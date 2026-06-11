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തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ലയിക്കുമോ?; അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ഇരു പാർട്ടികളും

കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയും തൃണമൂൽ അധ്യക്ഷ മമതാ ബാനർജിയും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നത്

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Congress President Mallikarjun Kharge, Congress Parliamentary Party (CPP) Chairperson Sonia Gandhi and Trinamool Congress (TMC) Chairperson and former West Bengal chief minister Mamata Banerjee in the INDIA bloc meeting (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 11, 2026 at 11:17 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) കോൺഗ്രസിൽ ലയിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ഇരു പാർട്ടികളും രംഗത്ത്. തൃണമൂൽ അധ്യക്ഷ മമതാ ബാനർജിയും കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി (സിപിപി) അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ അടുത്തിടെ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ലയന വാർത്തകൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായത്. എന്നാൽ, പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് ഇരു പാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാർത്തകൾ
കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയും തൃണമൂൽ അധ്യക്ഷ മമതാ ബാനർജിയും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പ്രതികരിച്ചു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തികച്ചും സൗഹാർദപരമായിരുന്നുവെന്നും, വർഷങ്ങളായുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ പല കാര്യങ്ങളുമാണ് അവർ സംസാരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ (X) പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ലയന വാർത്തകൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളും ബുധനാഴ്ച തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കോൺഗ്രസുമായി ലയിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു പദ്ധതികളുമില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. "ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിവരവുമില്ല. പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്," എന്ന് ഒരു മുതിർന്ന തൃണമൂൽ നേതാവ് പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ചൊവ്വാഴ്ച മമതാ ബാനർജിയും സോണിയാ ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ലയന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായത്. ഇതിന് ഒരു ദിവസം മുൻപ് നടന്ന ഇന്ത്യ മുന്നണി യോഗത്തിൽ ഇരു നേതാക്കളും പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമായത്.

മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇരു പാർട്ടികളും ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മമതാ ബാനർജി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ബിജെപിയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.

തുടരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകൾ
ഇതിനിടെ, ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജി ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ മുന്നണി യോഗത്തിലെ ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

അടുത്തിടെ നടന്ന പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വലിയ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ നേരിടുന്ന സമയത്താണ് ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷമാണ് ബംഗാളിൽ തൃണമൂലിന് അധികാരം നഷ്ടമായത്.

തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ഇന്ത്യ മുന്നണി യോഗത്തിൽ, ബിജെപിയെ നേരിടാൻ സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ഏകോപനവും ഐക്യവും ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സഖ്യകക്ഷികളോട് മമതാ ബാനർജി അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കോൺഗ്രസുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് 1998ലാണ് മമതാ ബാനർജി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത്. പിന്നീട് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി വളർന്ന പാർട്ടി, 2011ൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ 34 വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയത്.

തൃണമൂലിലെ ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധി
കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിനും പാർട്ടി നിയമസഭാ വിഭാഗത്തിലുണ്ടായ വിമത നീക്കങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, പാർട്ടിയുടെ ആകെയുള്ള 80 എംഎൽഎമാരിൽ 58 പേരും ഔദ്യോഗിക തൃണമൂൽ നിയമസഭാ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിരുന്നു. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎ ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവർ നിയമസഭയിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ ബ്ലോക്കായി അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്തു.

ഈ പ്രതിസന്ധി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡൽഹിയിലുമെത്തി. പാർട്ടി വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇരുപതിലധികം ലോക്‌സഭാ എംപിമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് കാക്കോലി ഘോഷ് ദസ്തിദാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത എംപിമാർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായുള്ള മമതാ ബാനർജിയുടെയും അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെയും കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടക്കുന്നത്.

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