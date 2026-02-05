ബിജാപുരില് മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട; മുതിർന്ന കമാൻഡർ ഉധം സിങ് കൊല്ലപ്പെട്ടു, വൻ ആയുധശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തു
Published : February 5, 2026 at 6:40 PM IST
ബിജാപുർ: ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബിജാപുർ ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ കനത്ത ഏറ്റുമുട്ടലിൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ തലയ്ക്ക് വിലയിട്ടിരുന്ന മുതിർന്ന മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ ഉധം സിങ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരോധിത സംഘടനയായ സി.പി.ഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) സൗത്ത് ബസ്തർ ഡിവിഷനിലെ ഡിവിഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഉധം സിങ്, മേഖലയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് നീക്കങ്ങളുടെ പ്രധാന സൂത്രധാരനായിരുന്നു.
സൗത്ത് ബസ്തർ ഡിവിഷനിലെ പ്ലാറ്റൂൺ നമ്പർ 13-ന്റെയും ജാഗുർഗുണ്ട ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെയും ചുമതലക്കാരനായിരുന്ന ഇയാൾ സുരക്ഷാസേനയുടെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളുടെ പട്ടികയിൽ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു.
തരിം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ചിന്നഗല്ലൂർ വനമേഖലയിൽ ഉധം സിങ്ങും സംഘവും തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്നാണ് സുരക്ഷാസേന ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് റിസർവ് ഗാർഡ് (ഡി.ആർ.ജി), സി.ആർ.പി.എഫിന്റെ പ്രത്യേക കമാൻഡോ വിഭാഗമായ കോബ്ര , സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എസ്.ടി.എഫ്) എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.
വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഏഴരയോടെ സേനയും മാവോയിസ്റ്റുകളും നേരിട്ട് വെടിവയ്പ്പ് ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഉധം സിങ്ങിന്റെ മൃതദേഹവും ആധുനിക ആയുധമായ എ.കെ-47 തോക്കും തിരകളും മറ്റ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും സേന കണ്ടെടുത്തു.
2002-03 കാലഘട്ടത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയിൽ ചേർന്ന ഉധം സിങ്, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഛത്തീസ്ഗഢ്-തെലങ്കാന അതിർത്തിയിൽ സജീവമായിരുന്നു. 2021-ൽ 22 ജവാന്മാരുടെ വീരമൃത്യുവിന് കാരണമായ തേകുൽഗുഡെം ആക്രമണത്തിന്റെ ആസൂത്രണത്തിൽ ഇയാൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് കരുതുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, 2023-ൽ ഗുണ്ടം വനമേഖലയിൽ പോലീസ് സംഘത്തെ ആക്രമിച്ചതിനും 2024-ൽ ജിദ്പള്ളി ക്യാമ്പ് ആക്രമിച്ചതിനും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുകളുണ്ട്. ബിജാപുർ ജില്ലയിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഒൻപതോളം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെ നിലവിലുണ്ട്.
ബസ്തർ മേഖലയിൽ നക്സൽ സ്വാധീനം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ. 2025-ൽ മാത്രം 285 മാവോയിസ്റ്റുകളെയാണ് സുരക്ഷാസേന വധിച്ചത്. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഇതുവരെ 23 മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിജാപുറിൽ 46 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട 12 മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങിയത് സേനയുടെ ആത്മവീര്യം വർധപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന മാർച്ച് 31-നകം രാജ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദം പൂർണ്ണമായും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് ഉധം സിങ്ങിന്റെ വധമെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു.
