കോൺഗ്രസിന് 'ജാക്ക്പോട്ട്'; രാജ്യസഭാ സീറ്റ് അനുവദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യെ കണ്ട് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് തങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെത്തുടർന്ന്, ഒഴിവുള്ള രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : June 3, 2026 at 7:54 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒഴിവ് വരുന്ന രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്. എഐഎഡിഎംകെയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്ന സി.വി. ഷൺമുഖം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വില്ലുപുരം ജില്ലയിലെ മയിലം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യസഭാ അംഗത്വം രാജിവച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന്, ഒഴിവുവന്ന രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 18ന് നടക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
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ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) അംഗം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പായതിനാൽ രാജ്യസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ടിവികെയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് ഇൻചാർജ് ഗിരീഷ് ചോദങ്കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യെ നേരിട്ട് കണ്ട് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അഭ്യർഥനയെത്തുടർന്ന്, ഒഴിവുള്ള രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല, പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജേഷ് കുമാറിനും വിശ്വനാഥനും മന്ത്രിസഭയിൽ അവസരം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് രണ്ട് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് നടന്ന രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഡിഎംകെയിൽ നിന്ന് ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത്, ക്രിസ്റ്റഫർ തിലക് പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ടിവികെയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകി. തുടർന്ന്, പാർട്ടി സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായി. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് രണ്ട് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേടിയതോടെ, ഉപരിസഭയിലെ അവരുടെ അംഗബലം 30 ആയി.
അതേസമയം, ടിവികെയെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിൽ, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ തീരുമാനത്തിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണ് കൈവരുന്നത്.
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