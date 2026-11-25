തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം ദീപത്തൂണില് ദീപം തെളിക്കാത്ത സംഭവം; സുപ്രീം കോടതിയില് മാപ്പു പറഞ്ഞ് സര്ക്കാര്, പഴി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിന്
ജസ്റ്റിസുമാരായ അരവിന്ദ് കുമാർ, വിപുൽ എം. പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ മധുര ജില്ലാ കലക്ടർ നിഷാന്ത് കൃഷ്ണ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
By PTI
Published : November 25, 2026 at 2:00 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മധുരയിലെ തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം കുന്നിൻ മുകളിലെ ദീപത്തൂണിൽ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കാത്ത സംഭവത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് ഇതിനായി നിയോഗിച്ച സംഘത്തിന് അനുമതി നൽകാത്തതാണ് വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണമെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ജസ്റ്റിസുമാരായ അരവിന്ദ് കുമാർ, വിപുൽ എം. പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ മധുര ജില്ലാ കലക്ടർ നിഷാന്ത് കൃഷ്ണ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നവംബർ 20 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ദീപത്തൂണിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാനായിരുന്നു കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ദൗത്യത്തിനായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സംഘത്തിന് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയില്ല. പകരം, കാർത്തിക മഹാദീപം പരമ്പരാഗതമായി തെളിയിച്ചുപോരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇത്തവണയും വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനപൂർവ്വം ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നും ദീപം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നും സർക്കാർ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി
അതേസമയം, ദീപം തെളിയിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി സമ്മതിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കെതിരെ സ്വമേധയാ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഒരു അഭിഭാഷകൻ സുപ്രീം കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കാതിരുന്നതിനെതിരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.
സംഭവത്തെ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരം എന്നാണ് ദീപം തെളിയിക്കാൻ അനുമതി തേടിയ കക്ഷിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. തർക്കസ്ഥലത്ത് ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്ന് അവസാന നിമിഷം വരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു എന്നും അവസാന നിമിഷം അത് മാറുകയായിരുന്നു എന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി.
കുന്നിൻ മുകളിലെ സിക്കന്ദർ ബാദുഷ ദർഗയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പുരാതന ശിലാസ്തംഭത്തിൽ ഒരു തവണ ദീപം തെളിയിക്കാൻ നവംബർ 20-ന് സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇത് നടപ്പാക്കണമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ചും തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയും നിരോധനാജ്ഞയും ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണകൂടം ദീപത്തൂണിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല.
ബിജെപി - ഹിന്ദു സംഘടനാ നേതാക്കൾ തടങ്കലിൽ
സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം തിരുപ്പരൻകുന്നിലേക്ക് തിരിച്ച തമിഴ്നാട് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നൈനാർ നാഗേന്ദ്രനെ തിരുനെൽവേലിയിലെ തച്ചനല്ലൂരിന് സമീപം പൊലീസ് തടഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നേരത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കാൻ വസതിക്ക് മുന്നിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു.
പടിഞ്ഞാറൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ, കാർത്തിക ദീപം ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മധുരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ എൽ. മുരുകനെ കോയമ്പത്തൂരിന് സമീപം അന്നൂരിൽ വെച്ച് പൊലീസ് തടഞ്ഞ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മുൻ ഗവർണറും മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ ഡോ. തമിഴിസൈ സൗന്ദരരാജൻ, ഹിന്ദു മുന്നണി നേതാവ് കാടേശ്വര സുബ്രഹ്മണ്യം, ഹിന്ദു മക്കൾ കക്ഷി നേതാവ് അർജുൻ സമ്പത്ത് എന്നിവരെയും പൊലീസ് തടഞ്ഞ് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കി.
അനുമതിയില്ലാതെ നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേരൽ, പൊതുസമാധാനം തകർക്കൽ, വിവാദപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തൽ, ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടസപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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