തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; നടിയും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ കോയൽ മല്ലിക് രാജിവച്ചു
ടിഎംസി നേതാവും പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മന്ത്രിയുമായ മദൻ മിത്ര മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത ടിഎംസി വിഭാഗത്തിൽ ചേർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കോയലിൻ്റെ തീരുമാനം.
By PTI
Published : July 16, 2026 at 4:24 PM IST
കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയായി നടിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) നേതാവും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ കോയൽ മല്ലിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രുക്മിണി മല്ലിക് രാജ്യസഭാംഗത്വം രാജിവച്ചു. രാജ്യസഭാ ചെയർമാനും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ സി.പി. രാധാകൃഷ്ണന് അയച്ച രാജിക്കത്തിൽ അടിയന്തര പ്രാബല്യത്തോടെ രാജ്യസഭാംഗത്വം രാജിവയ്ക്കുന്നതായി മല്ലിക് പറഞ്ഞു."രാജ്യസഭാംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിനാൽ രാജിവയ്ക്കുന്നു. ദയവായി അത് ഉടനടി അംഗീകരിക്കുക," എന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു.
രാജ്യസഭാംഗമെന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ കാലാവധിയിൽ എല്ലാവിധ സഹായവും സഹകരണവും നൽകിയ രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനോടും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും കോയൽ കത്തിൽ കുറിച്ചു.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 2026 ഏപ്രിലിൽ മല്ലിക്കിനെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു. ബംഗാളിൽ കോയലിൻ്റെ ജനപ്രീതി മുതലെടുക്കാനുള്ള പാർട്ടിയുടെ ശ്രമമായാണ് ഈ തീരുമാനം വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഉപരിസഭ അംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷം രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങളിലും പൊതുജന സമ്പർക്ക പരിപാടികളിലും അവർ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ബംഗാളി ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ കോയലിൻ്റെ സ്വാധീനവും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും കാരണം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. നടൻ രഞ്ജിത് മല്ലിക്കിൻ്റെ മകളാണ് കോയൽ മല്ലിക്ക്.
മുതിർന്ന ടിഎംസി നേതാവും പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മന്ത്രിയുമായ മദൻ മിത്ര മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത ടിഎംസി വിഭാഗത്തിൽ ചേർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കോയലിൻ്റെ തീരുമാനം.
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അസംബ്ലിയിലെ തൻ്റെ മുറി മാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് വിമത ടിഎംസിയിൽ ചേർന്ന ശേഷം മദന് മിത്ര പറഞ്ഞു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് മിത്ര ഉന്നയിച്ചത്. സംഘടന ടിഎംസി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"അഭിഷേക് ബാനർജിയോട് ആറുമാസമോ ഒരു വർഷമോ മാറിനിൽക്കാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് പാർട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കാം, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെത്തി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് നിരസിച്ചു. താൻ പാർട്ടി വിടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടി തകരുകയാണ്. ആ വഞ്ചി മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ആളുകൾ മരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും, മറ്റുള്ളവർ മരിച്ചാലും അഭിഷേകിനെ രക്ഷിക്കണം എന്ന നിലപാടാണ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പാർട്ടി നിർബന്ധിതമാവുകയായിരുന്നു. ഇത് അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമാണ്."എന്ന് മിത്ര പറഞ്ഞു.
2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയോട് വൻ പരാജയം നേരിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ടിഎംസി ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകളുമായി മല്ലിടുകയാണ്. പാർട്ടിയുടെ പരാജയത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎ ഋതബ്രത ബാനർജി മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മുഖമായി ഉയർന്നുവന്നതോടെയാണ് ടിഎംസിക്കുള്ളിൽ കലാപം ആരംഭിച്ചത്.
നേരത്തെ, മൂന്ന് ടിഎംസി എംപിമാരായ സുഷ്മിത ദേവ്, പ്രകാശ് ചിക് ബരായ്ക, സുഖേന്ദു ശേഖർ റേ എന്നിവർ ഉപരിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് ബിജെപിയിലേക്ക് പോയി. ബിജെപിയിലേക്ക് മാറിയതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഈ മൂന്ന് നേതാക്കളെയും ഉപരിസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നിർത്തി.
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