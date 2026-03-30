എം കെ സ്റ്റാലിന് കൊളത്തൂര് മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് വീണ്ടും ജനവിധി തേടും, നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചു
By PTI
Published : March 30, 2026 at 1:23 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 2:05 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനുമായ എം കെ സ്റ്റാലിന് ചെന്നൈയിലെ കൊളത്തൂര് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് ജനവിധി തേടാനായി നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചു. കൊളത്തൂരിലെ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസര് ശാന്തിക്ക് മുമ്പാകെയാണ് സ്റ്റാലിന് പത്രിക നല്കിയത്. നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
കൊളത്തൂരിലെ ജനത തന്നെ നാലാംവട്ടവും തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2011, 2016, 2021 വര്ഷങ്ങളില് ഈ മണ്ഡലത്തില് നിന്നാണ് സ്റ്റാലിന് വന് ഭൂരിപക്ഷത്തില് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ചെറിയ ഒരു റോഡ് ഷോയും സംഘടിപ്പിച്ചു. വഴിയോരത്ത് നിന്ന ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും അവരുടെ പിന്തുണ തേടുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങള് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
തന്റെ കക്ഷിയുടെ പ്രകടന പത്രിക വന് പദ്ധതികള് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് നേരത്തെ അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് പുരോഗതിയിലേക്ക് ഉള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രകടനപത്രികയില് പറയുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം മികച്ച സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് പ്രാദേശിക സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കരുത്തേകും. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണയേകും. ജനങ്ങളുടെ നൈപുണ്യവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ഇതോടൊപ്പം ദീര്ഘകാല പുരോഗതിയും സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വികസനവും ക്ഷേമവും എന്നാല് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിര്മ്മിതിയും സമ്പദ് ഘടനയുടെ വളര്ച്ചയുമാണ്. ഒപ്പം ക്രമാനുഗതമായി ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കലും. ജനങ്ങളാണ് അവര്ക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. സ്വത്തുക്കള് ഉണ്ടാക്കാനു ഉത്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാമ്പത്തിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനും ദീര്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില് വരുമാനം ലഭ്യമാക്കാനുമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് പ്രകടന പത്രിക മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു.
ഇത് നവ വികസന രേഖയാണ്. നേരത്തെ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ തുടര്ച്ച. കൂടുതല് മെച്ചപ്പെട്ട വിധത്തിലും ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനത്തിലും നടപ്പാക്കാനാണ് ഇനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒപ്പം കൂടുതല് പേരിലേക്ക് ഇതിന്റെ നേട്ടങ്ങള് എത്തിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് സ്റ്റാലിന് പറഞ്ഞു.
വികസനത്തിലേക്കുള്ള ആറ് നിര്ദ്ദേങ്ങളാണ് പ്രകടന പത്രികയിലുള്ളത്. കുടുംബം, യുവാക്കള്, കര്ഷകര്, ഭവന അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം, ഭരണം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഊന്നല് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള പ്രതിമാസ ധനസഹായം രണ്ടായിരം രൂപയാക്കി വര്ധിപ്പിക്കും. ഓരോ വര്ഷവും കൂടുതല് സ്ത്രീകളെ പദ്ധതിയിലുള്പ്പെടുത്തും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം പദ്ധതി എട്ടാം ക്ലാസുവരെയാക്കും. വീട്ടുപകരണങ്ങള് വാങ്ങാനുള്ള തുകഎണ്ണായിരം രൂപയാക്കും. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതിയുടെ പരിധി പത്ത് ലക്ഷമാക്കും. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കും വിധവകള്ക്കും അവിവാഹിതരായ അന്പത് വയസിന് മേല് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകള്ക്കും പെന്ഷന് പ്രതിമാസം രണ്ടായിരം രൂപയാക്കും.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയ അഞ്ച് ലക്ഷം യുവാക്കള്ക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനം, അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് അന്പത് ലക്ഷം തൊഴില് സൃഷ്ടിക്കാന് ധനകാര്യ-സാങ്കേതിക രംഗത്ത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം, കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള പ്രതിമാസ ധനസഹായം ആയിരത്തില് നിന്ന് ആയിരത്തഞ്ഞൂറാക്കി വര്ദ്ധിപ്പിക്കല്, എല്ലാ കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ലാപ്ടോപുകള് സൗജന്യമായി നല്കല്, ഇരുപത് ലക്ഷം കര്ഷകര്ക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുത പമ്പുകള്, പത്ത് ലക്ഷം കോണ്ക്രീറ്റ് വീടുകള്, 2030ഓടെ കുടില് മുക്ത തമിഴ്നാടിനായി വിവിധ മറ്റ് ഭവന പദ്ധതികള് തുടങ്ങിയവയാണ് സ്റ്റാലിന്റെ പ്രകടന പത്രിക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള് പറയൂ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ജനങ്ങള്ക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും നിര്ദേശങ്ങളും സര്ക്കാരിനെ അറിയിക്കാം. മുന്ഗണനാ ക്രമത്തില് അതും നടപ്പാക്കും.