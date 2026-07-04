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മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ രണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്‍ പങ്കെടുത്തു; മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌ക്കെതിരേ പരാതിയുമായി ബിജെപി

ജോൺ ആരോക്യസാമി, വിഷ്‌ണു റെഡ്ഡി എന്നിവരാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

N BJP ON INDIVIDUALS CM MEETING TN BJP NEWS CHIEF MINISTER C JOSEPH VIJAY NAINAR NAGENDRAN
Nainar Nagendran (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 4, 2026 at 3:34 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ രണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ബിജെപി പ്രതിഷേധം. ജോൺ ആരോക്യസാമി, വിഷ്‌ണു റെഡ്ഡി എന്നീ രണ്ട് വ്യക്തികൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ച് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതാവ് നൈനാർ നാഗേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഈ വ്യക്തികൾക്ക് മന്ത്രി പദവി ഇല്ലാത്തതിനാൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇത് സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ ലംഘനമാണെന്നും പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് എതിരെ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. "ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഗവർണർ അർലേക്കറിനോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്" എന്ന് ബിജെപി നേതാവ് നൈനാർ നാഗേന്ദ്രൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യ വക്താവ് നാരായണൻ തിരുപ്പതി, തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ബിജെപി പാർട്ടിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അരവിന്ദ് മേനോൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഗവർണറെ കണ്ട ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

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മന്ത്രിമാർക്ക് പുറമേ, അടുത്തിടെ സമാപിച്ച തമിഴ്‌നാട് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ രണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ പങ്കെടുത്തത് "നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയും രഹസ്യ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനവുമാണ്" എന്ന് മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. "ഈ ലംഘനത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചുകൊണ്ട്, ഉചിതമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉപദേശിക്കണമെന്നും ഗവർണറോട് അഭ്യർഥിച്ചതായി" നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നുവെന്ന് ലോക് ഭവൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ചില വ്യക്തികൾ അധികാര കേന്ദ്രവുമായി അടുത്തു എന്ന് പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിയും ഡിഎംകെയും ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരോക്യസാമിയെയും വിഷ്‌ണു റെഡ്ഡിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ഉപദേഷ്ടാക്കളായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അവർ ഇനി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ അല്ലെന്നാണ് ഭരണകക്ഷിയായ ടിവികെയുടെ നിലപാട്.

ഗവർണറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ പെണ്‍കുട്ടികളോടുള്ള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിശ്വനാഥൻ്റെ മോശം പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതായി ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു."ടിവികെ അധികാരമേറ്റതിനുശേഷം 54 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 151 ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ, 85 ലധികം കൊലപാതകങ്ങൾ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്" എന്ന് ബിജെപി നേതാവ് നാഗേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

മധുരയിലെ തദ്ദേശ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഗവർണർ ആർലേക്കർ നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തെ ബിജെപി നേതാവ് ന്യായീകരിച്ചു. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 167 പ്രകാരം സർക്കാർ പരിപാടികൾ പരിശോധിക്കാനും സുതാര്യത ആവശ്യപ്പെടാനും ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

TN BJP ON INDIVIDUALS CM MEETING
TN BJP NEWS
CHIEF MINISTER C JOSEPH VIJAY
NAINAR NAGENDRAN
TN BJP ON INDIVIDUALS CM MEETING

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