ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളടക്കമുള്ള മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങി; കീഴടങ്ങിയവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും

2025 ലെ അവസാന മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ ധാരാളം നക്‌സലൈറ്റുകൾ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു.

DARBHA DIVISION MAOISTS SURRENDER POONA MARGEM MAOISTS SURRENDER CHHATTISGARH MAOISTS
Naxalites have given up their weapons (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

December 12, 2025

റായ്‌പൂർ: ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങി. സുക്‌മ ജില്ലയിലെ പത്ത് പ്രമുഖ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കീഴടങ്ങിയത്. കീഴടങ്ങിയ എല്ലാ നക്‌സലൈറ്റുകളും ദർഭ ഡിവിഷനിലെ സജീവ പ്രവർത്തകരാണ്.

സുക്‌മയില്‍ ബസ്‌തർ ഐജി, സുക്‌മ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് , സിഎപിഎഫ്, മറ്റ് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് മുമ്പാകെയാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങിയത്.

പൂന മാർഗേം

നക്‌സലൈറ്റുകളുടെ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള ഒരു നയമാണ് പൂന മാർഗേം. ഈ വാക്ക് ഗോണ്ടി ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. 'പുനരധിവാസത്തിലൂടെ പുനർജന്മം' എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അക്രമത്തിൻ്റെ പാത ഉപേക്ഷിച്ച് മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നക്‌സലൈറ്റുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ സർക്കാർ നയത്തിന് കീഴിൽ, നക്‌സലൈറ്റുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം, നൈപുണ്യ പരിശീലനം, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു.

2025-ൽ ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ കീഴടങ്ങിയ നക്‌സലൈറ്റുകൾ

2025 ലെ അവസാന മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ ധാരാളം നക്‌സലൈറ്റുകൾ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. ഡിസംബർ 10ന് - കാങ്കറിൽ രണ്ട് വനിതാ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് നക്‌സലൈറ്റുകൾ കീഴടങ്ങി. എംഎംസി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള 12 നക്‌സലൈറ്റുകൾ രാജ്‌നന്ദ്ഗാവിൽ കീഴടങ്ങി. ബിജാപൂരിൽ 210 നക്‌സലൈറ്റുകൾ കീഴടങ്ങി. ബിജാപൂരിൽ ഒന്‍പത് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ 51 നക്‌സലൈറ്റുകൾ കീഴടങ്ങി.

നവംബർ 28ന് ജിറാം നക്‌സലൈറ്റ് ആക്രമണത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരനായ ചൈതു ദാദ ഉൾപ്പെടെ 10 നക്‌സലൈറ്റുകൾ ബസ്‌തറിൽ കീഴടങ്ങി. നവംബർ 26ന് ഖൈരാഗഡിൽ നക്‌സലൈറ്റ് ദമ്പതികൾ കീഴടങ്ങി. 50 ലക്ഷവുമായി 27 നക്‌സലൈറ്റുകൾ സുക്‌മയിൽ കീഴടങ്ങി. ഒക്ടോബർ 8ന് 70 ലക്ഷവുമായി 16 നക്‌സലൈറ്റുകൾ നാരായൺപൂരിൽ കീഴടങ്ങി. ഒക്ടോബർ 2ന് 103 നക്‌സലൈറ്റുകൾ ബിജാപൂരിലെ നക്‌സലൈറ്റ് സംഘടന വിട്ടു. ഒക്ടോബർ 6 ന് 70 ലക്ഷവുമായി മൂന്ന് നക്‌സലൈറ്റുകൾ ഗാരിയബന്ദിൽ കീഴടങ്ങി. സമാനമായി സെപ്റ്റംബറിൽ 17 - 18 ലക്ഷം രൂപ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതിനെ തുടർന്ന് 12 നക്‌സലൈറ്റുകൾ നാരായൺപൂരിൽ കീഴടങ്ങി. സെപ്റ്റംബർ 15ന് - ഗാരിയബന്ദിൽ ഒരു വനിതാ നക്‌സലൈറ്റും സെപ്റ്റംബർ 24ന് ദന്തേവാഡയിൽ 71 മാവോയിസ്റ്റുകളും കീഴടങ്ങി.

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ മാസം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കിഴക്കൻ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ മരേഡുമില്ലി പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ സേനയും മാവോ സംഘങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരിച്ചവരെല്ലാം ഛത്തീസ്‌ഗഢിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും മരിച്ചവരിൽ കുപ്രസിദ്ധ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ദേവ്‌ജിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്.

