ഗർഭിണികൾ പ്രസവിക്കുന്നത് റോഡരികിൽ; ഒരു പാലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടോ ഗോത്രവർഗം
മഴക്കാലത്ത് പുറംലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല; അതിജീവനത്തിനായി പോരാടി ടോട്ടോപാര നിവാസികൾ
Published : April 16, 2026 at 9:21 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിലെ അലിപുർദ്വാർ ജില്ലയുടെ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ടോട്ടോപാര ഗ്രാമം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ കടുത്ത ദുരിതത്തിൽ. മണലും കല്ലും നിറഞ്ഞ പാതകൾ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത്, പുറംലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഈ പ്രദേശം. മദാരിഹാട്ടിൽനിന്ന് 21 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള ഈ കൊച്ചുഗ്രാമം മഴക്കാലത്ത് പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒരു ദ്വീപുപോലെയാകും. ഇതോടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗോത്രവർഗങ്ങളിലൊന്നായ ടോട്ടോ സമുദായത്തിൻ്റെ ഏക യാത്രാമാർഗം അടയുകയാണ്.
നദികൾ തീർക്കുന്ന അതിരുകൾ
ജംതാല, ബാംഗ്രി, ടിറ്റി, ഖസ്ലാൻ, ഡോയ്മാര ഹൗരി, തോങ്ഡു എന്നീ ആറ് നദികളാണ് ഇവിടുത്തുകാരുടെ ജീവിതതാളം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ നദികൾ കരകവിയുകയും റോഡുകൾ ഒലിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യും. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദീതീരങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നീട് ബാക്കിയാവുക. വർഷത്തിൽ ആറുമാസത്തോളം നെഞ്ചൊപ്പം വെള്ളത്തിൽ നീന്തിയോ കല്ലുകളിൽ ചവിട്ടിയോ വേണം ഇവർക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ. ജീവൻ പണയംവച്ചുള്ള ഈ യാത്ര ഗ്രാമവാസികൾക്ക് എന്നും ഒരു ഭീഷണിയാണ്. യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതിജീവനം എന്നത് ഇവർക്ക് ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായി തുടരുന്നു.
ആകെ 1662 പേർ മാത്രമാണ് ഈ സമുദായത്തിലുള്ളത്. 350 കുടുംബങ്ങളിലായി 750 വോട്ടർമാർ മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇവരെ പലപ്പോഴും നിസ്സാരമായി കാണുന്നു. നയരൂപീകരണത്തിലോ രാഷ്ട്രീയത്തിലോ ഇവർക്ക് യാതൊരു പരിഗണനയും ലഭിക്കാറില്ല. പലവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും സംവരണാനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേൾക്കാറുണ്ടെങ്കിലും റോഡും ആശുപത്രിയും ജനസംഖ്യാ പിന്തുണയും ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നും തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗ്രാമവാസിയായ ഭാരത് ടോട്ടോ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വരണ്ടുണങ്ങിയ നദികൾ പെട്ടെന്ന് അപകടകാരികളാകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
ഒരു പാലമെന്ന സ്വപ്നം
പുറംലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു പാലം മാത്രമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. പാലം വന്നാൽ നയങ്ങളും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയുകയും പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ഒറ്റപ്പെടലിന് അവസാനമാകുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇത്രയും ചെറിയ ജനസംഖ്യയ്ക്കായി വലിയൊരു തുക മുടക്കി പാലം നിർമിക്കാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഗ്രാമവാസികൾ. വോട്ടുകൾ കുറവായതുകൊണ്ടുതന്നെ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പാർലമെൻ്റിൽ എത്താറില്ലെന്ന് പത്മശ്രീ ജേതാവായ ധനിറാം ടോട്ടോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മഴക്കാലത്ത് ഗ്രാമം പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഗർഭിണികൾ റോഡരികിൽ പ്രസവിക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചവരെയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും പ്രതിസന്ധിയിൽ
യാത്രാക്ലേശം കാരണം സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകരോ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാരോ എത്താറില്ല. പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾക്കിടയിലും നഴ്സുമാരാണ് ആരോഗ്യമേഖലയെ താങ്ങിനിർത്തുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ദിശാബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ബംഗാളി മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സിബിഎസ്ഇ പാഠ്യപദ്ധതി ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ മറ്റുള്ളവരോട് മത്സരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഉപരിപഠനത്തിനും തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കുമായി യുവാക്കൾ ഗ്രാമം വിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ്. വലിയ തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.
നാട്ടിൽ തുടരുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കൃഷിയെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇവരുടെ അവസ്ഥയും സമാനമാണ്. മഴക്കാലത്ത് മലമുകളിൽനിന്ന് വലിയ കല്ലുകൾ നദിയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് യാത്ര കൂടുതൽ അപകടകരമാക്കുമെന്ന് കർഷകനായ ബിമൽ ടോട്ടോ പറയുന്നു. നല്ല മഴ ലഭിച്ചാൽ വിളകൾ ഒലിച്ചുപോകുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനും രോഗികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. അഞ്ജു ടോട്ടോ, പ്രകാശ് ടോട്ടോ, ധനഞ്ജയ് ടോട്ടോ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ചാണ്. റോഡുകൾ, മികച്ച ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തൊഴിൽ തുടങ്ങി നിരവധിയായ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം വരുമ്പോഴും നേതാക്കൾ നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ യാത്രാദുരിതം പരിഹരിക്കാൻ നദികൾക്ക് കുറുകെ എന്നെങ്കിലുമൊരു പാലം വരുമെന്നും ഒറ്റപ്പെടൽ അവസാനിക്കുമെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമവാസികൾ. മഴയുടെ വരവിനും മാറ്റത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനുമിടയിലാണ് ടോട്ടോപാരയിലെ ജീവിതം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
