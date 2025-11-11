ETV Bharat / bharat

ഡല്‍ഹിയിലെ ചാവേര്‍ കാര്‍ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തിലെ മുഖ്യ കണ്ണിയായ കശ്‌മീര്‍ ഡോക്‌ടറിന്‍റെ അടിവേരുകള്‍ തേടി

പുല്‍വാമയിലെ കൊയിലില്‍ കുറച്ച് മീറ്ററുകള്‍ മാത്രം അപ്പുറത്താണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാവേറായ കശ്‌മീര്‍ ഡോക്‌ടര്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്.

TRACING KASHMIR DOCTORS DELHI BLAST DR MUZAMIL RED FORT EXPLOSION
House of Dr Muzammil Ganaie at Koil village in Pulwama (ETV Bharat)
author img

By Mir Farhat Maqbool

Published : November 11, 2025 at 6:30 PM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 6:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊയ്‌ല്‍(പുല്‍വാമ): കൊയിലില്‍ ആകെ ബഹളമയമാണ്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവരുടെ ക്യാമറയും മൈക്കുമായി ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ വീട്ടിന് ചുറ്റുമായി തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദക്ഷിണ കശ്‌മീരിലെ പുല്‍വാമയില്‍ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കേവലം അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം അപ്പുറത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്‍ഹിയില്‍ ചാവേറായ ഡോക്‌ടറും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫരീദാബാദില്‍ നിന്ന് അറസ്റ്റിലായ ഇയാളുടെ സുഹൃത്തായ ഡോക്‌ടറും ജീവിച്ചിരുന്നത്.

ഡോ.ഉമര്‍ നബിയുടെയും ഡോ.മുസമ്മില്‍ ഷക്കീല്‍ ഗനായിയുടെയും വീടുകള്‍ തമ്മില്‍ കേവലം മുന്നൂറ് മീറ്റര്‍ മാത്രമാണ് അകലം. ഇവര്‍ ഇരുവരും ഇപ്പോള്‍ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഹരിയാന രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള ഒരു പഴയ ഹ്യുണ്ടായി ഐ10 കാറാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് ഡല്‍ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയില്‍ സ്ഫോടനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇരുപതിലേറെ പേര്‍ക്ക് പരിക്കുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ആകെ നടുക്കിയ സംഭമാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ സന്ധ്യയ്ക്ക് അരങ്ങേറിയത്.

Also Read; ഇടതു കണക്കുകള്‍ പിഴച്ച 2010; കോട്ടകള്‍ തകര്‍ത്ത യുഡിഎഫ്

ഉമര്‍ ആണ് ചാവേറായതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ സംശയിക്കുന്നത്. അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്, ഇന്ധന എണ്ണ, ഡിറ്റണേറ്ററുകള്‍ എന്നിവയാണ് സ്ഫോടനം നടത്താന്‍ ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശരീര ഭാഗങ്ങളുടെ ഡിഎന്‍എ ഉമറിന്‍റെ അമ്മയുടേതുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ്. കാറോടിച്ചിരുന്നത് ഉമര്‍ തന്നെയാണോ എന്നാണ് ഇനി അന്വേഷണ സംഘം ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദില്‍ നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ ഐഇഡി നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികള്‍ കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ ചാവേര്‍ ആക്രമണമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോ.മുസാമില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. രണ്ട് ഡോക്‌ടര്‍മാരും അയല്‍ക്കാരാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുവരെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.

കൊയ്‌ലിയിലുള്ള ഉമറിന്‍റെ രണ്ട് നില വീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്ന കുടുംബം സംഭവമറിഞ്ഞ് ആകെ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്ക് ആകുന്നില്ല.

2011ലാണ് 33കാരനായ ഉമര്‍ എംബിബിഎസ് നേടിയതെന്ന് സഹോദര ഭാര്യ പറയുന്നു. ശ്രീനഗറിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി. പിന്നീട് അനന്തനാഗിലെ സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് 2023ല്‍ ഫരീദാബാദിലെ അല്‍ ഫല സര്‍വകലാശാലയിലേക്ക് അധ്യാപകനായി പോയി. ഇവിടെയാണ് മുസാമില്‍ പഠിച്ചതും ജോലി ചെയ്‌തതും.

TRACING KASHMIR DOCTORS DELHI BLAST DR MUZAMIL RED FORT EXPLOSION
Koil village in Pulwama (ETV Bharat)

ഉമറിന്‍റെ പിതാവ് അധ്യാപകനായിരുന്ന ഗുലാം അഹമ്മദ് ഭട്ടിന് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഉമറിന്‍റെ അമ്മയും മൂത്ത സഹോദരന്‍ അഷാഖ് അഹമ്മദുമാണ് പിന്നീട് വീട് നോക്കിയതും ഉമറിനെ പഠിപ്പിച്ചതും.

