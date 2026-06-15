തൃണമൂല് വിമതര് ലയിച്ചു. എന് സിപിഐ യുടെ എന്ഡിഎ പ്രവേശനം വൈകില്ല.
എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നാഷണലിസ്റ്റ് സിറ്റിസണ്സ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവ എന്സിപിഐ എന്ന കക്ഷിയെയാണ് ഇവര് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്
Published : June 15, 2026 at 2:30 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 4:20 PM IST
കൊല്ക്കത്ത: തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസില് മമതാ ബാനര്ജിയുടേയും അഭിഷേക് ബാനര്ജിയുടേയും നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കലഹിച്ച് ഇടഞ്ഞു നിന്ന വിമത എം പിമാര് ഒറ്റക്കെട്ടായി ത്രിപുര ആസ്ഥാനമായുള്ള എന് സിപിഐയില് ലയിച്ചു. അതോടെ ഭരണ മുന്നണിയായ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിലേക്ക് ശക്തരായ ഒരു ഘടക കക്ഷി കൂടി ഉടന് എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായി. നേരത്തേ പാര്ലമെന്റില് പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായി ഇരിക്കുമെന്നും എന്ഡിഎ പക്ഷത്ത് നില്ക്കുമെന്നുമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും എന്സിപിഐയില് ലയിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തോടെ വിമത തൃണമൂലുകാരുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങള്ക്ക് വേഗം കൂടി.
പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായി ഇരുന്ന് മമതാ ബാനര്ജിയെ എതിര്ത്ത് യഥാര്ത്ഥ തൃണമൂല് തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പാര്ട്ടിയിലും ചിഹ്നത്തിലും അവകാശം ഉന്നയിച്ച് തൃണമൂല് വിലാസം സ്വന്തമാക്കും വിമതര് എന്നായിരുന്നു നേരത്തേ കണക്കു കൂട്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല് കൂറു മാറ്റത്തിന്റെ പരിധിയില് വരാതെ 20 എം പി മാരെ ഒപ്പം നിര്ത്തിയ ശേഷം പാര്ലമെന്റില് പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായി ഇരുന്ന് എന്ഡിഎയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്കാനുള്ള തീരുമാനം മുതിര്ന്ന ബിജെപി നേതാക്കളെ വിമത എംപിമാര് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് നിയമപരമായി കൂടുതല് സുരക്ഷിതമായ മാര്ഗം എന്ന നിലയിലാണ് എന്സിപിഐ എന്ന പ്രാദേശിക പാര്ട്ടിയില് ലയിക്കാന് തീരുമാനമെടുത്തത്.
20 ലോക്സഭാംഗങ്ങള് മമതയുടെ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് വിട്ടപ്പോള് പലരും കരുതിയത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് പോലെ പല കൂറുമാറ്റക്കാരും ചേക്കേറുന്നത് പോലെ ഇവരും ബിജെപിയില് ചെന്ന് അടിയും എന്നായിരുന്നു. എന്നാല് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നാഷണലിസ്റ്റ് സിറ്റിസണ്സ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവ എന്സിപിഐ എന്ന കക്ഷിയെയാണ് ഇവര് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
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ഈ കക്ഷിയാകട്ടെ ത്രിപുര ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷന് പോലുമില്ലാത്ത, രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയായി അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഒരു സംഘടനയും. രാഷ്ട്രീയമായ ഇവരുടെ പ്രാധാനമില്ലായ്മ തന്നെയാകും ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടവും. തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് ഇവരുടെ പുറത്തേക്കുള്ള ഈ വഴി നിയമപരമായി ഇവര്ക്ക് ഏറെ സുരക്ഷിതത്വവും നല്കുന്നു. ഒപ്പം ബിജെപിക്കും ഇവര് ബാധ്യതയാകാതെ തന്നെ അവര്ക്ക് കൂടുതല് അംഗങ്ങളും പിന്തുണയും കിട്ടുന്നു.
എന്സിപിഐയുമായി ലയിക്കാനുള്ള ഇവരുടെ തീരുമാനം ആദ്യം ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു. എന്നാല് നിയമനടപടികള് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ പക്ഷം. ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകൂട്ടലുകളോടെയുള്ള നീക്കമായും അവര് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നു. 1998ല് തൃണമൂല്കോണ്ഗ്രസ് രൂപീകൃതമായ ശേഷം അവര് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ആയിരുന്നു 20 ലോക്സഭാംഗങ്ങളുടെ പാര്ട്ടി വിടല്.
വിമത നീക്കം തന്ത്രപരം
ബിജെപിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനാകാത്തത് എന്തോ എന്സിപിഐ ചെയ്തു എന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കാന് ഈ നീക്കം സഹായിച്ചു. പാര്ലമെന്റില് തങ്ങളുടെ കരുത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിയമനടപടികളൊഴിവാക്കാനും ഇതിലൂടെ അവര്ക്കായി.
