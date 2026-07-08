'സമൂസ വാങ്ങാൻ ട്രെയിൻ നിർത്തി'; വൈറൽ വീഡിയോയിലെ സത്യം പുറത്തുവിട്ട് റെയിൽവേ
മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിന് സമീപം ചരക്കുതീവണ്ടി നിർത്തിയത് എൻജിനീയറിങ് ജോലികളുടെ ഭാഗമായെന്ന് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ
By PTI
Published : July 8, 2026 at 4:07 PM IST
ഇൻഡോർ: സമൂസ വാങ്ങുന്നതിനായി ലോക്കോ പൈലറ്റ് ട്രെയിൻ നിർത്തിയെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണവുമായി വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിന് സമീപത്ത് ചിത്രീകരിച്ചതായി പറയുന്ന വീഡിയോ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതാണെന്നും ട്രെയിൻ സമോസ വാങ്ങാനല്ല, അധികൃതർ അനുമതി നൽകിയ പ്രവർത്തനപരമായ (ഓപ്പറേഷണൽ) ഇടവേളയുടെ ഭാഗമായാണ് നിർത്തിയതെന്നും റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി.
വീഡിയോയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപമുള്ള ഒരു കടയ്ക്കരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനും റെയിൽവേ യൂണിഫോം ധരിച്ച ഒരാൾ കടയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ വാങ്ങി ലോക്കോ പൈലറ്റിൻ്റെ കാബിനിലേക്ക് കയറുന്നതും കാണാം. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് "സമൂസ വാങ്ങാനായി ട്രെയിൻ നിർത്തി" എന്ന തരത്തിൽ നിരവധി സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ സംഭവം വലിയ ചർച്ചയ്ക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചു.
Fact Check— Western Railway (@WesternRly) July 8, 2026
The claim made in this post is false and misleading.
The goods train (CGPT), hauled by Loco Nos. 27237 & 27600, was already halted at RAU Home Signal due to scheduled engineering work in the RAU yard. It was not stopped to purchase food.
During this operational halt,… https://t.co/HMbEm1F3p9 pic.twitter.com/H64Sshuyvq
എന്നാൽ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയതായി വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. റെയിൽവേയുടെ വിശദീകരണമനുസരിച്ച്, വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് യാത്രക്കാരുമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനല്ല, മറിച്ച് ഒരു ചരക്കുതീവണ്ടിയാണ്. ഇൻഡോറിന് സമീപമുള്ള റാവു യാർഡിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച എൻജിനീയറിങ് ജോലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ട്രെയിനിന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സിഗ്നൽ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ചരക്കുതീവണ്ടി 'ഹോം സിഗ്നൽ' ഭാഗത്ത് നിർത്തിയിരുന്നത്.
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അന്വേഷണത്തിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തിയത് പൂർണമായും ഔദ്യോഗികവും സുരക്ഷാനിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുമാണ് നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമായതായി. വീഡിയോയിൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തി അന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അസിസ്റ്റ്ൻ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റല്ലെന്നും റിസർവ് (സ്റ്റാൻഡ്ബൈ) അസിസ്റ്റൻ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റാണെന്നും രത്ലം റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ മുകേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
ട്രെയിൻ നിർത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ലോക്കോ പൈലറ്റും അസിസ്റ്റൻ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റും തങ്ങളുടെ ചുമതല നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് കാബിനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ട്രെയിൻ ഒരു ഘട്ടത്തിലും മേൽനോട്ടമില്ലാതെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ ലോക്കോ പൈലറ്റ് സമൂസ വങ്ങാനായി ട്രെയിൻ മനപ്പൂർവം നിർത്തിയെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതവും തെറ്റായതുമാണെന്ന് അധികൃതർ ആവർത്തിച്ചു.
കൂടാതെ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോ ഒരു യാത്രാ ട്രെയിനായ ഡെമു (DEMU) സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമെന്ന രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും, എന്നാൽ യഥാർഥത്തിൽ അത് ചരക്കുതീവണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്നും റെയിൽവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വീഡിയോയിലെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതിലൂടെ സംഭവത്തിന്റെ യഥാർഥ പശ്ചാത്തലം മറച്ചുവെക്കുകയും പൊതുജനങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണുണ്ടായതെന്ന് അധികൃതർ ആരോപിച്ചു.
തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനാൽ വീഡിയോ തെറ്റായ അവകാശവാദത്തോടെ പങ്കുവെച്ചവർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിച്ചുവരികയാണെന്നും റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.
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