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സ്‌കൂൾ വാനിൽ ട്രെയിനിടിച്ചു; മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ മരിച്ചു

ഇന്ന് (ജൂലൈ 17) രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം.

TRAIN HITS POOL CAR WEST BENGAL TRAIN ACCIDENT STUDENTS DIED IN WEST BENGAL TRAIN ACCIDENT
Photo from the accident spot. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 17, 2026 at 10:55 AM IST

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കൊൽക്കത്ത: സ്‌കൂൾ വാനിൽ ട്രെയിനിടിച്ച് മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ മരിച്ചു. പശ്ചിമബംഗാളിലെ മുർഷിദാബാദിലാണ് സംഭവം. ഗോബിന്ദ്പൂർ റെയിൽവേ ലൈവൽ ക്രോസിങ് കടക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ന് (ജൂലൈ 17) രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. സംഭവത്തിൽ ആറ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

മൂന്ന് വിദ്യാർഥികളും ഒരു കാൽനടയാത്രക്കാരനുമാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവരിൽ മൂന്ന് പേരെ മുർഷിദാബാദ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും മറ്റുള്ളവരെ പ്രാദേശിക കർണസുബർണ റൂറൽ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടനെ മുൻ റെയിൽവേ മന്ത്രി അധീർ ചൗധരി സ്ഥലത്തെത്തി.

സ്‌കൂൾ വാനിൽ ട്രെയിനിടിച്ച് നാല് പേർക്ക് മരണം (ETV Bharat)

ഇന്ന് രാവിലെ 13 വിദ്യാർഥികളുമായാണ് വാൻ സ്‌കൂളിലേക്ക് പോയത്. നബദ്വീപ് ധാം എക്‌സ്‌പ്രസ് കടന്നുപോയതിന് ശേഷം ഗേറ്റമാൻ ഗേറ്റ് ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. ഈസമയം എതിർ ദിശയിൽ നിന്നും വരുന്ന നിംതിത-കത്വ പാസഞ്ചർ ട്രാക്കിലേക്ക് കയറിയ വാനിലിടിക്കുകയായിരുന്നു.

എല്ലാ ദിവസവും നബദ്വീപ് ധാം എക്‌സ്‌പ്രസും നിംതിത-കത്വ പാസഞ്ചറും ഓരേ സമയത്താണ് ഈ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഗേറ്റ് തുറന്ന ഗേറ്റ്മാൻ്റെ അശ്രദ്ധയാണ് ഈ വലിയ അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.

ഗേറ്റ്‌മാൻ്റെ അശ്രദ്ധ ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ ഗേറ്റമാനെ വളയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് ഗേറ്റ്‌മാനെ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.

അപകടം അന്വേഷിക്കാനായി പത്തംഗ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈസ്‌റ്റേൺ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അപകട സമയം ലെവൽ ക്രോസ് ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അസിംഗഞ്ച്-കത്വ സെക്ഷനിലെ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ തടസപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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TRAIN HITS POOL CAR
WEST BENGAL TRAIN ACCIDENT
STUDENTS DIED IN WEST BENGAL
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TRAIN HIT SCHOOL VAN

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