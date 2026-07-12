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തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കടിഞ്ഞാണ്‍ ആരുടെ കയ്യിൽ? ഇരുപക്ഷത്തെയും കേട്ട് ഇസിഐ, തീരുമാനം ഉടൻ

മമതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം ജൂലൈ ആറിനും ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ പക്ഷം ഇന്നലെയുമാണ് ഇസിഐക്ക് മറുപടി സമർപ്പിച്ചത്.

ECI ON TMC FACTIONS RESPONSES TRINAMOOL CONGRESS MAMATA BANERJEE RITABRATA BANERJEE
TMC flag (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 10:04 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ (ടിഎംസി) ആഭ്യന്തര തർക്കം സംബന്ധിച്ച് മമത വിഭാഗവും ഋതബ്രത ബാനർജി പക്ഷവും സമർപ്പിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ (ഇസിഐ). നിലവിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും മറ്റൊരു വിഭാഗം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജിയുമാണ് നയിക്കുന്നത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇരു വിഭാഗവും നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

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മമതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം ജൂലൈ ആറിനും ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ പക്ഷം ഇന്നലെയുമാണ് ഇസിഐക്ക് മറുപടി സമർപ്പിച്ചത്. നേരത്തെ, നൽകിയ അഭ്യർഥനയെത്തുടർന്ന് ഋതബ്രത വിഭാഗത്തിന് മറുപടി സമർപ്പിക്കാൻ ഇസിഐ ജൂലൈ 10 ന് വൈകുന്നേരം 5.30 വരെ അധിക സമയം നൽകിയിരുന്നു. സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, പാർട്ടിയുടെ അംഗീകൃത ഒപ്പുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങളിൽ വ്യക്തത തേടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും വെവ്വേറെ കത്തുകൾ അയച്ചിരുന്നു.

"ഇരു വിഭാഗങ്ങളും സമർപ്പിച്ച പ്രതികരണം ഇസിഐ പരിശോധിക്കും" എന്ന് ഇസിഐ വൃത്തങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ഇസിഐ അധികൃതർ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്നും തർക്കം നില നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷയം കൂടുതൽ സമഗ്രമായ വിശകലനം ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച, ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സർവകലാശാലയിലെ (ജെഎൻയു) പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് പ്രൊഫസർ ഹിമാൻഷു റോയ് എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചതിനാൽ, ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിന് പാർട്ടി ചിഹ്നം ലഭിക്കുമെന്നും "മമത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്നും" പറഞ്ഞിരുന്നു.

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം ടിഎംസിയിൽ കാര്യമായ ആഭ്യന്തര തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി നേരിട്ട കനത്ത തോൽവിയ്‌ക്ക് ശേഷം മമതയ്ക്കും അനന്തരവൻ അഭിഷേക് ബാനർജിക്കും എതിരെ തുറന്ന കലാപവുമായി ഋതബ്രത രംഗത്ത് എത്തിയത് ഏറെ ചർച്ചയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെയും പിന്തുണ തനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തൻ്റെ വിഭാഗമാണ് യഥാർഥ ടിഎംസിയെന്നും ഋതബ്രത അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ടിഎംസിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടി വിമത സംഘം പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിനെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നാണ് മമത നയിക്കുന്ന വിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

ECI ON TMC FACTIONS RESPONSES
TRINAMOOL CONGRESS
MAMATA BANERJEE
RITABRATA BANERJEE
TMC OWNERSHIP TUSSLE

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