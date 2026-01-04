ETV Bharat / bharat

പൊങ്കല്‍ സമ്മാനം: സംസ്ഥാനത്തെ 2.22 കോടി റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് മൂവായിരം രൂപ വീതം

സാധാരണയായി പൊങ്കലിന് സാരിയും മുണ്ടും കരിമ്പും ഒക്കെയാണ് സമ്മാനമായി നല്‍കാറുള്ളത്. ഇതിനൊപ്പം രണ്ടായിരമോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ രൂപയും നല്‍കും.

Tamil Nadu CM MK Stalin (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 4, 2026 at 6:03 PM IST

2 Min Read
ചെന്നൈ: വരുന്ന പൊങ്കല്‍ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ എല്ലാ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും മൂവായിരം രൂപ വീതം നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം. 2.22 കോടി റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം കിട്ടുക. ശ്രീലങ്കന്‍ തമിഴ്‌ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്കടക്കം ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

സാധാരണ സംസ്ഥാനത്തെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പൊങ്കല്‍ സമ്മാനം നല്‍കാറുണ്ട്. ഇത് സാരിയോ മുണ്ടോ കരിമ്പോ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ചില വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം പണം ഉണ്ടാകാറുമില്ല. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പണം നല്‍കിയിരുന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇക്കുറി പൊങ്കല്‍ സമ്മാനത്തിനൊപ്പം പണവും ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു അഭ്യൂഹം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

വിളവെടുപ്പുത്സവം എല്ലാവര്‍ക്കും ആഘോഷിക്കാനാകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന്‍ ഇത്തരമൊരു തീരുമാന കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്ത് വിട്ട ഔദ്യോഗിക വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. പൊങ്കല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പുരാതനമായ ഒരാഘോഷമാണ്. പതിനായിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങളായി ഇതാഘോഷിക്കുന്നു. ശക്തമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളാണ് ഈ ആഘോഷത്തിലൂടെ പുലരുന്നത്. സൂര്യനും കാര്‍ഷിക വൃത്തിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കന്നുകാലികള്‍ക്കും തൊഴിലാളികള്‍ക്കും വിശപ്പകറ്റാന്‍ പണിയെടുക്കുന്ന കര്‍ഷകനും എല്ലാമുള്ള നന്ദി പറയലാണ് ഈ ആഘോഷം. പ്രകൃതിയും കൃഷിയും കൂട്ടായ്‌മയും തമ്മിലുള്ള മനുഷ്യന്‍റെ അഗാധ ബന്ധമാണ് പൊങ്കല്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ സമഗ്രമായ ഒരു പൊങ്കല്‍ സമ്മാനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ ഒരു കിലോ അരി, ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര, ഒരു കരിമ്പ് എന്നിവ ആയിരുന്നു ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ന്യായവില കടകള്‍ വഴി നല്‍കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും സന്തോഷമായി പൊങ്കല്‍ ആഘോഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായിരുന്നു സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം. ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കള്‍ക്കും പണത്തിനും പുറമെ സാരിയും മുണ്ടും വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാരിയും മുണ്ടും ഇതിനകം തന്നെ അതാത് ജില്ലകളിലേക്ക് അയച്ചതായും സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇക്കൊല്ലത്തെ പൊങ്കല്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവ് 6936.17 കോടി രൂപയായി. ആഘോഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ എല്ലാം പൂര്‍ത്തിയായെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനം സ്റ്റാലിന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പൊങ്കല്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും മുമ്പ് തന്നെ ധനസഹായവും സമ്മാനപ്പൊതികളും വസ്‌ത്രങ്ങളും ന്യായവില കടകളില്‍ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യും. തങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. സുപ്രധാന സാംസ്‌കാരിക ആഘോഷ വേളകളില്‍ ജനങ്ങളെ സര്‍ക്കാര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കലാണ് ഇതെന്നും അവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. പൊങ്കല്‍ നന്ദിപ്രകാശനത്തിന്‍റെയും അഭിവൃദ്ധിയുടെയും സന്തോഷം പങ്കിടലിന്‍റെയും വേള കൂടിയാണ്.

