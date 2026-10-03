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വസതിയിൽ തീപിടിത്തം; തൃണമൂൽ എംഎൽഎ ബൈറോൺ ബിശ്വാസിന് ഗുരുതര പൊള്ളല്‍

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എംഎൽഎയുടെ വസതിയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു

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വസതിയിൽ തീപിടിത്തം; തൃണമൂൽ എംഎൽഎ ബൈറോൺ ബിശ്വാസിന് പൊള്ളലേറ്റു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 4:13 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുർഷിദാബാദ് ജില്ലയിലെ ഷംസർഗഞ്ച്‌ വസതിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ തൃണമൂൽ എംഎൽഎ ബൈറോൺ ബിശ്വാസിന് പൊള്ളലേറ്റു. ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബർ,3) രാവിലെയാണ് എംഎൽഎയുടെ വസതിയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സാഗർദിഘി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎയായ ബൈറൺ ബിശ്വാസിനെ ആദ്യം ധുലിയാനിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് മുർഷിദാബാദ് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. എംഎൽഎയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

തീ എങ്ങനെയാണ് പടർന്നതെന്നോ എംഎൽഎയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൊള്ളലേറ്റതെന്നോ സംബന്ധിച്ച് പൊലീസിനും അഗ്നിരക്ഷാസേനയ്ക്കും വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി; ആരോഗ്യനില ഗുരുതരം

വീട്ടിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് ബൈറോൺ ബിശ്വാസിന് പൊള്ളലേറ്റത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം ധുലിയാനിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. അവിടെ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്നാണ് മുർഷിദാബാദ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

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സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. “ഞാൻ വളരെ ആശങ്കാകുലനാണ്. ഞാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകും. അദ്ദേഹം വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാനായി ദൈവത്തോട് പ്രാർഥിക്കും,” അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക്

ബിശ്വാസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടെ നിർണായകമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന സാഗർദിഘി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്. അന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏക എംഎൽഎയായിരുന്നു ബൈറൺ ബിശ്വാസ്.

എന്നാൽ 2023 മെയ് മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. തുടർന്ന് 2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച അദ്ദേഹം വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി തപസ് കുമാർ ചക്രബർത്തിയെയാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് തൃണമൂലിലുണ്ടായ പിളർപ്പിനെ തുടർന്ന് റിതബ്രത ബാനർജി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ബൈറോൺ ബിശ്വാസ് ചേർന്നു.

നിലവിൽ തീപിടിത്തത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ പരിക്കേറ്റു, തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ്, അഗ്നിരക്ഷാസേന എന്നിവരുടെ പരിശോധന തുടരുകയാണ്.

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TAGGED:

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