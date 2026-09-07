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സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അധിക്ഷേപവും ദ്വയാർഥപ്രയോഗങ്ങളും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല; ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ നടി ത്രിഷയെ പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ച് നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിജയിയുടെ പ്രതികരണം.

C Joseph Vijay TAMIL NADU GOVERNMENT DMK CM VIJAY SLAMS DMK
CM Vijay (Handout via PTI)
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By PTI

Published : September 7, 2026 at 4:28 PM IST

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ചെന്നൈ: സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അധിക്ഷേപകരമായ വാക്കുകളും മറ്റും പറയുന്നവർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്. വ്യക്തിപരമായ പരാമർശം, ദ്വയാർത്ഥം, മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ ഒരുതരത്തിലും വച്ചുപൊറിപ്പിക്കില്ലെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അന്തരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ജെ ജയലളിത നേരിട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അപമാനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങളെ വിജയ് അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം അപമാനകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയോ അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഡിഎംകെ നേതാവുമായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ, നടിയും വിജയിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ തൃഷയെ പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ച് നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിജയ്‌യുടെ പ്രതികരണം. രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മറവിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെയോ, സ്ത്രീകളെയോ വ്യക്തിപരമായി അനാദരവ് കാണിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്യരുത്. രാഷ്‌ട്രീയ വിമർശനം നടത്താമെന്നും സ്‌ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമങ്ങൾ സഹിക്കില്ലെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി.

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തനിക്ക് ലഭിച്ച രാഷ്ട്രീയ വിജയത്തിന് പ്രധാന കാരണം സ്ത്രീകളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനിടയിൽ ഡിഎംകെയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വിജയ് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. "കള്ളം പറയുക, പണം വാങ്ങുക, ബാഗുകൾ കൊണ്ടുനടക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഡിഎംകെയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ഇതിഹാസ തമിഴ് കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ കണ്ണദാസൻ വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്ന്" മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സഭയിൽ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാതെയായിരുന്നു വിജയ്‌യുടെ വിമർശനം.

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ക്രമസമാധാനപാലനം അത്യാവശ്യമാണെന്നും പൊലീസ് സേനയെ വെറും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏജൻസിയായി മാത്രം കാണരുതെന്നും വിജയ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ സർക്കാരിൻ്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതേസമയം മുഴുവൻ വിദ്യാർഥി സമൂഹത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ മയക്കുമരുന്ന് സംസ്കാരം പോലുള്ള പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ മുദ്രകുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല. യുവാക്കൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രക്ഷാധികാരിയായി സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സമഗ്രമായ നിയമം നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശിക്ഷയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുപകരം യുവാക്കളെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന നിരവധി സാമൂഹിക ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. യുവാക്കൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രക്ഷാധികാരിയായി സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സമഗ്രമായ നിയമം നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

C JOSEPH VIJAY
TAMIL NADU GOVERNMENT
DMK
CM VIJAY SLAMS DMK
ACTION AGAINST INSULTING WOMEN

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