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വിജയപുരയെ നടുക്കി വൻ ദുരന്തം; ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ തടാകത്തിൽ കുട്ടികളുൾപ്പെടെ ആറുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തടാകത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിനിടയിൽ അബദ്ധത്തിൽ കാൽവഴുതി കയത്തിലേക്ക് വീണതാകാം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

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ഭൂതനാള തടാകം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 10:42 AM IST

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വിജയപുര: കർണാടകയിലെ വിജയപുര നഗരപ്രാന്തത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി വൻ ദുരന്തം. നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഭൂതനാള തടാകത്തിൽ കുട്ടികളുടേത് ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും നാല് സ്ത്രീകളുടെയും മൃതദേഹങ്ങളാണ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ തടാകക്കരയിൽ ഒഴുകിനടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

കാൽവഴുതി വീണതെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം
മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തടാകത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിനിടയിൽ അബദ്ധത്തിൽ കാൽവഴുതി കയത്തിലേക്ക് വീണതാകാം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ആത്മഹത്യയാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അപകടമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

തിരിച്ചറിയൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
മരിച്ചവരുടെ പേരുവിവരങ്ങളോ വിലാസമോ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മൃതദേഹങ്ങൾ ആരുടേതാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഊർജ്ജിത ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്. വിജയപുര സിറ്റി ഡിവൈഎസ്പി നാഗരാജ്, ആദർശ് നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പിഎസ്ഐ സീതാറാം ലമാനി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘവും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ തടാകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത്.

പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനും ശേഷം മാത്രമേ ദുരന്തത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഒരൊറ്റ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണോ ഇവർ എന്ന സംശയവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ തോതിലുള്ള ജനക്കൂട്ടമാണ് നിലവിൽ തടാകക്കരയിൽ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നത്.

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