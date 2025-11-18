മാവോയിസ്റ്റ് ഉന്നത കമാന്ഡര് മാധവി ഹിദ്മയടക്കം ആറ് മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തകരെ വധിച്ചു
സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ആന്ധ്രാ-ഛത്തീസ്ഗഡ് അതിര്ത്തിയില് ഉന്നത മാവോയിസ്റ്റ് കമാന്ഡര് മാധവി ഹിദ്മയക്കം ആറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
Published : November 18, 2025 at 11:59 AM IST|
Updated : November 18, 2025 at 12:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അല്ലൂരി സിതാരാമ രാജു ജില്ലയിലെ വനമേഖലയില് സുരക്ഷാ സേനയും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടല്. ഉന്നത കമാന്ഡര് മാധവി ഹിദ്മയടക്കം ആറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങള്ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
പുലര്ച്ചെ 6.30നും ഏഴിനുമിടയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായതെന്ന് അല്ലുരി സീതാരാമ രാജു ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി അമിത് ബര്ദാര് പറഞ്ഞു. വനമേഖലയായ മരേദുമില്ലി മണ്ഡലിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടുലുണ്ടായത്. പൊലീസിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള് ചേര്ന്ന് നടത്തിയ നക്സല് വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലാണ് ഇവര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടമായത്.
ആരാണ് ഹിദ്മ?
മാധവി ഹിദ്മ എന്ന സന്തോഷ് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ സുക്മ ജില്ലയില് പുര്വാതി ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇയാള് വളരെ വേഗത്തില് തന്നെ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിന്റെ ഉയര്ന്ന പദവികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ബസ്തര്, ദന്തേവാഡ ദാല് മേഖലകളിലെ സുപ്രധാന അംഗമായി മാറുകയും ചെയ്തു. വളരെ ചെറുപ്പത്തില് തന്നെ മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും എത്തി. ഗറില്ലാ ആക്രമണങ്ങളില് തന്ത്രങ്ങള് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതില് ഹിദ്മയുടെ പങ്ക് ഏറെ നിര്ണായകമായിരുന്നു.
പീപ്പിള്സ് ലിബറേഷന് ഗറില്ല ആര്മിയുടെ കമാന്ഡര് ആകുകയും പിന്നീട് ദണ്ഡകാരണ്യ സ്പെഷ്യല് സോണല് കമ്മിറ്റിയംഗമാകുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ 26 ആക്രമണങ്ങളുടെ സൂത്രധാരനാണ് മാദ്വി ഹിദ്മ. സർക്കാർ ഇയാളുടെ തലയ്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വിലയിട്ടിരുന്നു. 2010 ദന്തെവാഡ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ ബുദ്ധികേന്ദ്രമാണ് ഹിദ്മ. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇയാളുടെ രണ്ടാം ഭാര്യ രാജാക്കയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. പിഎൽജിഎ ബറ്റാലിയൻ -1 തലവനാണ് മാദ്വി ഹിദ്മ. ആന്ധ്രയിലെ എഎസ്ആര് ജില്ലയില് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഹിദ്മയുടെ ഭാര്യ രാജാക്കയും കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
2013ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഛത്തീസ്ഗഡ് കോൺഗ്രസിലെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തെ കൂട്ടത്തോടെ വധിച്ച അക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനാണ് ഹിദ്മ. ദന്തേവാഡയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 76 സിആര്പിഎഫ് ജവാന്മാരാണ് വീരമൃത്യുവരിച്ചത്. മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രഹരശേഷിയുള്ള വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതിനാഷ തന്നെ സുരക്ഷാസേനയുടെ മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിൽ സുപ്രധാന നീക്കമാണിത്. മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെ ഏക ബസ്തർ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരനാണ്.
ഛത്തീസ്ഗഡില് മറ്റൊരു ഏറ്റുമുട്ടല്
ഛത്തീസ്ഗഡിലുണ്ടായ മറ്റൊരു ഏറ്റുമുട്ടലില് ഒരു മാവോയിസ്റ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. എറബോര് മേഖലയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.
മേഖലയില് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് തെരച്ചില് ശക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഏറ്റുമുട്ടല് തുടരുകയാണെന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കിരണ് ചവാന് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുക്മയിലെ ഛിന്തഗുഫ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലുള്ള ഭേജ്ജി വനമേഖലയില് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നക്സലുകളും തമ്മില് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില് മൂന്ന് നക്സലുകള് വധിക്കപ്പെട്ടു.
ഇക്കൊല്ലം ഇതുവരെ ഛത്തീസ്ഗഡില് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളില് 263 നക്സലുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതില് 234 പേര് സുക്മയടക്കമുള്ള ഏഴ് ജില്ലകള് ഉള്പ്പെടുന്ന ബസ്തര് മേഖലയില് നിന്ന് മാത്രമുള്ളവരാണ്. 27പേരെ ഗരിയാബാദ് ജില്ലയില് വെടിവച്ചിട്ടു. ഇത് റായ്പൂര് ഡിവിഷന് കീഴിലാണ് വരുന്നത്. മൊഹ്ല, മാന്പൂര്, ആമ്പാഗഡ് ചൗക്ക് ജില്ലകള് ഉള്പ്പെടുന്ന ദുര്ഗ് ഡിവിഷനില് രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകള് കൊല്ലപ്പെട്ടു.