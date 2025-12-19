ETV Bharat / bharat

ഇത് 'മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വധം'; തൊഴിലുറപ്പ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ത്രിണമൂൽ കോൺഗ്രസ്

TRINAMOOL CONGRESS G RAM G BILL TMC PROTEST ON G RAM G BILL MGNREGA REPLACEMENT CONTROVERSY
TMC MPs June Maliah, left, and Sushmita Dev hold placards as they stage a protest dharna against the passage of the VB-G RAM G bill that seeks to replace the MGNREGA rural employment programme, at the Parliament House complex, in New Delhi, Friday, (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 19, 2025 at 2:12 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: തൊഴിലുറപ്പ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് ത്രിണമൂൽ കോൺഗ്രസ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കൊലപാതകമാണ് തൊഴിലുറപ്പ് ഭേദഗതി ബില്ല് കേന്ദ്രം പാസാക്കിയതിലൂടെ നടന്നതെന്ന് ത്രിണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിമർശനം.

ഗാന്ധിജിക്ക് 'മഹാത്മാ' എന്ന ബഹുമതി നൽകിയ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനോടുള്ള അനാദരവ് കൂടിയാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് മാറ്റിയതിലൂടെ സംഭവിച്ചതെന്നും ടിഎംസി വിമർശിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പ് ഭേദഗതി ബില്ല് വ്യാഴാഴ്‌ച(ഡിസംബർ 18) പാസാക്കിയതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് രൂക്ഷ വിമർശനം.

വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രിയിൽ പാർട്ടി എംപിമാർ ധർണ നടത്തിയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. മഹാത്മാഗാന്ധി, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എന്നിവരുടെ ബാനറുകളും ഛായാചിത്രങ്ങളുമുയർത്തി സംവിധാൻ സദൻ്റെ കവാടത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

ടിഎംസി എംപിമാരായ സാഗരിക ഘോഷ്, ഡെറക് ഒബ്രിായൻ, സുഷ്‌മിത ദേവ്, ദോല സെൻ, ഋതബ്രത ബാനർജി, മൗസം നൂർ, പ്രകാശ് ചിക് ബറൈക്, മറ്റ് പാർട്ടി എംപിമാർ എന്നിവരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

"ഗാന്ധിജിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതു പോലെ എംജിഎൻആർഇജിഎയെ കൊല്ലരുത്" എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളടങ്ങിയ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയാണ് ടിഎംസി പ്രതിഷേധിച്ചത്. നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് മോദി സർക്കാർ ബുൾഡോസർ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ടിഎംസി എംപി സാഗരിക ഘോഷ് ആരോപിച്ചു.

"ഞങ്ങൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ 12 മണിക്കൂർ ധർണയിലാണ്. മോദി സർക്കാർ എൻആർഇജിഎ നിയമം നശിപ്പിച്ചതും വിബിജിആർജി ബിൽ കൊണ്ടുവന്നതുമാണ് ധർണക്ക് കാരണം. സർക്കാർ പാർലമെൻ്റിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുൻപ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബില്ലിൻ്റെ പകർപ്പ് ലഭിച്ചത്," സാഗരിക ഘോഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എൻഡിഎ സർക്കാർ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്‌തു. തൊഴിലാളികൾക്ക് പണം നൽകുന്നതിൽ കേന്ദ്ര വിഹിതം 60 ശതമാനമാക്കി കുറക്കുകയും സംസ്ഥാന വിഹിതം 40 ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തുകയും ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണ്. കമ്മിറ്റി പരിശോധനയില്ല, ബുൾഡോസർ നിയമമാണ് കേന്ദ്രം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് ടിഎംസി എംപി സുസ്‌മിത ദേവ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

തൊഴിലുറപ്പ് ഭേദഗതി ബില്ല് പാസായതോടെ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടെന്നും ബില്ല് പിൻവലിക്കണമെന്നും ടി‌എം‌സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടപ്പാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ (എംജിഎൻആർഇജിഎ) കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വികസിത് ഭാരത്-ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്‌ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) ബിൽ(വിബി-ജി റാം ജി ബിൽ ) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്‌ത ഭേദഗതി ബില്ല് പാസാക്കിയത്.

എന്നാൽ ബില്ല് വലിച്ചു കീറിയാണ് പ്രതിപക്ഷം പാർലമെൻ്റിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് രാഷ്‌ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ ചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് മാറ്റുകയല്ല, പകരം പുതിയ പദ്ധതിയാണെന്ന് എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര കൃഷി, ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ്റെ പ്രതികരണം.

