രണ്ട് വയസുകാരൻ്റെ കൺപോളയിൽ ടങ്ക് ക്ലീനർ തുളച്ച് കയറി; കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ഓപ്പറേഷനിലൂടെ കണ്ണിന് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചിക്കാതെ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 15, 2026 at 5:56 PM IST

റായ്‌പൂർ: കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് വയസുകാരൻ്റെ കൺപോളയിൽ ടങ്ക് ക്ലീനർ തുളച്ച് കയറി. ഛത്തീസ്‌ഗണ്ഡിലെ ധംതാരിയിൽ നാഗ്രിയിൽ വ്യാഴാഴ്‌ച പുലർച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. കാസ്‌പുർ നിവാസിയായ ജഗതീഷ് നേതത്തിൻ്റെ മകനായ കൃഷ്‌ണ കുമാർ എന്ന രണ്ട് വയസുകാരനാണ് അപകടം പറ്റിയത്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

അപകടം നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മയും കുട്ടിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നൊള്ളു. അമ്മ കുളിക്കാന്‍ കയറിയ സമയത്ത് ടങ്ക് ക്ലീനർ കൊണ്ട് കളിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് വയസുകാരൻ്റെ കൺപോളയിലേക്ക് ആകസ്‌മികമായി ടങ്ക് ക്ലീനറിൻ്റെ കൂർത്ത ഭാഗം തുളച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.

കുട്ടിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ വീട്ടുകാർ ഉടന്‍ തന്നെ ധംതാരി ജില്ല ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. അപകടത്തിൻ്റെ തീവ്രത മനസിലാക്കിയ ഒപ്റ്റൽമോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ജെഎസ് ഖൽസയും സംഘവും ഉടന്‍ തന്നെ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കൺപോളയിൽ നിന്നും ടങ്ക് ക്ലീനർ ഡോക്‌ടർമാർ നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

കൃത്യ സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് കൊണ്ട് കണ്ണിന് വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് ഡോക്‌ടർ വ്യക്തമാക്കി. "കളിച്ച്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി അറിയാതെ ടങ്ക് ക്ലീനർ കണ്ണിലേക്ക് കയറി കണ്‍പോളയിൽ കുടുങ്ങി നിന്നതാവാം. കൃത്യ സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് കൊണ്ട് കണ്ണിന് വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഓപ്പറേഷന്‍ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിന് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടി പൂർണ്ണമായും സുഖം പ്രാപിക്കും" എന്നും ഡോ. ജെ എസ് ഖൽസ പറഞ്ഞു. കൂർത്തതും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ വസ്‌തുക്കൾ കുട്ടികള്‍ക്ക് നൽകരുതെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

സമാന സംഭവം

2026 ഏപ്രിലിൽ സ്‌മാർട്ട് വാച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 10 വയസുകാരന് പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു. അപകടത്തിൽ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ സഹോദരനും പരിക്കേറ്റു. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ രണ്ട് കുട്ടികളെയും നർമ്മദാപുരത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പത്ത് വയസുള്ള വേദാന്ത് ചൗധരിയും ഇരട്ട സഹോദരൻ സൂര്യാൻഷ് ചൗധരിക്കുമാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. ഇരുവരും കുടുംബത്തോടൊപ്പം വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു.അവിടെ വെച്ചാണ് വേദാന്തിൻ്റെ കൈയ്യിൽ നിന്നും സ്‌മാർട്ട് വാച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്.എങ്കിലും നിസ്സാരമായ പരിക്കുകളോടെ രണ്ട് കുട്ടികളും രക്ഷപ്പെട്ടു.