ഉമര്‍ വളരെ നല്ല വിനയമുള്ള വ്യക്തി ആണെന്നും സഹോദരന്‍റെ ഭാര്യ പറയുന്നു. എപ്പോഴും പഠനമായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അധികം സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല ഉമര്‍ എന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

TRACING KASHMIR DOCTORS DELHI BLAST DR MUZAMIL RED FORT EXPLOSION
Dr Muzammil Shakeel Ganaie (Facebook/Muzamil Shakeel)

വെള്ളിയാഴ്‌ച തങ്ങള്‍ ഉമറുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ശനിയാഴ്‌ച അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചെങ്കിലും ഫോണ്‍ ഓഫ് ചെയ്‌ത സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. ഭീകരാക്രമണത്തിലെ ഉമറിന്‍റെ പുറത്ത് വരുന്ന വാര്‍ത്തകളെ കുറിച്ച് തങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. നാട്ടിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിലാണ് ഉമര്‍ പഠിച്ചത്. സെപ്റ്റംബറില്‍ വീട്ടില്‍ വന്ന് മടങ്ങിയിരുന്നു. ഡല്‍ഹി സംഭവം വരെ ഒരു കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ഉമറിന്‍റെ പേര് കേട്ടിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

പൊലീസോ വേറെ ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണം ഏജന്‍സികളോ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിനായി മുമ്പ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ അമ്മയെയും സഹോദരനെയും രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

TRACING KASHMIR DOCTORS DELHI BLAST DR MUZAMIL RED FORT EXPLOSION
Muzamil, sister in law of Dr Dr Umar Nab (ETV Bharat)

ഉമറിന്‍റെ വീട്ടിന് കേവലം മീറ്ററുകള്‍ക്ക് അപ്പുറമാണ് ഡോ.മുസാമില്‍ ഗാനിയുടെ രണ്ട് നില വീട്. ഫാരീദാബാദില്‍ നിന്ന് മറ്റ് ചിലര്‍ക്കൊപ്പം ഇയാളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഇവരില്‍ നിന്ന് മൂവായിരം കിലോ സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കളും ആയുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.

TRACING KASHMIR DOCTORS DELHI BLAST DR MUZAMIL RED FORT EXPLOSION
House of Dr Umar Nabi at Koil village in Pulwama (ETV Bharat)

മുസാമിലിന്‍റെ പിതാവ് ഷക്കീല്‍ അഹമ്മദ് ഗാനി കര്‍ഷകനാണ്. അമ്മ വീട്ടമ്മയും. ഇയാളുടെ സഹോദരിയും ഡോക്‌ടറാണ്. ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നാണ് ഇവര്‍ എംബിബിഎസ് നേടിയത്. ഈ മാസം ഒന്‍പതിന് സഹോദരിയുടെ വിവാഹം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സഹോദരനെ അന്വേഷിച്ച് പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തിയതോടെ പൊലീസ് പിടിയിലായതോടെ വിവാഹം റദ്ദാക്കി.

TRACING KASHMIR DOCTORS DELHI BLAST DR MUZAMIL RED FORT EXPLOSION
Shakeel Ahmad Ganaie, Muzammil's father (ETV Bharat)

മുസാമില്‍ ഷക്കീല്‍ എംബിബിഎസ് ബിരുദം നേടിയത് ജമ്മുവിലെ ആചാര്യ ശ്രീ ചന്ദേര്‍ കോളജ് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് ആന്‍ഡ് ഹോസ്‌പിറ്റലില്‍ നിന്നാണ്. കശ്‌മീരിലെ സൗരയിലുള്ള എസ്‌കെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസിലാണ് ഇയാള്‍ ഹൗസ് സര്‍ജന്‍സി ചെയ്‌തത്.

നീറ്റിന് വേണ്ടി തയാറെടുക്കുകയാണ് സഹോദരന്‍ തഫസുല്‍ഷക്കീല്‍. മുസാമില്‍ ഫരീദാബാദ് അല്‍ഫാലാ സര്‍വകലാശാലയില്‍ ഡിഎന്‍ബിക്ക് പഠിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും തഫസുല്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഫരീദാബാദിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം പോയത് നാല് വര്‍ഷം മുമ്പാണ്. എന്നും തങ്ങളുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചിരുന്നെന്നും ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തന്‍റെ മകന്‍ നിരപരാധിയാണെന്ന് അമ്മ നസീമ ബാനു പറയുന്നു.

TRACING KASHMIR DOCTORS DELHI BLAST DR MUZAMIL RED FORT EXPLOSION
Naseema Bano, mother of Dr Muzammil Shakeel Ganaie (ETV Bharat)

ജൂണില്‍ മുസാമില്‍ വീട്ടില്‍ വന്നിരുന്നു. പിതാവിന് വൃക്കയില്‍ കല്ലിന്‍റെ ഒരു ശസ്‌ത്രക്രിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നാണ് വന്ന് പോയത്. നവംബര്‍ ആദ്യവാരം സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വ്യാഴാഴ്‌ച ഫരീദാബാദില്‍ നിന്ന് പൊലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തന്‍റെ മകന്‍ നിരപരാധിയാണ്. എവിടെയോ എന്തോ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. താന്‍ കൃഷിപ്പണി ചെയ്‌താണ് അവനെ ഡോക്‌ടറാക്കിയത്. അവനെ വിട്ടയക്കണമെന്നും ബാനു പറയുന്നു.

ഷക്കീലും മകന്‍ നിരപരാധിയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു. ഒരു ഭീകര സംഘടനകളുമായും മകന് ബന്ധമില്ല. വ്യാഴാഴ്‌ച വീട്ടില്‍ പൊലീസ് തെരച്ചില്‍ നടത്തുകയും മൂത്തമകന്‍ അബ്ബാസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. അബ്ബാസിനെ ഇനിയും വിട്ടയച്ചിട്ടില്ലെന്നും പിതാവ് പറയുന്നു.

Last Updated : November 11, 2025 at 6:43 PM IST

TAGGED:

TRACING KASHMIR DOCTORS
DELHI BLAST
DR MUZAMIL
RED FORT EXPLOSION
DELHI SUICIDE BOMBING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.