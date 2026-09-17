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വിനായക ചതുർഥി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വൻ ദുരന്തം; തെലങ്കാനയില്‍ ആറ് വിദ്യാർഥികൾ തടാകത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു

വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടയിൽ വിഗ്രഹം പെട്ടെന്ന് ചരിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികളുടെ മേൽ മറിഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് ആറ് വിദ്യാർഥികൾ തടാകത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു

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Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2026 at 11:19 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യമെങ്ങും വിനായക ചതുർഥി ആഘോഷങ്ങളുടെയും നിമജ്ജനത്തിൻ്റെയും നിറവിലായിരിക്കെ തെലങ്കാനയിലെ സംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിൽ നടുക്കുന്ന ദുരന്തം. വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടയിൽ വിഗ്രഹം പെട്ടെന്ന് ചരിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികളുടെ മേൽ മറിഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് ആറ് വിദ്യാർഥികൾ തടാകത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു.

സംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിലെ പടാൻചെരു മണ്ഡലത്തിലെ ഇൻദ്രേശം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിലുള്ള ശിരീഷ ട്രസ്റ്റ് ആശ്രമത്തിലെ അനാഥ വിദ്യാർഥികളാണ് മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം പെഡ്ഡകഞ്ചാർലയിലെ 'നേരേട് ചെരുവ്' എന്ന തടാകത്തിലാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങി മരിച്ചത്. കിഴക്കൻ ഗോദാവരി സ്വദേശി നരസിംഹ രാജു (22), ഖമ്മം സ്വദേശി സുമന്ത് റെഡ്ഡി (17), വാറങ്കൽ സ്വദേശി ഗണേഷ് (18), വാറങ്കൽ സ്വദേശി സിദ്ധാർത്ഥ് (17), ബിഎച്ച്ഇഎൽ ടൗൺഷിപ്പ് സ്വദേശി ശ്യാം കുമാർ (17), സംഗറെഡ്ഡി സ്വദേശി ഉദയ് കിരൺ (17) എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചു, ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വിഗ്രഹം മറിഞ്ഞു

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഈ ആശ്രമത്തിലെ കുട്ടികൾ ഇതേ തടാകത്തിലാണ് വിനായക വിഗ്രഹം നിമജ്ജനം ചെയ്യാറുള്ളത്. തടാകത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ ഭാഗത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് ആശ്രമത്തിലെ വാർഡനും പ്രദേശവാസികളും കുട്ടികൾക്ക് കർശനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് അവഗണിച്ച് എട്ട് വിദ്യാർഥികൾ ചേർന്ന് വിഗ്രഹവുമായി തടാകത്തിൻ്റെ ആഴമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ മറിഞ്ഞുവീഴുകയും ചെയ്തത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വർഷിത്, അഖിൽ എന്നീ രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ അതിസാഹസികമായി നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ബാക്കി ആറ് പേരും വിഗ്രഹത്തിനടിയിൽപ്പെട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഫലം കണ്ടില്ല

അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ പ്രദേശവാസികളും ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് കുട്ടികളെ ഉടൻ തന്നെ പടാൻചെരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഡോക്ടർമാർ സി.പി.ആർ നൽകി കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ആറുപേരും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. അനാഥരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ മിടുക്കരായ ആറ് വിദ്യാർഥികളുടെ അപ്രതീക്ഷിത വേർപാട് ആശ്രമത്തെയും നാടിനെയും ഒന്നടങ്കം കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. ദാരുണമായ മരണത്തിൽ ഗവർണർ ശിവ് പ്രതാപ് ശുക്ല, മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, മന്ത്രി പൊന്നം പ്രഭാകർ, മുൻ മന്ത്രി ഹരീഷ് റാവു, എം.എൽ.എ ഗുഡെം മഹിപാൽ റെഡ്ഡി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്ന് തെലങ്കാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

VINAYAKA IMMERSION
SANGAREDDY DROWNING INCIDENT
TELANGANA GANESH IMMERSION TRAGEDY
6 STUDENTS DROWN GANESH IMMERSION
6 ASHRAM STUDENTS DROWN

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