വിമതരുടെ ആദ്യ നീക്കം തികച്ചും ലളിതമായിരുന്നു. മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങളുമായി ടിഎംസി വിടുക. പാര്ലമെന്റില് ഒരു പ്രത്യേക സംഘമാകുക. പിന്നീട് ബിജെപി നയിക്കുന്ന എന്ഡിഎയെ പിന്തുണക്കുക.
എന്നാല് ഇതിന് പാര്ലമെന്റിലെ നിയമങ്ങള് വിഘാതമായി. ഇതിന് ഇവര്ക്ക് നിയമത്തിന്റെ കടമ്പകള് ഏറെ കടക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാല് അവര് എന്സിപിഐലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനുമപ്പുറം പ്രായോഗികമായ പരിഗണനയാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് മുതിര്ന്ന ഒരു എംപി വ്യക്തമാക്കിയത്.
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മമത ബാനര്ജിയുടെ നിയന്ത്രണില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മയാണ് തങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒപ്പം അനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനും ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്സിപിഐ അതിന് മികച്ച ഒരു മാര്ഗമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
പശ്ചിമബംഗാള് നിയമസഭയില് ഉടലെടുത്ത ഒരു സമാന്തര കലാപത്തില് നിന്ന് ഉള്ക്കൊണ്ട പാഠങ്ങളാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സിപിഎം നേതാവ് സിജന് ചക്രബര്ത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ലയനത്തിനുമപ്പുറം ഒരു നിയമ ഉപായമാണ്. നിയമസഭയിലെ ടിഎംസി പിളര്പ്പിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ നിയമസങ്കീര്ണതകള് ആവര്ത്തിക്കാതെ ഇരിക്കാനുള്ള ഉപായം.
നിയമസഭയില് വിമതര് ഔദ്യോഗിക പ്രതിപക്ഷമായി. അവര് അവരുടെ നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പാര്ട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വത്തെ അവര് ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതേത്തുടര്ന്ന് അവര്ക്ക് പല നടപടികളും അവകാശവാദങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നു. പ്രത്യയശാസ്ത്രം നോക്കിയല്ല പ്രായോഗികത നോക്കിയാണ് ലയന തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് വിമത ടിഎംസി പക്ഷത്തെ മുതിര്ന്ന എംപി വ്യക്തമാക്കി.
ബംഗാള് നിയമസഭയിലെ അനുഭവങ്ങളില് നിന്നാണ് വിമത ടിഎംസി എംപിമാര് ഇത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന് മുതിര്ന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാള് നിയമസഭയില് വിമത ടിഎംസി എംഎല്എമാര് പ്രത്യേകം ബ്ലോക്കായി ഇരുന്ന് ഋതബ്രത ബാനര്ജിയെ കക്ഷി നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. തങ്ങളുടേതാണ് യഥാര്ത്ഥ ടിഎംസി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതോടെ നിയമ യുദ്ധത്തിനും തുടക്കമായി. നിയമപരമായ നൂലാമാലകളില് നിന്ന് അകന്നു നില്ക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വിമത എംപിമാര് എന്സിപിഐയില് ലയിക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്.
1998 ല് രൂപം കൊണ്ട തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസില് കേന്ദ്രീകൃത നേതൃത്വ സംവിധാനമാണ് തുടര്ന്നു പോരുന്നത്. മമതാ ബാനര്ജിയും അവര്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള ഏതാനും പേരുമാണ് ഇതാകെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പാര്ട്ടി സംവിധാനങ്ങളിലും ഓഫീസുകളിലും ഫണ്ടിലും ചിഹ്നത്തിലും അവകാശം ലഭിക്കുകയെന്നത് അതു കൊണ്ടു തന്നെ പ്രായോഗികമല്ല.
അത്തരമൊരു പോരാട്ടത്തില് നിന്ന് ലോക്സഭയിലെ തൃണമൂല് അംഗങ്ങള് ബോധപൂര്വം ഒഴിഞ്ഞുമാറി. അവര് യഥാര്ത്ഥ തൃണമൂല് എന്ന അവകാശവാദം ഉയര്ത്തിയില്ല.അവര് സംഘടനയെ പിടിച്ചടക്കാനും ശ്രമിച്ചില്ല. ചിഹ്നത്തിനോ സ്ഥാപന ഘടനയ്ക്കോ അവകാശമുന്നയിച്ചില്ല.
മറിച്ച് അവര് മമതയുടെ അപ്രമാദിത്വം അംഗീകരിച്ചു. അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തില് നിന്ന് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു.
അതേസമയം പുത്തന് സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ടിഎംസിയുടെ മുതിര്ന്ന നേതാവ് സൗഗത റോയ് തള്ളുന്നു. പാര്ട്ടിയുടെ കരുത്തിന് ഒരുകോട്ടവും സംഭവിക്കില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. ചില എംപിമാര് പോയി. എന്നാല് തൃണമൂല് മമതയുടേതാണ്. സംഘടനയും പ്രവര്ത്തകരും അവര്ക്കൊപ്പം തുടരും. അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ചില ലേബലുകള് മാറ്റി പാര്ട്ടിയെ ദുര്ബലപ്പെടുത്താമെന്നത് ചിലരുടെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
പാര്ലമെന്ററി കരുത്തിലും സംഘടനാ നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള ഈ വ്യത്യാസം ഏറെ നിര്ണായകമാണ്. മറ്റ് പല പ്രാദേശീക കക്ഷികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ടിഎംസിക്ക് ഉയര്ന്ന കേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത്.
മമത ബാനര്ജിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തില് തന്നെ പാര്ട്ടി സംവിധാനങ്ങളും സമിതികളും ചിഹ്നവും സാമ്പത്തിക സംവിധാനവുമെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നതിനാല് തന്നെ വിമതര്ക്ക് പാര്ട്ടി പിടിച്ചടക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. വലിയ സംഖ്യ എംപിമാരെയും വരുതിയിലാക്കുക എളുപ്പമല്ല.
നാടകത്തില് ബിജെപിയുടെ പങ്കു മറനീക്കി പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. മുതിര്ന്ന ബിജെപി നേതാക്കളുമായി വിമതര് ചര്ച്ചകള് നടത്തി വരികയായിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി ഭൂപേന്ദര് യാദവിന്റെ വസതിയില് നിരവധി തവണ ചര്ച്ചകള് നടന്നു. എന്നിട്ടും ഉടനടി ഇവരെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതില് ബിജെപി വിമുഖത കാട്ടി. പശ്ചിമബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതായിരുന്നു ഈ വിമുഖത.
വിമതരിലെ മിക്കവരും തന്നെ വര്ഷങ്ങളായി ബിജെപിയെ ആക്രമിക്കുന്നവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പില് അവര്ക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്നവരുമാണ്. എന്നാലിപ്പോള് പാര്ലമെന്റില് ഇവരുടെ പിന്തുണ എന്ഡിഎയുടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഇവരെ മൊത്തത്തില് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പശ്ചിമബംഗാളിലെ ബിജെപിയില് ഉരസല് ഉണ്ടാക്കും. കാരണം ഇവിടുത്തെ നേതാക്കള് ഇവര്ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരുന്നവരാണ്.
പാര്ലമെന്ററി അവസരവാദമായാണ് പുത്തന് സംഭവവികാസങ്ങളെ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് അധിര് രഞ്ജന് ചൗധരി കാണുന്നത്. പാര്ലമെന്റില് ബിജെപി പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം തങ്ങളുടെ അംഗബലം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പശ്ചിമബംഗാളില് ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സംഘടനാ ശേഷി വിപുലപ്പെടുത്താനല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.
എന്സിപിഐയുമായുള്ള ലയനം രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരേസമയം പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകളില്ലാതെ ഇവര്ക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാകും. പശ്ചിമബംഗാളില് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലയനമില്ലാതെ ഇവരുടെ പിന്തുണ നേടാന് ബിജെപിക്കും അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അവരെ പെട്ടെന്ന് ബിജെപിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ സഖ്യകക്ഷിയായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതാകും ബിജെപിക്ക് ഗുണകരമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന് ബിശ്വനാഥ് ചക്രബര്ത്തി വിലയിരുത്തുന്നു.
മുന്കാലങ്ങളില് മുകുള് റോയ്, സുവേന്ദു അധികാരി പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വന്മരങ്ങളുടെ കൊഴിഞ്ഞ് പോക്ക് പോലെയല്ല ഇപ്പോള് കാര്യങ്ങള്. അവര് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് പാര്ട്ടി വിട്ടത്. എന്നാല് ഇപ്പോള് ഒരു സംഘം നേതാക്കള് പാര്ട്ടി വിട്ടിരിക്കുന്നത് മമതയുടെ പാര്ട്ടിയിലെ അപ്രമാദിത്വം ചോദ്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ്.
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങള് പാര്ട്ടി വിട്ടിരിക്കാം. എന്നാല് സംഘടനയിലും ചിഹ്നത്തിലും ഫണ്ടിലുമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള് ആര്ക്കും സ്വന്തമാക്കാനാകില്ലെന്നാണ് മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകനും ടിഎംസി എംപിയുമായ കല്യാണ് ബാനര്ജി പറഞ്ഞത്. അതായത് പാര്ട്ടിയെ പിടിച്ചടക്കാനുള്ള ശ്രമം ദുഷ്കരമാണെന്ന സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നല്കുന്നത്. പാര്ലമെന്റിനപ്പുറം പുത്തന് കൂട്ടുകെട്ടുകള്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോള് പറയാനാകില്ല. വിമതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്സിപിഐയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മേന്മ അവരുടെ കരുത്തോ സ്വാധീനമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളോ അല്ല മറിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ല എന്നതാണ്. നിയമപ്രശ്നങ്ങളുടെയും അംഗീകാരത്തിന്റെയും നിലനില്പ്പിന്റെയും വേളയില് പ്രാധാന്യമില്ലായ്മ തന്നെ ഉപകാരമാകുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങള് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
ആരാണ് എന്സിപിഐ?
2023ല് ത്രിപുര നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കേവലം നാല് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ ഗോദയിലിറക്കിക്കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്ന് വന്നൊരു സംഘടനയാണ് എന്സിപിഐ. നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാന് രാഷ്ട്രീയ അവസരവാദികളെ തള്ളിക്കളയൂ, രാഷ്ട്രീയക്കാര്ക്ക് പകരം സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകരെ പിന്തുണയ്ക്കൂ എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ മുദ്രാവാക്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃണമൂലിലെ 20 അംഗങ്ങള് ഇവരുമായി ലയിച്ചതോടെ എന്സിപിഐ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നാഷണലിസ്റ്റ് സിറ്റിസണ്സ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവ എന്സിപിഐ ചവാമനു,അമ്പാസ, കൈലാശ്വര് തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മത്സരിച്ചത്. ഇവരുടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് നോട്ടയ്ക്കും പിന്നിലായിരുന്നു. കരംചാരയില് നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ച ഋത ശീല് ഹാലാമിന്റെ പത്രിക തള്ളിപ്പോയി.
എന്സിപിഐയുടെ രജിസ്റ്റേഡ് വിലാസം പശ്ചിമബംഗാളിലാണെന്നതും തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാണ്. ഹൗറയിലുള്ള ഷെയുലി കുണ്ടുവിന്റേതാണ് എന്സിപിഐയുടെ വിലാസം. കല്ക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകയായ ഇവരാണ് സംഘടനയുടെ അധ്യക്ഷ. അതേസമയം താന് പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷപദം നേരത്തെ തന്നെ രാജിവച്ചെന്നും പുതിയ അധ്യക്ഷന് ആരാണെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും അവര് പ്രതികരിച്ചു. തനിക്ക് അഭിഭാഷകയായി പ്രവര്ത്തിക്കാന് കൂടുതല് സമയം ആവശ്യമുള്ളതിനാലായിരുന്നു രാജിയെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. പേനയുടെ എഴുത്തുമുനയാണ് എന്സിപിഐയുടെ ചിഹ്നം
#WATCH | Kolkata | Shweli Kundu of Nationalist Citizens Party of India (NCPI), says, " i was the founder president of this party. i have already resigned the post of president. the new president of the party can give details. i don't know who is new president. in tripura, we were… pic.twitter.com/Cvu2l4mj0i— ANI (@ANI) June 15, 2026
ചവമനുവില് നിന്ന് ജനവിധി തേടി 536 വോട്ടുകള് നേടിയ ബര്ജേന്ദ്ര ത്രിപുരയുടെ പ്രതികരണം ഏറെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. പുത്തന് സംഭവവികാസങ്ങളില് പിടിഐ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണ തേടുകയായിരുന്നു. താന് 2023ലാണ് മത്സരിച്ചത്. മൂന്ന് വര്ഷത്തിനിപ്പുറം എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. താനൊരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ്. കൃഷ്ണ ദേബരാമ എന്നൊരാളാണ് തന്നോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണദേബരാമയുടെ പ്രതികരണത്തിന് പിടിഐ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല. താന് മത്സരിച്ച കക്ഷിയിലേക്ക് 20 പാര്ലമെന്റംഗങ്ങള് ചേര്ന്നു എന്നത് തനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും ബര്ജേന്ദ പറഞ്ഞു.
ബര്ജേന്ദയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലം അദ്ദേഹം 62 വയസുള്ള ആളാണ്. എട്ടാംതരം വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആസ്തിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തനമാണ തൊഴിലെന്നും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ബിജെപിയുടെ ശംഭുലാല് ചക്മയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വിജയിച്ചത്.തിപ്ര മൊത്തയുടെ ഹങ്സ കുമാറിനെ 2899 വോട്ടിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ബജേന്ദ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. നോട്ട അഞ്ഞൂറ് വോട്ടുകള് നേടിയിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളായി അംഗീകാരമില്ലെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനില് രജസ്റ്റര് ചെയ്താല് അവ പാര്ട്ടികളാണ്. എന്നാല് എന്സിപിഐ സംസ്ഥാന, പ്രാദേശിക പാര്ട്ടികള്ക്ക് നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളില് പെടുന്നില്ല.