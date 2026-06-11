തൃണമൂൽ എംപി പ്രകാശ് ചിക് ബറായ്ക് രാജിവച്ചു; 4 ദിവസത്തിനിടെ രാജ്യസഭയിൽനിന്ന് മൂന്നാമത്തെ രാജി
രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷനും ഉപരാഷ്ട്രപതിയുമായ സിപി രാധാകൃഷ്ണനാണ് പ്രകാശ് ചിക് ബറായ്ക് തൻ്റെ രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയത്
Published : June 11, 2026 at 11:35 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ (ടിഎംസി) പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി വീണ്ടും രാജി. രാജ്യസഭാ എംപിയായ പ്രകാശ് ചിക് ബറായ്ക് ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി സ്ഥാനം രാജിവച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തിനിടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽനിന്നും രാജ്യസഭാംഗത്വം രാജിവയ്ക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് തുടർച്ചയായുള്ള ഈ രാജി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ.
രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷനും ഉപരാഷ്ട്രപതിയുമായ സിപി രാധാകൃഷ്ണനാണ് പ്രകാശ് ചിക് ബറായ്ക് തൻ്റെ രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയത്. രാജ്യസഭാംഗത്വത്തിൽനിന്നും താൻ രാജിവയ്ക്കുകയാണെന്നും രാജി ഉടനടി അംഗീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ അഭ്യർഥിച്ചു. എന്നാൽ തൻ്റെ രാജിക്ക് പിന്നിലെ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കത്തിൽ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.
തൻ്റെ കാലാവധിയിൽ മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷനും സെക്രട്ടേറിയറ്റിനും അദ്ദേഹം കത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്ന കാലയളവിൽ തനിക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും നൽകിയ ഉപാധ്യക്ഷനോടും രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും അദ്ദേഹം ആത്മാർഥമായ നന്ദി അറിയിച്ചു.
തുടർച്ചയായ രാജികൾ
പ്രകാശ് ചിക് ബറായ്കിൻ്റെ രാജിക്ക് മുൻപായി മറ്റ് രണ്ട് പ്രമുഖ നേതാക്കളും രാജ്യസഭാംഗത്വം രാജിവച്ചിരുന്നു. ജൂൺ പത്തിന് മുതിർന്ന നേതാവ് സുഷ്മിത ദേവ് തൻ്റെ എംപി സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുമുൻപ്, ജൂൺ എട്ടിന് മുതിർന്ന തൃണമൂൽ നേതാവായ സുകേന്ദു ശേഖർ റോയിയും രാജ്യസഭയിൽനിന്നും പടിയിറങ്ങിയിരുന്നു. തുടർച്ചയായുള്ള ഈ രാജികൾ മമതാ ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുമാണ് നേതാക്കളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന് കാരണമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് രാജ്യസഭയിലെ അംഗബലം കുറയുന്നത് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിടുമോ എന്ന ആശങ്കയും നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്.
ലയന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി വിമതർ
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. വിമത നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടി പിളർപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും, ഇവർ കോൺഗ്രസുമായി ലയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാണ്. എന്നാൽ, വിമത വിഭാഗം കോൺഗ്രസുമായി ലയിക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിമത നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജി ബുധനാഴ്ച കർശനമായി നിഷേധിച്ചു. നിലവിൽ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളിൽനിന്നും നേതൃത്വം വ്യതിചലിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ചാണ് വിമതർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വിമത വിഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഋതബ്രത ബാനർജി അവകാശപ്പെടുന്നത്. നിലവിൽ 64 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ നേരിട്ടെത്തി നിയമസഭാ സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ 58 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ അത് 64 ആയി വർധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തങ്ങളുടെ നിലപാട് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി വിമത വിഭാഗം ഉടൻ തന്നെ പശ്ചിമബംഗാൾ നിയമസഭാ സ്പീക്കറെ ഔദ്യോഗികമായി സമീപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പശ്ചിമബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. നിയമസഭയിൽ വിമതർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ മമതാ ബാനർജി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാവിയെത്തന്നെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.
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