ബിജാപ്പൂർ ഏറ്റുമുട്ടൽ; കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ പ്രമുഖ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളായ ബുച്ചന്നയും ഊർമിളയും

ഇന്ദ്രാവതി ദേശീയോദ്യാനത്തിന്‍റെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ കണ്ടുൽനാർ, കച്ച്‌ലാറാം ഗ്രാമങ്ങളിലെ വനമേഖലയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് ആകെ 27 ലക്ഷം രൂപയുടെ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു

MAOIST BIJAPUR ENCOUNTER CHATTISGARH
ബസ്തർ ഐ.ജി പി. സുന്ദരരാജ് (ANI)
November 13, 2025

ബിജാപ്പൂര്‍: ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബിജാപ്പൂർ ജില്ലയിൽ നവംബർ 11-ന് സുരക്ഷാ സേനയുമായി നടന്ന നിരവധി ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആറ് മാവോയിസ്റ്റുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രമുഖ നേതാക്കളായ ബുച്ചന്ന കുടിയം, മുതിർന്ന ഓപ്പറേറ്റീവ് പാപ്പാ റാവുവിൻ്റെ ഭാര്യ ഊർമിള എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ദ്രാവതി ദേശീയോദ്യാനത്തിന്‍റെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ കണ്ടുൽനാർ, കച്ച്‌ലാറാം ഗ്രാമങ്ങളിലെ വനമേഖലയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് ആകെ 27 ലക്ഷം രൂപയുടെ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളിലെ നിരവധി പ്രധാന നക്സൽ ആക്രമണങ്ങളുടെ മുഖ്യസൂത്രധാരനും 8 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന നേതാവായിരുന്നു പൊല്ലപ്പെചട്ട ബുച്ചന്ന എന്ന കന്ന (35). ഇയാൾക്കെതിരെ 42 ക്രിമിനൽ കേസുകളും 18 അറസ്റ്റ് വാറന്റുകളും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ഗറില്ലാ ആർമിയുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അതായത് റേഷൻ, മരുന്ന് തുടങ്ങിയ അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിതരണം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന നേതാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഊർമിള. പാമേദ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഇവരുടെ തലയ്ക്കും 8 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

സ്പെഷ്യൽ സോണൽ കമ്മിറ്റി അംഗം പാപ്പാ റാവു, ഭാര്യ ഊർമിള, ഡിവിഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ബുച്ചന്ന എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ബിജാപ്പൂർ, ദന്തേവാഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസർവ് ഗാർഡ് , സ്പെഷ്യൽ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത്.

കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ മൂന്ന് വനിതാ മാവോയിസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബിജാപ്പൂർ ജില്ലയിൽ സി.പി. മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നവംബർ 11-ന് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത്.

ബിജാപ്പൂർ, ദന്തേവാഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസർവ് ഗാർഡ് , സ്പെഷ്യൽ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്സ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ സേന ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. ഓപ്പറേഷനിടെ സുരക്ഷാ സേനയും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ നിരവധി ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടന്നു.

ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം മൂന്ന് സ്ത്രീ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായ ബസ്തർ ഐ.ജി. (ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ്) പി. സുന്ദരരാജ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

ഊര്‍മിള, ബുച്ചന്ന എന്നിവരെ കൂടാതെ സെൻട്രൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലയുള്ള ഡിവിഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായ കണ്ണ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ജഗത്, മറ്റ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളായ മംഗലി, ഭഗത് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ആറ് മാവോയിസ്റ്റുകളെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് എ.കെ-47-കൾ, എൽ.എം.ജി-കൾ, ഇൻസാസ് റൈഫിളുകൾ പോലുള്ള നിരവധി മികച്ച നിലവാരമുള്ള ആയുധങ്ങൾ സുരക്ഷാ സേന പിടിച്ചെടുത്തു.

തങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ സേന കഴിവുള്ളവരും സജ്ജരുമാണെന്നും ഐ.ജി. സുന്ദരരാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, 2026 മാർച്ച് 31-നകം ഛത്തീസ്ഗഢിനെ നക്സൽ മുക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും, കഴിഞ്ഞ 20 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 2200-ൽ അധികം നക്സലുകൾ മുഖ്യധാരയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതായും, 450-ൽ അധികം നക്സലൈറ്റ് മൃതദേഹങ്ങൾ ബസ്തർ മേഖലയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 300-ൽ അധികം മാവോയിസ്റ്റ് കേഡർമാർ അക്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് മുഖ്യധാരയിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചതായും ഐ.ജി. സുന്ദരരാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

