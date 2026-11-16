വ്യാപാരക്കണ്ണും സുരക്ഷാക്കവചവും; ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയില് കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ ഇന്ത്യ, രാജ്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം?
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ ചൈനയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും, സ്വന്തം സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആസിയാൻ ഉച്ചകോടി ഇത്രയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു? അറിയാം.. Why ASEAN summit important for India
Published : November 16, 2026 at 11:28 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ആഗോള ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിൽ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയുടെ പ്രാധാന്യം അനുദിനം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 49-ാമത് ആസിയാൻ ഉച്ചകോടി പതിവ് നയതന്ത്ര കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം വലിയ പ്രസക്തി നേടുകയാണ്. ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സമുദ്രാതിർത്തി തർക്കങ്ങളും വൻശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ മത്സരങ്ങളും രൂക്ഷമാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെ സുരക്ഷയും മേഖലയിൽ ചൈന വർധിപ്പിക്കുന്ന സ്വാധീനവും ഉച്ചകോടിയിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളാകും. ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫിലിപ്പീൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു. നവംബർ 16, 17 തീയതികളിൽ മനിലയിൽ നടക്കുന്ന 23-ാമത് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയിലും 21-ാമത് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകോടിയിലും പങ്കെടുക്കാനാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഫെർഡിനാൻഡ് ആർ. മാർക്കോസ് ജൂനിയറിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടത്.
ഈ സന്ദർശനം ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി പങ്കാളിത്തത്തിന് പുതിയ ഊർജ്ജം പകരുമെന്നും, 'സമാധാനപരവും സമൃദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമായ ഇന്തോ-പസഫിക്' മേഖലയോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി യാത്രതിരിക്കും മുൻപ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
"ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം ആക്ട് ഈസ്റ്റ് നയത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവും ഇന്ത്യയുടെ 'മഹാസാഗർ' ദർശനത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗവുമാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയ ഈ ബന്ധം ഇന്ന് വ്യാപാരം, കണക്റ്റിവിറ്റി, സമുദ്ര സുരക്ഷ, സാങ്കേതികവിദ്യ, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ചലനാത്മക പങ്കാളിത്തമായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ചരക്ക് വ്യാപാര കരാർ പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണ ചർച്ചകൾ സന്ദർശനത്തിൽ നിർണായകമാകും," മോദി കുറിച്ചു. ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംവദിക്കും. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ശക്തമാക്കുന്നതിൽ അവരുടെ സംഭാവനകൾ വലുതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
Will be in Manila, Philippines later today and tomorrow to attend the following programmes: 23rd ASEAN-India Summit. 21st East Asia Summit India attaches immense importance to close friendship with ASEAN nations. I’m also looking forward to interacting with the Indian community based in the Philippines. https://t.co/xmAZDNtrFw— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026
എന്താണ് ആസിയാൻ?
1967 ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് തായ്ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്കിലാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻസ് (ASEAN) രൂപീകൃതമായത്. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയും സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുമായി ആരംഭിച്ച ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്ന് 11 അംഗങ്ങളുണ്ട്.
ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, സിംഗപ്പൂർ, തായ്ലൻഡ്, ബ്രൂണെ ദാറുസ്സലാം, വിയറ്റ്നാം, ലാവോസ്, മ്യാൻമർ, കംബോഡിയ, ടിമോർ-ലെസ്റ്റെ (2025 ഒക്ടോബർ 26-നാണ് ടിമോർ-ലെസ്റ്റെ 11-ാമത്തെ പൂർണ്ണ അംഗമായത്). രാഷ്ട്രീയ-സുരക്ഷാ സഹകരണം, സാമ്പത്തിക സംയോജനം, സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക സഹകരണം എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന തൂണുകളിലൂന്നിയാണ് ആസിയാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നാറ്റോ പോലൊരു സൈനിക സഖ്യമല്ല ഇത്. മറിച്ച് പരസ്പര ബഹുമാനം, സമവായം, ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കൽ എന്നീ തത്വങ്ങളിലാണ് ആസിയാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആസിയാൻ ഇത്രയേറെ പ്രധാനമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മയായ ആസിയാൻ ഉച്ചകോടി ലോകവേദിയിൽ എപ്പോഴും വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തവണ ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ ആതിഥേയത്വത്തിൽ 'ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടി ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിലും നിർണായക വഴിത്തിരിവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
1. രാജ്യത്തിൻ്റെ 'ആക്ട് ഈസ്റ്റ്' നയത്തിൻ്റെ കാതൽ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കിയത് പോലെ, ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം രാജ്യത്തിൻ്റെ 'ആക്ട് ഈസ്റ്റ്' നയത്തിൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പാണ്. കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ശക്തമായ നയതന്ത്ര-സാമ്പത്തിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക വഴി ഈ മേഖലയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ ആസിയാൻ ഉച്ചകോടി വലിയ അവസരമൊരുക്കുന്നു.
2. 'മഹാസാഗർ' ദർശനം
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിർണ്ണായകമായ സമുദ്രപാതകൾ കടന്നുപോകുന്നത് ആസിയാൻ മേഖലയിലൂടെയാണ്. സമുദ്രസഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനവും ഉറപ്പാക്കുന്ന, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത്. ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം മേഖലയിലെ സമുദ്ര സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കും. ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയുടെ സുരക്ഷയും സമൃദ്ധിയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ 'മഹാസാഗർ' ദർശനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയ ഈ ബന്ധം ഇന്ന് സമുദ്ര സുരക്ഷ, ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിലേക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നു. സമുദ്രവ്യാപാര പാതകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇരുവിഭാഗവും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
3. സാമ്പത്തിക ഉണർവും AITIGA കരാറും
ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ പവർഹൗസുകളാണ് ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങൾ. ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ചരക്ക് വ്യാപാര കരാർ (AITIGA) പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത് ഈ ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. വ്യാപാര തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിലൂടെയും ഇന്ത്യയിലെയും ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും സംരംഭകർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെയും വലിയ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര പങ്കാളികളിലൊന്നാണ് ആസിയാൻ. 2024-ൽ ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 106.83 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയിരുന്നു. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഐടി, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കൃഷി, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസുകൾക്ക് വലിയ അവസരങ്ങളാണ് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ വിപണി തുറന്നുനൽകുന്നത്. ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാകാനും സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാനും ഈ ബന്ധം ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുന്നു.
4. പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും ഇന്തോ-പസഫിക് സന്തുലിതാവസ്ഥയും
ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലെ അതിർത്തി തർക്കങ്ങളും ചൈനയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനവും നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ സമാധാനവും സന്തുലിതാവസ്ഥയും നിലനിർത്താൻ ഈ ഉച്ചകോടി വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. സൈനിക സഖ്യമായ നാറ്റോയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പരസ്പര ബഹുമാനത്തിലും ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടാതിരിക്കലിലും ഊന്നിയാണ് ആസിയാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ തർക്കങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
5. വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ വികസനവും കണക്റ്റിവിറ്റിയും
തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ വിപണികളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കവാടമാണ് നമ്മുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. റോഡ്, സമുദ്ര ഗതാഗത പദ്ധതികളിലൂടെ ഈ മേഖലയെ ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ചരക്കുനീക്കം സുഗമമാക്കുകയും വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് വേഗത കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യയുടെ 'ആക്ട് ഈസ്റ്റ് പോളിസി' ലക്ഷ്യമിടുന്നതും ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാമീപ്യത്തെ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക-തന്ത്രപര പങ്കാളിത്തമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ്.
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