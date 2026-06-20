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തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ 3 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു; നടപടി വിമതരുടെ പരാതിയിൽ

പരാതി ലഭിച്ചയുടൻ ബിധാനഗർ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാങ്ക് അധികൃതരിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി

TMC BANK ACCOUNTS FROZEN TRINAMOOL CONGRESS MAMATA BANERJEE WEST BENGAL NEWS
Representative image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 2:11 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണമിടപാടുകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിധാനഗർ സൈബർ പൊലീസ് സ്വകാര്യ ബാങ്കിന് നിർദേശം നൽകി. പാർട്ടിയിലെ വിമത വിഭാഗം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുൻ ട്രഷററും പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ കായിക, യുവജനകാര്യ, ഊർജ മന്ത്രിയുമായ അരൂപ് ബിശ്വാസ് ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. തൻ്റെ ഒപ്പുള്ള ഉപയോഗിക്കാത്തതോ ശൂന്യമായതോ ആയ ചെക്കുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

വിമതരുടെ പരാതി
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎ ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ബിധാനഗർ സിറ്റി പൊലീസിന് കീഴിലുള്ള ബിധാനഗർ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇവർ പരാതി നൽകിയത്. അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിലൂടെ നിയമവിരുദ്ധമായി സമ്പാദിച്ചതോ സ്രോതസ്സ് വ്യക്തമല്ലാത്തതോ ആയ വൻതുക ഈ മൂന്ന് സ്വകാര്യ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പരാതിക്കാർ ആരോപിച്ചു. അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ പണം വകമാറ്റുകയോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇവർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പരാതി ലഭിച്ചയുടൻ ബിധാനഗർ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാങ്ക് അധികൃതരിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി. തുടർന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കുന്നത് തടയാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനിച്ചതും ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനായുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതും. അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ പുറത്തേക്കുള്ള ഇടപാടുകളും താത്കാലികമായി തടയുന്നതാണ് ഡെബിറ്റ് ഫ്രീസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് തുടരാമെങ്കിലും പണം പിൻവലിക്കാനോ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനോ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇടപാടുകൾക്കോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബിൽ പേയ്‌മെൻ്റുകൾക്കോ സാധിക്കില്ല.

440 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം
വിവാദമായ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളിലുമായി ആകെ 440 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബാങ്ക് അധികൃതർ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള യാതൊരു ഇടപാടുകളും അനുവദിക്കരുതെന്ന് വിമത തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ വിഭാഗത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാവായ സന്ദീപൻ സാഹ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലെ പണത്തിൻ്റെ നിയമസാധുതയെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണമാണ് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും സന്ദീപൻ സാഹ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പുറമെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ കുനാൽ ഘോഷ് സംഭവത്തോട് പ്രതികരിച്ചു. പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവുണ്ടെന്നും വിഷയം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

WEST BENGAL POLITICS
MAMATA BANERJEE NEWS
BIDHANNAGAR CYBER POLICE
TRINAMOOL CONGRESS CRISIS
TMC BANK ACCOUNTS FROZEN

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