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സസ്‌പെൻഷൻ മുതൽ പിരിച്ചുവിടൽ വരെ; മദ്യത്തിന് അമിതവില ഈടാക്കുന്ന ടാസ്മാക് ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി

സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മദ്യ ചില്ലറ വിൽപ്പനശാലകളിൽ അമിതവില ഈടാക്കുന്നത് തടയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന നീക്കമായി, സംസ്ഥാന സർക്കാർ കർശനവും പുതുക്കിയതുമായ അച്ചടക്ക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 1:03 PM IST

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ചെന്നൈ: മദ്യത്തിന് അമിത വില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിക്കൊരുങ്ങി തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ മദ്യവിൽപനശാലകളിൽ നിർദ്ദിഷ്ട വിൽപനവിലയേക്കാൾ (MRP) കൂടുതൽ തുക ഈടാക്കുന്നത് തടയാൻ കർശന അച്ചടക്ക നടപടികളാണ് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തമിഴ്‌നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ (TASMAC) ഇതുസംബന്ധിച്ച പുതുക്കിയ മാർഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

​ചില്ലറ വിൽപന ശാലകളിലെ സൂപ്പർവൈസർമാർ, സെയിൽസ്മാൻമാർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് സെയിൽസ്മാൻമാർ എന്നിവർക്കെല്ലാം പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകമാണ്. ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി അധിക തുക ഈടാക്കുന്നുവെന്ന പരാതികൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ നടപടി.

മദ്യം അധിക വിലയ്ക്ക് വിറ്റുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ 10,000 രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്തുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിടുമെന്നും സംസ്ഥാന മദ്യ വിൽപന ഏജൻസിയായ തമിഴ്‌നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ് കോർപ്പറേഷൻ (ടാസ്‌മാക്) ജീവനക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ടാസ്‌മാക് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ കെ. നന്ദകുമാർ എല്ലാ സോണൽ മാനേജർമാർക്കും ജില്ലാ മാനേജർമാർക്കും ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു സർക്കുലർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

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സർക്കുലർ പ്രകാരം, ചില്ലറ മദ്യവിൽപന ജീവനക്കാർ പരമാവധി വിൽപ്പന വിലയ്ക്ക് (എംആർപി) മുകളിൽ മദ്യം വിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ ക്രമാനുഗതമായ പിഴകൾ അടയ്‌ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും. കൂടാതെ ആവർത്തിച്ച് നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവരെ സ്ഥിരമായി പിരിച്ചുവിടും. "ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള പരാതികളിലോ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രതീക്ഷിത പരിശോധനകളിലോ എംആർപിയേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് മദ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ഉടനടി അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കും" സർക്കുലർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് "ആദ്യമായി കുറ്റം ചുമത്തുന്ന" വ്യക്തി ഒരു മാസത്തെ താത്ക്കാലിക സസ്‌പെൻഷൻ, നിർബന്ധിത പണ പിഴ, സസ്‌പെൻഷൻ കാലയളവിലെ ശമ്പളനഷ്ടം എന്നിവ നേരിടേണ്ടിവരും. തിരിച്ചെത്തിയാൽ, ജീവനക്കാരൻ നിയമലംഘനം നടത്തില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എഴുതി നൽകണം, കൂടാതെ ജില്ലയിലെ ഒരു ലോ-സെയിൽസ് സ്റ്റോറിലേക്ക് ഇയാളെ മാറ്റും.

"രണ്ടാമത്തെ തവണ" അമിത വില ഈടാക്കിയാൽ, ജീവനക്കാരനെ ശമ്പളമില്ലാതെ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യുകയും പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഒരു മദ്യ ഡിപ്പോയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തരംതാഴ്ത്തുമെന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു.

"മൂന്നാം തവണ" അമിത വില ഈടാക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും കർശനമായ ശിക്ഷ. മൂന്ന് തവണ അമിത വില ഈടാക്കുന്ന ഏതൊരു ജീവനക്കാരനെയും ഉടൻ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യുകയും വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യും. കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, ജീവനക്കാരനെ സർവീസിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി പിരിച്ചുവിടും. തമിഴ്‌നാട്ടിലുടനീളമുള്ള ടാസ്‌മാക് ജില്ലാ മാനേജർമാർക്ക് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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