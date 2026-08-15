ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയാനുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർക്ക് മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ കത്ത്; പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ
ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു സംഘം ആളുകൾ മൊയ്ത്ര സർക്യൂട്ട് ഹൗസ് ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഗേറ്റിന് പുറത്ത് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
Published : August 15, 2026 at 2:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വനിതാ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ അന്തസ് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയ്ക്ക് കത്തെഴുതി. കൃഷ്ണനഗർ മണ്ഡലത്തിലെ മഹുവ മൊയ്ത്ര താമസിച്ചിരുന്ന വസതി ഒഴിയാനുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ ഈ നീക്കം.
ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു സംഘം ആളുകൾ മൊയ്ത്ര സർക്യൂട്ട് ഹൗസ് ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഗേറ്റിന് പുറത്ത് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സർക്യൂട്ട് ഹൗസിൽ ആദ്യം ഒരു മുറി അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പിന്നീട് പശ്ചിമബംഗാളിലെ നാദിയ ഭരണകൂടം രാത്രി ഏറെ വൈകി അത് ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി മൊയ്ത്ര പറഞ്ഞു. ഒഴിയാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ആൾക്കൂട്ടം വീടിന് പുറത്ത് 'ജയ് ശ്രീറാം' എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതായി മൊയ്ത്ര വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംപി എന്ന നിലയിൽ സർക്യൂട്ട് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ തനിക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന് മൊയ്ത്ര സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.
Dear @loksabhaspeaker— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) August 14, 2026
am elected MP till 2029. Lok Sabha ended yesterday & I am staying night in Circuit House Krishnanagar, official accommodation for all MPs.
Just received call from local administration asking me to vacate & leave! Told them NO WAY! @MamataOfficial…
വൈകുന്നേരം 6.15-ഓടെയാണ് താൻ സർക്യൂട്ട് ഹൗസിൽ എത്തിയതെന്നും, എന്നാൽ രാത്രി 9.47-ന് നാദിയ അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് വിളിച്ച് സ്ഥലം ഒഴിയണമെന്ന് അറിയിച്ചതായും അവർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് രാത്രി 10.52-ന് വാട്സ്ആപ്പിൽ ഒരു സന്ദേശം ലഭിച്ചുവെന്നും അതിൽ വാർഷിക ശുചീകരണം കാരണം ബുക്കിംഗ് നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നടന്നത് അവകാശ ലംഘനം
ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു വനിതാ എംപിയോട് രാത്രി 9.47-ന് തനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട താമസസ്ഥലം ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനം മാത്രമല്ല, ഭരണകൂടം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന സുരക്ഷയെയും സംരക്ഷണത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുമാണ്," ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ മഹുവ മൊയ്ത്ര പറഞ്ഞു.
"ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടാനും, ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വനിതാ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ അന്തസ് ഉറപ്പാക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ഈ സഭയിലെത്തിയ 74 സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അങ്ങയുടെ ഉന്നതമായ ഓഫീസിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഏതൊരു വനിതാ സംവരണ ബില്ലും വെറും തമാശയായി മാറും," മൊയ്ത്ര പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ്റർ-പാർലമെൻ്ററി യൂണിയനെയും (IPU) മൊയ്ത്ര സമീപിച്ചു.
താന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വനിതാ എംപിയാണ്. ഔദ്യോഗിക ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ മുറി ഒഴിയാൻ സർക്കാർ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് രാത്രി 9:47-നും പിന്നീട് 10:52-നുമാണ്. അതേസമയം, ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു സംഘം പുറത്ത് തനിക്കെതിരെ അക്രമാസക്തമായി നിൽക്കുകയുമാണെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെന്നും ഐപിയുവിനെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൊയ്ത്ര എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ
മഹുവ മൊയ്ത്രക്ക് വസതി ഒഴിയാനുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിൽ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. "ബംഗാളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?" തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (TMC) രാജ്യസഭാ നേതാവ് ഡെറെക് ഒബ്രിയൻ 'എക്സിലൂടെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു.
സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് മൊയ്ത്രയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇത് പാർലമെൻ്റ് അംഗത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിപിഎം രാജ്യസഭാ നേതാവ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സംഭവത്തെ അപലപിക്കുകയും ബിർളയോട് ഇടപെടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതും അപലപനീയവുമാണ്. സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ സർക്യൂട്ട് ഹൗസിൽ നിന്ന്, അത്താഴം കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞ ശേഷം രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ ഒഴിയാൻ ഒരു വനിതാ എംപിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. അതേസമയം പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരത്തിൽ 'ജയ് ശ്രീറാം' എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇതാണോയെന്നും ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് നാരീശക്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അതേ പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ ഇതെന്നും ബ്രിട്ടാസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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നിയമങ്ങളും പ്രോട്ടോക്കോളും അടിസ്ഥാനപരമായ മര്യാദകളും കാറ്റിൽ പറത്തുന്നുവെന്നും ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണനഗറിൽ നിന്നുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിയായ മൊയ്ത്ര, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തൻ്റെ മണ്ഡലമായ നാദിയയിൽ തുടർച്ചയായ പ്രതിഷേധങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ജൂൺ 13-ന്, ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരാകാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനഗർ ജില്ലാ കോടതിക്ക് പുറത്ത് ബിജെപി മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ മുട്ടയും തക്കാളിയുമായി തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ എതിർപ്പ് ശാരീരികമായ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലിലേക്ക് മാറാൻ പാടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്ന് മൊയ്ത്ര അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ജൂലൈ 1-ന്, നാദിയയിലെ ടിഎംസി ഓഫിസിൽ പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ മുട്ടയും പച്ചക്കറികളും കല്ലുകളും എറിഞ്ഞതായി മൊയ്ത്ര ആരോപിച്ചു. സംഭവം അവർ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയും പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിൽ പൊലീസ് പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് പൊലീസും കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി ജനക്കൂട്ടത്തെ നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണം ബിജെപി നിഷേധിക്കുകയും, ടിഎംസിയിലെ വിഭാഗീയതയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വിവാദ പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ മൊയ്ത്ര നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഒരു എംപി എന്ന നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടികൾ നേരിടുന്നതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് അന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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