40 അടി താഴ്ചയുള്ള മലിനജല ടാങ്കിൽ വീണ് രണ്ട് മുനിസിപ്പൽ തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു; മൃതദേഹം പുറത്ത് എടുത്തത് 10 മണിക്കൂറിനു ശേഷം
ഏകദേശം 10 മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ അഗ്നിശമന സേന ടാങ്കിലെ മലിനജലം പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യുകയും രണ്ട് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
Published : April 4, 2026 at 3:53 PM IST
ചെന്നൈ: കോയമ്പത്തൂരിൽ മലിനജല ടാങ്കിൽ വീണ് രണ്ട് താൽക്കാലിക മുനിസിപ്പൽ ജീവനക്കാർ മരിച്ചു. അർജുൻ കുമാർ (38), സുരേഷ് കുമാർ (27) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കോയമ്പത്തൂർ കോർപ്പറേഷനാണ് ഇരുവരെയും ജോലിക്കെടുത്തത്. സായിബാബ കോളനി പ്രദേശത്താണ് സംഭവം. അർജുൻ പ്ലംബിങ് തൊഴിലാളിയും സുരേഷ് ഇലക്ട്രീഷ്യനുമാണ്. 10 മണിക്കൂർ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചയോടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു.
ഭാരതി പാർക്ക് ഒന്നാം സ്ട്രീറ്റിലെ 40 അടി ആഴമുള്ള മലിനജല ടാങ്കിൽ തകരാറിലായ മോട്ടോർ പമ്പ് നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഇരുവരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ആദ്യം അർജുൻ കുമാർ ടാങ്കിനുള്ളിലെ പൈപ്പിൽ ഇടിച്ചു, ബോധരഹിതനായി 15 അടി താഴ്ചയുള്ള മലിനജല ടാങ്കിനകത്തേയ്ക്ക് വീണു.
സുരേഷ് കുമാർ ഉടൻ തന്നെ സഹപ്രവർത്തകനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിഷവാതകം ശ്വസിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്തതിനാൽ കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മലിനജലം തുടർച്ചയായി ഒഴുകിയെത്തിയതും ടാങ്കിൻ്റെ ആഴവും കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് എത്തുന്നതിനായി അഗ്നിശമന സേന ഏകദേശം 15 അടി മാലിന്യം പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.
കോയമ്പത്തൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കണ്ണനും കോർപ്പറേഷൻ കമ്മീഷണർ എം. ശിവഗുരു പ്രഭാകരനും സ്ഥലത്തെത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. കോയമ്പത്തൂർ സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിലെ ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥി സെന്തിൽ ബാലാജിയും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ പുലർച്ചെ 2:00 മണിയോടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കോയമ്പത്തൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു. തൊഴിലാളികൾ "സ്വയം തോട്ടിപ്പണി" ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ കമ്മീഷണർ ശിവഗുരു പ്രഭാകരൻ രംഗത്ത് വന്നു.
"ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ തൊഴിലാളികൾ അകത്തുകടന്നില്ല. മോട്ടോറിൻ്റെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനിടെ ടാങ്കിനകത്തേയ്ക്ക് കാൽ വഴുതി വീണു. ദുഃഖിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സഹായം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സംഭവം സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരിൽ വാർത്ത രോഷം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപകടകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഇവർ ചോദിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം മലിനജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പോലും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ, ഹാർനെസുകൾ, സംരക്ഷണ ഗിയറുകൾ എന്നിവ ധരിക്കണം. കരാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് അത്തരം സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അശ്രദ്ധ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.
