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കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത കരൂരിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ്‌യുടെ ആദ്യ വരവ്; 32 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി

കരൂർ-സേലം റോഡിലെ സ്വകാര്യ കോളജിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആറ് ഏക്കറിലെ അറ്റ്ലസ് സ്പോർട്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ രാവിലെ 11നാണ് പൊതുയോഗം

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Chief Minister Vijay (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 10:28 AM IST

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ചെന്നൈ: 32 ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞ ആ ദുരന്തഭൂമിയിലേക്ക് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ശേഷം വിജയ് ഇന്ന് ആദ്യമായി മടങ്ങിയെത്തുന്നു. 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനെത്തിയ ജനസാഗരത്തിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ 32 കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകാനാണ് ഈ വൈകാരിക സന്ദർശനം. കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത കരൂരിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയായുള്ള വിജയ്‌യുടെ ആദ്യ വരവാണിത്.

കരൂർ-സേലം റോഡിലെ സ്വകാര്യ കോളജിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആറ് ഏക്കറിലെ അറ്റ്ലസ് സ്പോർട്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ രാവിലെ 11നാണ് പൊതുയോഗം. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. അയ്യായിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിക്കായി രാവിലെ 10ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും.

ക്യുആർ കോഡ് ഐഡി കാർഡുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ചടങ്ങിൽ പ്രവേശനമുള്ളത്. പരിപാടിക്കായി ഗ്രൗണ്ടിന് ചുറ്റും ടിൻ ഷെഡുകളും പത്തടി ഉയരമുള്ള താത്കാലിക തടയണകളും സ്ഥാപിച്ചു. ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിഐജി ധർമരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊലീസ് സംഘം ഇന്നലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചു.

സാധാരണ സ്റ്റേജിന് പകരം ഒരു കാരവനാണ് വേദിയായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുള്ളിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്നാണ് വിജയ് ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക. ചടങ്ങിനുശേഷം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന് കരൂർ-സേലം ബൈപാസിൽനിന്ന് ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെടും. കോയമ്പത്തൂർ റോഡ്, പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റൗണ്ട് എബൗട്ട്, ഉഴവർ മാർക്കറ്റ്, തിരുമണിലയൂർ ടോൾ പ്ലാസ, താന്തോന്നിമല വഴി കരൂർ ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റിലേക്കാണ് ഘോഷയാത്ര.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം മുന്നിൽക്കണ്ട് കരൂരിൽ പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും താത്കാലിക ബാരിക്കേഡുകൾ നിർമിച്ച് സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. കരൂർ ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റിലെ പരിപാടിയിൽ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച 32 പേരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ നിയമന ഉത്തരവുകൾ വിജയ് വിതരണം ചെയ്യും.

തുടർന്ന് കൃഷ്ണരായപുരം പഞ്ചായത്ത് യൂണിയനിലെ മാനവാസി പഞ്ചായത്തിൽ പുതിയ സ്വകാര്യ ഫാക്ടറിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി തറക്കല്ലിടും. 1700 കോടി രൂപ ചെലവിൽ തുകലിതര ഷൂസ് നിർമിക്കുന്ന എവർവാൻ കോത്താരി ഫുട്‌വെയർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ നിർമാണമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ ഫാക്ടറിയിലൂടെ 13,500 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പാർട്ടി അംഗങ്ങളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.

ശക്തമായ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ

കരൂർ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ സുരക്ഷാവീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത്തവണ ശക്തമായ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. തമിഴ്‌നാട് ദുരന്തനിവാരണ സേനയിലെ 78 പേരെ കരൂരിൽ വിന്യസിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ കരൂർ, പുതുക്കോട്ട, ട്രിച്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള ആറായിരത്തോളം പൊലീസുകാരെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചു.

പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂർ ക്ഷീണമില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ കുടിവെള്ളവും ബിസ്കറ്റും മിക്സ്ചറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കവറിലാക്കി നൽകും. കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയ് എത്തിയപ്പോൾ തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം പോലും ലഭിക്കാതിരുന്നത് വലിയ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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