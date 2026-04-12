"എസ്ഐആറില് പേരില്ലെങ്കില് തടങ്കല് "; പൗരന്മാരെ പുറത്താക്കാന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഗ്യാനേഷിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സാകേത്
എസ്ഐആർ പിന്വാതിലിലൂടെയുള്ള എൻആർസി, ബിജെപി ലോക്സഭ സീറ്റ് കുറഞ്ഞതിനുള്ള നിരാശ തീര്ക്കുന്നത് എസ്ഐആറിലൂടെ, മോദി-ഷാ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കന് ഗ്യാനേഷിനെ ഉപയോഗിച്ചുെവെന്നും സാകേത് പറഞ്ഞു.
Published : April 12, 2026 at 4:17 PM IST
കൊല്ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനുമെതിരെ രൂക്ഷമായ ആരോപണങ്ങളുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി സാകേത് ഗോഖലെ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ ഉപയോഗിച്ച് ബിജെപി പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുകയാണെന്നും 'എസ്ഐആർ'എന്നത് പിൻവാതിലിലൂടെയുള്ള എൻആർസി നടപ്പിലാക്കലാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, പൗരത്വം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഗൂഢമായ നീക്കമാണ് എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. സാകേത് സമൂഹമാധ്യമമയായ എക്സിലൂടെയാണ് പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിവരിച്ചത്.
യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ "അണ്ടർ അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ" (Under Adjudication) എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബംഗാളിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ 60 ലക്ഷം പേരുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. മുൻ ജഡ്ജിമാർ, വിരമിച്ച ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സൈനികർ, കായിക താരങ്ങൾ എന്നിവർ പോലും ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിലെ ചെറിയ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ പോലും പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു.
Important (this is slightly long but this is how you might lose your citizenship).— Saket Gokhale (@SaketGokhale) April 12, 2026
SIR will now be conducted this month by ECI in the remaining 17 states.
Here’s an explainer on how Gyanesh Kumar is working with BJP to delete Indian citizens:
എസ്ഐആർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടാൽ വോട്ടവകാശം മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ഇത് തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
എഐ സോഫ്റ്റ്വെയറും ബിജെപി അജണ്ടയും
നിഗൂഢമായ ഒരു എഐ ) സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് എസ്ഐആർ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതെന്ന് ഗോഖലെ ആരോപിക്കുന്നു. രേഖകളിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് തള്ളിക്കളയും. തുടർന്ന് പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ സർക്കാർ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതാണ് രീതി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി സർവേ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് ബിജെപി വോട്ടർമാരെ പ്രത്യേകം മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ബൂത്ത് ലെവൽ ഡാറ്റയും സോഷ്യൽ മീഡിയ അനലിറ്റിക്സും ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഈ പട്ടിക അധികൃതർക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ ബിജെപി അനുകൂലികളെ പട്ടികയിൽ നിലനിർത്തുകയും മറ്റുള്ളവരെ പുറന്തള്ളുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം.
"63 ശതമാനവും ഹിന്ദുക്കൾ"
ബംഗാളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടവരിൽ 63 ശതമാനവും ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന വസ്തുത ഗോഖലെ പ്രത്യേകം ഓർമിപ്പിച്ചു. "എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഇത് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ആരും മുൻകൂട്ടി കരുതരുത്. ബിജെപിയുടെ ഈ അജണ്ട എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നതാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 240 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയതിൻ്റെ നിരാശയിലാണ് മോദി-ഷാ സഖ്യം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തുന്നതെന്നും തൃണമൂൽ എംപി ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പൗരത്വം, 18 വയസ്സ് തികയുക, ആ പ്രദേശത്തെ താമസം എന്നീ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ മാത്രം മതിയെന്നിരിക്കെ, പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ പൗരന്മാരെ വേട്ടയാടാനാണ് നീക്കമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read:വനിതാ സംവരണം: മോദി സർക്കാരിൻ്റേത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കമെന്ന് ഖാർഗെ; സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം