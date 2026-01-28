നേതാജി മുതൽ അജിത് പവാർ വരെ; വിമാനാപകടത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ പ്രമുഖർ
ഇന്ത്യയുടെ ധീര നായകൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്, മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സഞ്ജയ് ഗാന്ധി, സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് തുടങ്ങി അനേകം പേർ വിമാനാപകടത്തിലൂടെ നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
Published : January 28, 2026 at 3:52 PM IST
വിമാനാപകടങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രമുഖരുടെ പട്ടികയിൽ ഇനി അജിത് പവാർ കൂടി. മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (എൻസിപി) മേധാവിയുമായ അജിത് പവാറിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം രാഷ്ട്രീയ-പൊതുമേഖലയിൽ വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലാ പരിഷത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ബാരാമതിയിലേയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അജിത് പവാർ. ഇതിനിടെയിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അന്തരിച്ച ശരത് പവാറിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അനന്തറാവു പവാറിൻ്റെ മകനാണ് അജിത് പവാർ.
ഇന്ത്യയുടെ ധീര നായകൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്, മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ മകൻ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി, ഗുജറാത്ത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി, സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് തുടങ്ങി അനേകം പേർ വിമാനാപകടത്തിലൂടെ നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിമാനാപകടത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ - സേവന മേഖലകളിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കയാണെന്ന് നോക്കാം.
അജിത് പവാർ
1982ൽ പഞ്ചസാര സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ബോർഡിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മുതലാണ് ഔദ്യോഗിക രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് അജിത് പവാർ കാലെടുത്ത് വച്ചത്. 1991ൽ, പൂനെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ ചെയർമാനായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, 16 വർഷം ഈ പദവി വഹിച്ചു.
1991-ൽ ബാരാമതിയിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചു. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരം. ബാരാമതിയിൽ നിന്ന് എംഎൽഎയായി വിജയിച്ചു. നരസിംഹറാവു സർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രി സഭയിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി തുടർന്ന ശരത് പവാർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ അതേ വർഷം തന്നെയായിരുന്ന അജിത് പവാർ ബാരാമതിയിൽ നിന്ന് എംഎൽഎയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും,
വിജയ് രൂപാണി
2025 ജൂൺ 12-ന് അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം തകർന്ന് ഗുജറാത്ത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി മരിച്ച വാർത്തയും ഞെട്ടലോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ മേഖല സ്വീകരിച്ചത്. ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ ബോയിങ് വിമാനം അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു.
ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് -
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് (സിഡിഎസ്) ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തും 12 പേരും ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് വീണാണ് മരിച്ചത്. 2021 ഡിസംബർ 8-ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂനൂരിലുള്ള ഡിഫൻസ് സർവീസസ് സ്റ്റാഫ് കോളജിന് (ഡിഎസ്എസ്സി) സമീപം ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു. സ്റ്റാഫ് കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഡിഎസ്എസ്സിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഒപി ജിൻഡാൽ
ഹരിയാന മന്ത്രിയും പ്രശസ്ത വ്യവസായിയുമായ ഒപി ജിൻഡാലും സുരേന്ദ്ര സിങും ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹാറൻപൂരിന് സമീപം ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണ് മരിച്ചു. 2005 മാർച്ച് 31-നാണ് അപകടം നടന്നത്.
സൗന്ദര്യ
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര നടി സൗന്ദര്യ 2004 ഏപ്രിൽ 17-ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് പോകുന്നതിനിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു.
സി. സാങ്മ
മുൻ മേഘാലയ കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസന മന്ത്രിയായിരുന്ന സി. സാങ്മയും മൂന്ന് നിയമസഭാംഗങ്ങളും മറ്റ് ആറ് പേരും 2004 സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു.
ജിഎംസി ബാലയോഗി
അന്നത്തെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും തെലുഗുദേശം നേതാവുമായ ജിഎംസി ബാലയോഗി 2002 മാർച്ച് മൂന്നിന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഒരു ഹെലികോപ്ടർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു.
മാധവ്റാവു സിന്ധ്യ
മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള രാജകുടുംബാംഗവും മുൻ കോൺഗ്രസ് കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുമായിരുന്നു മാധവറാവു സിന്ധ്യ. 2001 സെപ്റ്റംബർ 30ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനിടെ വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ദേര നടുങ്ങ്
2001 മെയ് മാസത്തിൽ തവാങ്ങിന് സമീപം ദൃശ്യപരത കുറവായതിനാൽ അന്നത്തെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ദേര നടുങ്ങും മറ്റ് അഞ്ച് പേരും അവരുടെ പവൻ ഹാൻസ് ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് മരിച്ചു.
എൻവിഎൻ സോമു
1997 നവംബർ 14ന് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ്ങിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി എൻവിഎൻ സോമു മരിച്ചു.
സുരേന്ദ്ര നാഥ്
1994 ജൂലൈ ഒൻപതിന് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പർവതങ്ങളിൽ സർക്കാർ വിമാനം തകർന്ന് അന്നത്തെ പഞ്ചാബ് ഗവർണർ സുരേന്ദ്ര നാഥും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒൻപത് കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ മരിച്ചു.
സഞ്ജയ് ഗാന്ധി
മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഇളയ മകൻ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി വിമാനാപകടത്തിലാണ് അന്തരിച്ചത്. 1980 ജൂൺ 23ന് ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജങ് വിമാനത്താവളത്തിൽ സംഭവിച്ച അപകടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത്.
മോഹൻ കുമാരമംഗലം
ഇന്ദിരാഗാന്ധി സർക്കാരിലെ ഉരുക്ക് മന്ത്രി മോഹൻ കുമാരമംഗലം മെയ് മാസത്തിൽ ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു.
നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്
ഇന്ത്യക്കാരുടെ ധീര നായകനും ദേശീയവാദിയുമായ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, 1945 ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് തായ്വാനിലെ ഫോർമോസയിൽ നടന്ന ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു.
