ട്രാക്ടര് ട്രോളി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; 6 പേര് മരിച്ചു, 22 പേര്ക്ക് പരിക്ക്
മധ്യപ്രദേശില് തീര്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച ട്രാക്ടര് ട്രോളി മറിഞ്ഞ് അപകടം, 'ബഡേ ദേവ്' പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ സംഘമാണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്, സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്.
Published : May 30, 2026 at 9:42 AM IST
ഭോപ്പാല്: മധ്യപ്രദേശില് തീര്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച ട്രാക്ടര് ട്രോളി മറിഞ്ഞ് അപകടം. സംഭവത്തില് ആറു പേര് മരിച്ചു. 22 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവര് ഷാഹ്ഡോൾ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച (മാര്ച്ച് 29) വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. 'ബഡേ ദേവ്' പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഗിജ്രി ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളാണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്.
സംഭവത്തില് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഉമാരിയ, അനുപ്പൂർ ജില്ലകൾക്കിടയിലുള്ള അതിർത്തിയില് വച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. ട്രാക്ടര് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാലത്തില് നിന്ന് 10 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാര് സംഭവം പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവരെ പാലി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകള് പ്രകാരം അമിത വേഗതയും ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയും മൂലമാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയിച്ചു. ഏകദേശം 50 യാത്രക്കാരുമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ട്രാക്ടർ ട്രോളി, ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നതിനിടെ അമിത വേഗത കാരണം ഒരു ചെറിയ കൽവെർട്ടിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
രണ്ട് പേർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു, മറ്റ് രണ്ട് പേർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ മരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
4 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് കളക്ടർ
പരിക്കേറ്റ രോഗികളെ കാണാനും അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കാനും ഷാഹ്ഡോൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് സന്ദർശിച്ചതായി അനുപൂർ കളക്ടർ ഹർഷൽ പഞ്ചോളി പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ എല്ലാ രോഗികൾക്കും സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ചതും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ വൈദ്യചികിത്സ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഭരണകൂടത്തിന് കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ദുരന്തത്തില് ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടവര്ക്ക് പൗരന്മാർക്ക്, 'സാമ്പൽ യോജന' പദ്ധതി പ്രകാരം ഓരോരുത്തർക്കും നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പുറമേ, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലൂടെ നാല് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകും.
സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
അപകടത്തിന് കാരണം അശ്രദ്ധയാണോ അതോ യന്ത്രത്തകരാറാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് സാക്ഷികളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ അമിതഭാരം കയറ്റുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനും അധികൃതർ പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ട്രാക്ടർ-ട്രോളി അപകടങ്ങൾ സാധാരണമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മതപരമായ പരിപാടികളുടെ സമയത്ത് ചരക്ക്കടത്ത് വാഹനങ്ങൾ ഗതാഗതത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ, മോശം റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ, അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ്, സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ അഭാവം എന്നിവ കാരണം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സമാനമായ നിരവധി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
