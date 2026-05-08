സിനിമാക്കഥയല്ല, ഇത് ചരിത്രം; തമിഴ് മണ്ണും മനസും കീഴടക്കി ദളപതിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം

Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) chief and candidate from the Perambur constituency, Vijay, celebrates after winning in the Tamil Nadu Assembly elections results, in Chennai, Monday, May 4, 2026. (PTI)
By Prince Jebakumar

Published : May 8, 2026 at 8:20 PM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ ഗതിമാറ്റിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ദ്രാവിഡ കോട്ടകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് നടൻ വിജയിന്‍റെ തമിഴക വെട്രി കഴകം നാളെ അധികാരത്തിലേക്ക്. തന്‍റെ കന്നി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിന്‍റെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച വിജയ്, നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോള്‍ തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇതിഹാസമായിരുന്ന എം.ജി. രാമചന്ദ്രന്‍റെ (എംജിആര്‍) ചരിത്ര വിജയമാണ് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിലെ ശക്തിയായി ഉയർന്നു വന്ന ടിവികെ വമ്പൻ വിജയത്തോടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി മാറി. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും പെരമ്പൂരിൽ നിന്നും വിജയിച്ച വിജയ്, വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിന് പുറത്ത് തന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി ആവേശം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ

ആകെ 234 സീറ്റുകളുള്ള നിയമസഭയിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് വിജയിന്‍റെ പാർട്ടി കരുത്തുകാട്ടിയത്. ഭരണകക്ഷിയായിരുന്ന ഡിഎംകെ 59 സീറ്റുകളിലൊതുങ്ങി. എഐഡിഎംകെ 47 സീറ്റുകൾ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി.

ടിവികെ: 108 സീറ്റുകൾ (35% വോട്ട് വിഹിതം)

ഡിഎംകെ: 59 സീറ്റുകൾ (24% വോട്ട് വിഹിതം)

എഐഡിഎംകെ: 47 സീറ്റുകൾ (21% വോട്ട് വിഹിതം)

2021-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾ കൈക്കലാക്കിയിരുന്ന 71% വോട്ട് വിഹിതത്തിലാണ് വിജയ് വിള്ളലുണ്ടാക്കിയത്. കോലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനെ ടിവികെ സ്ഥാനാർത്ഥി വി.എസ്. ബാബു പരാജയപ്പെടുത്തിയത് തമിഴ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്നായി മാറി. 1996-ൽ ജെ. ജയലളിത പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു സിറ്റിംഗ് മുഖ്യമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുന്നത്.

Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) chief and candidate from the Tiruchirappalli East constituency, Vijay, shows an election certificate outside a centre as he leads in vote counting for Tamil Nadu Assembly elections, in Chennai, Monday, May 4, 2026. (PTI)

പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ച പ്രചാരണം

വിജയിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം തടയാൻ ഭരണകൂടം എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരുന്നത് വരെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രചാരണത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ കരൂരിൽ നടന്ന റാലിയിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിച്ച സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് പലപ്പോഴും അനുമതി നിഷേധിച്ചു.

ഈ കേസ് സി.ബി.ഐയ്ക്ക് കൈമാറുകയും വിജയിനെ പലതവണ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ബി.ജെ.പി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദമാണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായിരുന്നു. എങ്കിലും 233 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ച ടിവികെ, എടപ്പാടിയിൽ മാത്രം ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണച്ചു.

വിജയിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം

ഡിഎംകെയെ 'തിന്മ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വിജയ്, ജയലളിതയുടെ ശൈലിയിലാണ് പ്രചാരണം നയിച്ചത്. ക്രമസമാധാനം, സ്ത്രീ സുരക്ഷ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ സ്റ്റാലിനെ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കി. AIADMK-യെയും ബി.ജെ.പി-യെയും ഒരുപോലെ അവഗണിച്ച അദ്ദേഹം, 'ബി.ജെ.പി തമിഴ്‌നാട്ടിൽ അദൃശ്യമാണ്' എന്ന് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു.

മറുവശത്ത്, ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ ബി.ജെ.പി-യുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. എന്നാൽ വിജയിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റാലിന്‍റെയും ഉദയനിധിയുടെയും തന്ത്രം ഫലം കണ്ടില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തെളിയിക്കുന്നു.

ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ 118 സീറ്റുകൾ തികയ്ക്കാൻ 10 സീറ്റുകൾ കൂടി TVK-യ്ക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. വിജയിച്ച സ്വതന്ത്രരും മറ്റ് ചെറിയ പാർട്ടികളും വിജയിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തം നൽകുമെന്ന് വിജയ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു 'സഖ്യ സർക്കാർ' വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇതോടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

കോൺഗ്രസ് 28 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും 5 സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത്. ബി.ജെ.പി 33 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച് ഒരു സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങി. തമിഴ് രാഷ്ട്രീയം ഇനി സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്നെത്തിയ ഈ പുതിയ 'സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്‍റെ' കൈകളിലായിരിക്കും.

