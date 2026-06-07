പൊതുജനരോഷവും ആക്രമണ സാധ്യതയും; കെഎംസി കൗൺസിലർമാരുമായുള്ള നിർണായക യോഗം റദ്ദാക്കി മമത ബാനർജി
മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് യോഗം റദ്ദാക്കിയുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി തൃണമൂൽ ആസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾക്ക് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യോഗം റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.
Published : June 7, 2026 at 5:19 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പൊതുജനരോഷവും ആക്രമണ സാധ്യതയും ഭയന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ നേതാവുമായ മമത ബാനർജി ഞായറാഴ്ച നടത്തിനാരുന്ന നിർണായക യോഗം റദ്ദാക്കി. കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (കെഎംസി) കൗൺസിലർമാരുമായി തൃണമൂൽ ആസ്ഥാനത്ത് നടത്താനിരുന്ന യോഗമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. സ്ഥിതി വളരെ അസ്ഥിരമാണെന്നും നിരവധി കൗൺസിലർമാർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചതായും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.
മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് യോഗം റദ്ദാക്കിയുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി തൃണമൂൽ ആസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൂടാതെ, തൃണമൂൽ ആസ്ഥാനത്തേക്കോ അവിടെയെത്തുന്ന കൗൺസിലർമാർക്കോ നേരെ പ്രകോപിതരായ ജനക്കൂട്ടം മുട്ടയോ ചീഞ്ഞ തക്കാളിയോ എറിഞ്ഞേക്കുമെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചു. ഇവ ഭയന്ന് യോഗം മാറ്റിവച്ചന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ദയനീയ പരാജയത്തെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ശേഷം അഴിമതി, കൊള്ളയടിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കൗൺസിലർമാർ മുതൽ എംഎൽഎമാർ വരെയുള്ള നിരവധി തൃണമൂൽ പ്രതിനിധികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തൃണമൂൽ കൗൺസിലർ ബപ്പാദിത്യ ദാസ്ഗുപ്തയെ ഇന്നലെ രാത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടുപിന്നാലെ വാർഡ് നമ്പർ 39 (ജോരസങ്കോ) യിലെ തൃണമൂൽ കൗൺസിലർ മുഹമ്മദ് ജാസിമുദ്ദീനെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ടിഎംസിക്ക് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനുശേഷം, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തൃണമൂൽ കൗൺസിലർമാർക്ക് നേരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച തൃണമൂൽ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ വീണ്ടും പൊതുജനരോഷത്തിന് ഇരയാകുമെന്ന് ഭയന്ന്, നിരവധി കൗൺസിലർമാർ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച് ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന് കത്തെഴുതുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു.
യോഗം റദ്ദാക്കാനുള്ള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം സ്വാധീനിച്ചു. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു നിർണായക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മമത ബാനർജി ഇന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെടും. പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൗൺസിലർമാരോ ആക്രമണത്തിനിരയായാൽ അത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് അങ്ങേയറ്റം നെഗറ്റീവ് പ്രചാരണത്തിന് കാരണമാകുമായിരുന്നു. ഇത് മുൻകൂട്ടികണ്ടാണ് നേതാവ് അവസാന നിമിഷം യോഗം റദ്ദാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.
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യോഗം റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തുന്നതിനായി പുതിയ മേയറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ തടസമില്ലാതെ തുടരുന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിനായി ഈ പ്രക്രിയ പൂർണമായും രഹസ്യമായി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പാർട്ടി പദ്ധതിയിടുന്നതെന്ന് തൃണമൂൽ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. നഗരത്തിലെ സുരക്ഷിതവും വെളിപ്പെടുത്താത്തതുമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൗൺസിലർമാരെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്നും അവിടെ പുതിയ മേയറുടെ പേര് നിർദേശിക്കുകയും ആവശ്യമായ രേഖകളും ഒപ്പുകളും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ജൂൺ 5 ന് കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (കെഎംസി) മേയർ സ്ഥാനം ഫിർഹാദ് ഹക്കിം രാജിവച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ മാറിയതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി സംബന്ധിച്ച് വലിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം മേയറുടെ രാജിയെത്തുടർന്ന് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന് മേയർ-ഇൻ-കൗൺസിലുമായി സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിലവിലെ മുനിസിപ്പൽ ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടാതിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുനിസിപ്പൽ കാര്യ, നഗരവികസന വകുപ്പ് ഇതിനകം വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.
മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രേഖാമൂലമുള്ള പ്രതികരണം ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അധികാര നഷ്ടം, മേയറുടെ രാജി, പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര കലാപം, എല്ലാത്തിനുമുപരു പൊതുജന രോഷം എന്നിവ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ ഏതാണ്ട് നിശ്ചലരാക്കിയെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.
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