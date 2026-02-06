വിനോദ സഞ്ചാരികള് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; പുറത്തറിഞ്ഞത് ദുർഗന്ധം വമിച്ചതോടെ
ബിഹാറിലെ രാജ്ഗിറിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് നാല് വിനോദ സഞ്ചാരികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
Published : February 6, 2026 at 4:46 PM IST
പട്ന: ബിഹാറിലെ ദിഗംബർ ജൈന ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നാല് വിനോദ സഞ്ചാരികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ മുറിയിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. മരിച്ച നാലുപേരും ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ മുറിയിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വരുന്നുണ്ടെന്ന അയൽക്കാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. മുറിയുടെ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്ത് കടന്നപ്പോഴാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഗസ്റ്റ്ഹൗസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ജനുവരി 31ന് രണ്ട് പുരുഷൻമാരും രണ്ട് സ്ത്രീകളും മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.
നേപ്പാളിലേക്കുള്ള യാത്രക്ക് ശേഷം സംഘം രാജ്ഗിറിൽ എത്തുകയും അടുത്തതായി പാവപുരി എന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായും ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഫോറൻസിക് സംഘം സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മാർട്ടം പരിശോധനക്കായി മാറ്റിയെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ മരണ കാരണം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ മാർക്കറ്റിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്നത് പ്രദേശവാസികൾ കണ്ടിരുന്നുവെന്ന് രാജ്ഗിർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ രാമൻ കുമാർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോറൻസിക് വിശകലനത്തിനും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഫലങ്ങൾക്കും ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാവുള്ളു എന്നും രാമൻ കുമാർ പറഞ്ഞു.
കളമശേരിയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം സൂരജ് ലാമയുടേത്
കഴിഞ്ഞ നവംബർ 30ന് കളമശേരി എച്ച്എംടിക്ക് സമീപം കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം ബംഗളൂരു സ്വദേശി സൂരജ് ലാമയുടേതാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സൂരജ് ലാമ കേസിൽ പൊലീസിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഹൈദരാബാദ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബിൽ (എഫ്എസ്എൽ) നടത്തിയ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായതെന്നും പരിശോധനാഫലം സംബന്ധിച്ച വിവരം പൊലീസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കുവൈറ്റിൽനിന്ന് നാടുകടത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് നവംബർ നാലിനാണ് സൂരജ് ലാമ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. അവിടെ നിന്ന് കാണാതായ ഇയാളെ പിന്നീട് തൃക്കാക്കര പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയും മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വീഴ്ചമൂലം ഇയാളെ അവിടെനിന്ന് കാണാതാവുകയായിരുന്നു.
പിതാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൂരജ് ലാമയുടെ മകൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് എച്ച്എംടി റോഡിൽനിന്ന് മൃതദേഹം ലഭിക്കുന്നത്. ബംഗളൂരു സ്വദേശിയായ സൂരജ് ലാമ കുവൈറ്റിൽ ബിസിനസുകാരനായിരുന്നു. അവിടെ വച്ച് കുഴഞ്ഞുവീണതിനെത്തുടർന്ന് ഓർമ നഷ്ടപ്പെടുകയും വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് നാടുകടത്തുകയുമായിരുന്നു.
