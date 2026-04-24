അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ നീക്കിയത് 56 ലക്ഷം വ്യാജ വോട്ടർമാരെ; 2026ൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ വൻ പോളിങ്
Published : April 24, 2026 at 12:59 PM IST
ചെന്നൈ: 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ 2026ൽ അധികമായി വോട്ട് ചെയ്തത് 21,11,775 പേർ. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വോട്ടിങ് ശതമാനമാണിത്. 2021ൽ ആകെ 6,29,43,693 വോട്ടർമാരിൽ 4,63,45,441 പേരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. അന്ന് 73.63 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്.
എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടെ നടന്ന പ്രത്യേക പരിശോധനയിൽ 56,00,401 വ്യാജ വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇതോടെ 2026ലെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 5,73,43,292 ആയി കുറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടുമണിവരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം ഇതിൽ 4,84,57,216 പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ പോളിങ് 85.01 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
വോട്ടർമാർക്ക് അഭിനന്ദനം
തമിഴ്നാടിന് പുറമെ ബംഗാളിലും റെക്കോർഡ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ ബംഗാളിൽ 91.45 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ 152 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 92 ശതമാനത്തിലധികം പേർ വോട്ട് ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പോളിങ് ശതമാനമാണിതെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. എക്സിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
General Elections to Legislative Assemblies and bye-elections 2026#TamilNadu (84.69%) and #WestBengal (Phase-I) (91.78%) record highest-ever poll participation since Independence— Election Commission of India (@ECISVEEP) April 23, 2026
Read more : https://t.co/VTBMzHvamP pic.twitter.com/jYGAbAvgRu
സുരക്ഷ, ഉൾപ്പെടുത്തൽ, പ്രാതിനിധ്യം എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ഘടകം ബംഗാളിലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിച്ചു. ദക്ഷിൺ ദിനാജ്പുർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് നടന്നത്. കുറവ് കലിംപോങ്ങിലാണ്. വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ദക്ഷിണ ബംഗാളിലായിരുന്നു പോളിങ് കൂടുതലെങ്കിലും പിന്നീട് ഉത്തര ബംഗാൾ മുന്നിലെത്തി.
സംഘർഷങ്ങളും ക്രമക്കേട് ആരോപണവും
കനത്ത ചൂടിനെ തുടർന്ന് മിഡ്നാപുർ, മാൾഡ, പുരുലിയ എന്നീ ജില്ലകളിൽ നാലുപേർ മരിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ പലയിടത്തും ഇവിഎം തകരാർ കാരണം സമയം വൈകി. ബിർഭൂമിലെ ദുബ്രാജ്പുർ മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ഖൈറസോൾ ബ്ലോക്കിലെ ബുധ്പുർ ഗ്രാമത്തിലുള്ള 65-ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ വലിയ സംഘർഷമുണ്ടായി. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ലഭിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് വോട്ടർമാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇരുന്നൂറോളം വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെന്ന് വോട്ടർമാർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇവർ കേന്ദ്രസേനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയതോടെ അര മണിക്കൂറോളം ഇവിടെ വോട്ടെടുപ്പ് നിർത്തിവച്ചു.
ബിർഭൂമിലെ ഖൈറസോൾ, ലാഭ്പുർ, കൂച്ച് ബിഹാറിലെ തുഫാൻഗഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലും സംഘർഷമുണ്ടായി. മുർഷിദാബാദിലെ നവോദയിൽ തലേദിവസം രാത്രി ബോംബേറുണ്ടായി. വ്യാഴാഴ്ച തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകരും ആംജനത ഉന്നയൻ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി ഹുമയൂൺ കബീറിൻ്റെ അനുയായികളും നവോദയിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. ഹുമയൂണിൻ്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് മൂന്നുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കേന്ദ്രസേനയുടെ ഇടപെടൽ ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് താൻ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് പ്രതികരിച്ച ഹുമയൂൺ, പൊലീസ് തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർക്ക് അനുകൂലമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ആരോപിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് തേടി. ബിജെപി പോളിങ് ഏജൻ്റുമാരെ വ്യാപകമായി തടഞ്ഞതായും ആരോപണമുണ്ട്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ വീടിന് സമീപമുള്ള ബൂത്തിൽ ഏജൻ്റിനെ ഇരുത്താൻ ബിജെപിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കുമാർഗഞ്ചിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി സുവേന്ദു സർക്കാരിനും മർദനമേറ്റു. അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ മനോജ് കുമാർ അഗർവാളിനോട് കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അവകാശവാദങ്ങളുമായി മുന്നണികൾ
റെക്കോർഡ് പോളിങ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുമുന്നണികൾക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ഭയത്തെ അതിജീവിച്ചെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ഉടൻ ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. 152ൽ 125 സീറ്റുകളും ബിജെപി നേടുമെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരിയും അവകാശപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ, പോളിങ് ശതമാനം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ തൃണമൂൽ വിജയം പൂർണമായി ഉറപ്പിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപി പോളിങ് കണക്കുകളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെന്നും തൃണമൂൽ 125 മുതൽ 134 സീറ്റുകൾ വരെ നേടുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കുനാൽ ഘോഷ് അവകാശപ്പെട്ടു.
ഉയർന്ന വോട്ടിങ് ശതമാനം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമാണെന്ന വാദവും അദ്ദേഹം തള്ളി. ബിഹാറിൽ ഉയർന്ന പോളിങ് ഉണ്ടായിട്ടും എൻഡിഎ കൂടുതൽ സീറ്റുകളോടെ അധികാരം നിലനിർത്തിയത് അദ്ദേഹം ഇതിന് മറുപടിയായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മമതയുടെ സദ്ഭരണത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് റെക്കോർഡ് പോളിങ്ങിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
