായി. അമിതമായ മദ്യപാനത്തെ തുടർന്നാണ് അബോധാവസ്ഥയിലായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രതി ആശുപത്രി വിട്ടതിന് ശേഷം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.

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ജൂൺ 23 മുതൽ ഇയാൾ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതിയിലുള്ളത്. വാട്സാപ്പിലൂടെ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു, മറ്റ് ട്രെയിനികളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് അപമാനിച്ചു, ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങി പാസ്‌വേഡ് ചോർത്തി, മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചു, കത്തി കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, തൻ്റെ സ്വകാര്യ വീഡിയോ പകർത്തി ഭർത്താവിന് അയച്ചുകൊടുത്ത് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതായും യുവതി ആരോപിക്കുന്നു.

ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി
തനിക്കെതിരെ അത്താപ്പൂർ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി ചൊവ്വാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഐപിഎസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് മസൂറിയിൽ പരിശീലനത്തിന് പോയ കാലം മുതൽ തങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്. യുവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായും, ഈ ഘട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി അവർ തന്നെ സഹായിച്ചിരുന്നതായും ഇയാൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീട് യുവതി ഒരു ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇതിനുശേഷവും ബന്ധം തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവതി തന്നെ വീണ്ടും സമീപിച്ചുവെന്നാണ് ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡിയുടെ വാദം.

അക്കാദമി അധികൃതർക്കാണ് യുവതി ആദ്യം പരാതി നൽകിയത്. പിന്നീടാണ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനെ സമീപിച്ചത്. ഈ രണ്ട് പരാതികളിലും വ്യത്യസ്തമായ ആരോപണങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നു. യാതൊരു അന്വേഷണവുമില്ലാതെയാണ് തനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തതെന്നും, അതിനാൽ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൊലീസിൽ കോൺസ്റ്റബിളായിരുന്ന ഉദയ് കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി ജോലി രാജിവച്ചാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. 2024ൽ ഐപിഎസ് നേടിയ ഇയാളെ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു.

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