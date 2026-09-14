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സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ആദ്യം! മന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ബസ് സര്‍വീസ്

ഗ്രാമവാസികൾ പൂക്കൾ വിതറിയും പതാകകൾ വീശിയും ആവേശത്തോടെ വരവേറ്റ ഈ നിമിഷം മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് മന്ത്രി കുറിച്ചു.

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ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ബസ്സ് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് (fb@Vanni Arasu)
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By PTI

Published : September 14, 2026 at 5:53 PM IST

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ചെന്നൈ: ഇന്ത്യ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ച് 81-ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു സർക്കാർ ബസ് തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ അയൻ റെഡ്ഡിയാപട്ടി നിവാസികൾ. തമിഴ്‌നാട് സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും വി സി കെ (VCK) ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ വണ്ണി അരശുവിൻ്റെ ജന്മഗ്രാമമായ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജില്ലയിലെ അയൻ റെഡ്ഡിയാപട്ടിയിലാണ് ഞായറാഴ്‌ച (സെപ്റ്റംബർ 13) മുതൽ ആദ്യമായി നേരിട്ടുള്ള പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം ലഭ്യമായത്.

മറ്റൊരു 'സ്വാതന്ത്ര്യദിനം' പോലെ ആഘോഷിച്ച് ഗ്രാമവാസികൾ

ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മുതിർന്നവരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് പൂക്കൾ വിതറിയും കൊടികൾ വീശിയുമാണ് കന്നി സർവീസ് നടത്തിയ ബസ്സിനെ വരവേറ്റത്. ഗ്രാമത്തിലെ സാമൂഹിക സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി മാറിയ ഈ നിമിഷം, തങ്ങൾക്ക് "മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം" ലഭിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് നാട്ടുകാർ ആഘോഷിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോൽ കുറിച്ചു.

മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കി മന്ത്രി

തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനായി എന്തെങ്കിലും സംഭാവന നൽകണമെന്ന് എപ്പോഴും തന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി വണ്ണി അരശ് ഓർത്തെടുത്തു. മാതാപിതാക്കളുടെ ആ ദീർഘകാല ആഗ്രഹം അവരുടെ അഭാവത്തിലാണെങ്കിലും സഫലമാക്കാനും ഗ്രാമവാസികളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷത്തിന് സാക്ഷിയാകാനും സാധിച്ചത് തനിക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വികാരഭരിതനായി വ്യക്തമാക്കി.

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സർക്കാരിന് നന്ദി അറിയിച്ച് നാട്ടുകാർ

തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ബസ് സർവീസ് അനുവദിച്ച് തന്ന തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്, ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ വിജയ് തമിഴൻ പാർത്ഥിപൻ എന്നിവർക്ക് അയൻ റെഡ്ഡിയാപട്ടിയിലെ ഗ്രാമവാസികളുടെ പേരിൽ മന്ത്രി വണ്ണി അരശ് നന്ദി അറിയിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പൊതുഗതാഗത സൗകര്യമില്ലാതിരുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ബസ് എത്തിയത് പ്രദേശത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും വലിയ ആശ്വാസമാകും.

ചരിത്രപരമായ വഴിത്തിരിവ്

രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് എട്ടര പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷമാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ അയൻ റെഡ്ഡിയാപട്ടി എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു സർക്കാർ ബസ് സർവീസ് എത്തുന്നത്. പൊതുഗതാഗത സൗകര്യമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന പ്രദേശത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ബസ് സർവീസ് വലിയ ആശ്വാസമാകും.

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