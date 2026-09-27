ക്രമസമാധാന വകുപ്പിനെ വിവരാവകാശ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ നടപടി; പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ
ഈ പ്രഖ്യാപനം വിവരാവകാശ നിയമത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും സർക്കാർ ഉടൻ പ്രഖ്യാപനം പിൻവലിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
Published : September 27, 2026 at 4:50 PM IST
ചെന്നൈ: 2005 ലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ക്രമസമാധാന വകുപ്പിനെ ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ കടുത്ത വിമർശനത്തേയും പ്രതിഷേധത്തെയും തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയത്.
2005 ലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 24(4) പ്രകാരം നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ക്രമസമാധാന വകുപ്പിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നേരത്തെ മാനവ വിഭവശേഷി മാനേജ്മെൻ്റ് വകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് പ്രകാരം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച രഹസ്യാന്വേഷണ, സുരക്ഷാ ഏജൻസിയായ പൊതു (ക്രമസമാധാന) വകുപ്പിന് 2005 ലെ വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലെന്ന് തമിഴ്നാട് ഗവർണർ പ്രസ്താവിച്ചു.
ഇതനുസരിച്ച് ക്രമസമാധാന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മതപരവും ജാതിപരവുമായ സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം പ്രതിരോധ തടങ്കൽ നടപടികൾ, തടങ്കലിൽ കഴിയുന്നവരുടെ പ്രാതിനിധ്യ ഹർജികൾ, ക്രമസമാധാനപാലനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിമാസ അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടത്തുക, പൊലീസ് വെടിവയ്പ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുക, വിദ്യാർഥികൾ, കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്നിവരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വിവരാവകാശം നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ശക്തമായ വിമർശനവും പ്രതിഷേധവുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ പ്രഖ്യാപനം വിവരാവകാശ നിയമത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും സർക്കാർ ഉടൻ പ്രഖ്യാപനം പിൻവലിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതേത്തുടർന്ന് 2005 ലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 24 ലെ ഉപവകുപ്പ് (4) പ്രകാരം പൊതു (ക്രമസമാധാന) വകുപ്പിൻ്റെ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച മാനവ വിഭവശേഷി മാനേജ്മെൻ്റ് വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് നമ്പർ 57 റദ്ദാക്കുന്നതായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
പൊലീസിനെ ഒരു പ്രത്യേക അധികാര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കം
ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. 'വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ക്രമസമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തരവിടുന്നു. പൊലിസുകാരാൽ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ വിദ്യാഭ്യസ വകുപ്പിന് ഉത്തരവിടുന്നു. പൊലീസ് കോളജുകളിൽ കയറി വിദ്യാർഥികള അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ന്യായമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അക്രമത്തിലൂടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു', എന്ന് ലോക്സഭാംഗം എസ് വെങ്കടേശൻ തൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்திலிருந்து பொதுத்துறையின் சட்டம் ஒழுங்கு விவகாரங்களுக்கு மட்டும் விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. இடதுசாரி அமைப்புகளைக் கண்காணிக்க அரசு அதிகாரிகள் உத்தரவிடுகிறார்கள். காவல் மரணங்கள் நடக்கின்றன. மாணவர் போராட்டங்களை ஒடுக்க கல்வித்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுகிறது. கல்லூரி வளாகங்களுக்குள் புகுந்து மாணவர்களைக் கைது செய்கிறது காவல் துறை. நியாயமான உரிமைக்கான போராட்டங்கள் வன்முறை கொண்டு ஒடுக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் சட்டம் & ஒழுங்கு விவகாரங்களுக்கு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்திலிருந்து விலக்களிப்பது கடும் கண்டனத்துக்குரியது. இது தமிழ்நாட்டை “போலீஸ் ஸ்டேட்டாக” மாற்றத்துணியும் வெளிப்படையான முயற்சி. இந்த உத்தரவை உடனடியாக அரசு திரும்பப்பெற வேண்டும். @CMOTamilnadu— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) September 27, 2026
ക്രമസമാധാന വിഷയങ്ങളെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. തമിഴ്നാടിനെ ഒരു 'പൊലീസ് സ്റ്റേറ്റ്' ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ സർക്കാർ ഈ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ക്രമസമാധാന വകുപ്പിന് കീഴിൽ വരുന്നവ
മതപരവും ജാതിപരവുമായ സംഘർഷങ്ങൾ, ക്രമസമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ കമ്മിഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കലും അവയുടെ ശുപാർശകളുടെ തുടർനടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ക്രമസമാധാന വിഭാഗത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്. കൂടാതെ, ഇന്ത്യയിൽ കള്ളക്കടത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും വിദേശനാണ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ കോഫെപോസ ആക്ട്, ദേശീയ സുരക്ഷാ ആക്ട് (എൻഎസ്എ) എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള തടങ്കൽ നടപടികൾ, തടങ്കലിൽ കഴിയുന്നവരുടെ പ്രാതിനിധ്യ ഹർജികൾ, ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും അവർക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന റിട്ട് ഹർജികൾ എന്നിവയും വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുണ്ട്.
അതേസമയം, ക്രമസമാധാനപാലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിമാസ അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടത്തുക, പൊലീസ് വെടിവയ്പ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുക, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ മരണങ്ങൾ, പൊലീസ് പീഡനങ്ങൾ, റിമാൻഡ് തടവുകാരുടെ മരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുക എന്നിവയാണ് മറ്റ് ജോലികൾ. ഇതുകൂടാതെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ, ക്രമസമാധാനം, വർഗീയ സംഭവങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ അയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. ക്രമസമാധനത്തെക്കുറിച്ച് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക എന്നിയും ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു.
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വിദ്യാർഥികൾ, കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹർജികൾ, മതപരവും ജാതിപരവുമായ സംഘർഷങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ- വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ക്രമസമാധാന വിഭാഗത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. അപകീർത്തികരമായ ലേഖനങ്ങളും വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രസംഗങ്ങളും പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വകുപ്പാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
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