ജ്യോത്സ്യന് സർക്കാർ പദവി; കടുത്ത എതിർപ്പിനൊടുവിൽ നിയമനം റദ്ദാക്കി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്
മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു റിക്കി രത്തനെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറായി നിയമിച്ച് സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവിറക്കിയത്
Published : May 13, 2026 at 2:22 PM IST
ചെന്നൈ: മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ വിങ്ങിൻ്റെ ഉപദേശകനായി സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസർ പദവി നൽകി സ്വന്തം ജ്യോത്സ്യനെ നിയമിച്ച തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ നടപടി വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് റദ്ദാക്കി. തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) വക്താവും വിജയ്യുടെ ഔദ്യോഗിക ജ്യോത്സ്യനുമായ റിക്കി രത്തൻ പണ്ഡിറ്റ് വെട്രിവേലിൻ്റെ നിയമനമാണ് വിവാദമായതിനെത്തുടർന്ന് സർക്കാർ ഒടുവിൽ പിൻവലിച്ചത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു റിക്കി രത്തനെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറായി നിയമിച്ച് സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവിറക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയതായി ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പിന്തുണ നൽകിയ സഖ്യകക്ഷികളിൽ നിന്നടക്കം വലിയ എതിർപ്പാണ് ഈ നിയമനത്തിനെതിരെ ഉയർന്നത്. കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം, സിപിഐ, വിടുതലൈ ചിരുതൈഗൽ കക്ഷി (വിസികെ) തുടങ്ങിയ പ്രധാന പാർട്ടികൾ പരസ്യമായി തന്നെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തി.
ഒരു ജ്യോത്സ്യന് ഉന്നത സർക്കാർ പദവി നൽകുന്നത് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾക്കും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കും തികച്ചും വിരുദ്ധമാണെന്ന് സഖ്യകക്ഷികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭരണമുന്നണിയിൽ തന്നെ വലിയ വിള്ളലുണ്ടാകാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്ന സൂചനകൾ ശക്തമായതിന് പിന്നാലെയാണ് നിയമനം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സുപ്രധാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.
നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ചർച്ചയിലുടനീളം ഈ വിഷയം വലിയ ബഹളങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ജ്യോത്സ്യന് ഔദ്യോഗിക പദവി നൽകിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായ ഡിഎംഡികെ, മനിതനേയ മക്കൾ കക്ഷി (എംഎംകെ), എംജെകെ എന്നിവർക്ക് പുറമെ മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികളും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും സഭയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി.
സ്വന്തം ജ്യോത്സ്യന് എന്തിനാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ശമ്പളം നൽകി സർക്കാർ പദവി നൽകുന്നതെന്ന് ഡിഎംഡികെ എംഎൽഎ പ്രേമലത വിജയകാന്ത് സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചു. സഭയ്ക്കുള്ളിലെ കടുത്ത പ്രതിപക്ഷ ബഹളങ്ങൾക്കും സഖ്യകക്ഷികളുടെ നിരന്തരമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് നിയമനം പിൻവലിക്കുന്നതായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
അതിനിടെ, റിക്കി രത്തൻ പണ്ഡിറ്റിനെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറായി നിയമിച്ച സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിലെ കീഴാനൂർ ഗ്രാമവാസിയായ അഭിഭാഷക ആർ. രതി മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്കും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പബ്ലിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സെക്രട്ടറിക്കും ലീഗൽ നോട്ടിസും അയച്ചിരുന്നു.
അഭിഭാഷകനായ വിജയേന്ദ്രൻ മുഖേനയാണ് നിയമപരമായ നോട്ടിസ് അയച്ചത്. അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിവികെയ്ക്ക് വെറും 34.92 ശതമാനം വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും ബാക്കി വരുന്ന 65.09 ശതമാനം വോട്ടുകളും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കാണ് ലഭിച്ചതെന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച നോട്ടിസിൽ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും 1950ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമവും അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടുന്ന പാർട്ടിക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്. എന്നാൽ, ഭരണഘടനാപരമായ ഇത് മറികടന്ന് തികച്ചും സ്വകാര്യമായ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറായി റിക്കി രത്തൻ പണ്ഡിറ്റിനെ നിയമിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വിജയ് എടുത്ത സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ നികുതിദായകരായ 67 ലക്ഷം സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നികുതിവരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും ഇയാൾക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ പാടില്ല.
തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇത്തരം ഒരു നിയമനം നടത്തുന്നതും പൂർണ്ണമായും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും നോട്ടിസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജ്യോത്സ്യനെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറായി നിയമിച്ച ഉത്തരവ് ഉടനടി പിൻവലിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അഭിഭാഷകൻ വിജയേന്ദ്രൻ നൽകിയ നോട്ടിസിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ഭരണരംഗത്ത് വിജയ്യുടെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളിലൊന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത് ടിവികെ സർക്കാരിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലുകളുമുണ്ട്. ഭരണതലത്തിലെ ഇത്തരം വലിയ വീഴ്ചകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
