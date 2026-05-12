ഓക്സിജൻ്റെ കലവറയൊരുക്കാൻ 'ലിക്വിഡ് ട്രീ'; തിരുപ്പതി സയൻസ് സെൻ്ററിൽ അത്ഭുതമായി പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ

നഗര പരിതസ്ഥിതികളിൽ പ്രകൃതിദത്ത വൃക്ഷത്തിന് സമാനമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്. പ്രാദേശിക സയൻസ് സെൻ്ററിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കും ശാസ്ത്ര പ്രേമികൾക്കും ഇടയിൽ ഇത് ഒരു കൗതുകമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 2:22 PM IST

അമരാവതി: മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും പുരോഗതിക്കും വികസനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെങ്കിലും അത് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ലോകം ഇന്ന് പുതിയ വഴികൾ തേടുന്നത്. വർധിച്ചു വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടെത്തിയ നൂതനമായ ഒരു പരിഹാരമാണ് തിരുപ്പതിയിലെ പ്രാദേശിക സയൻസ് സെൻ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന "ലിക്വിഡ് ട്രീ". നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ വായു മലിനീകരണത്തിന് ഫലപ്രദമായ പരിഹാരമേകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വിദ്യാർഥികൾക്കും ശാസ്ത്ര പ്രേമികൾക്കുമിടയിൽ വലിയ കൗതുകമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

നഗര പരിതസ്ഥിതികളിൽ പ്രകൃതിദത്ത വൃക്ഷത്തിന് സമാനമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്. ജീവനുള്ള മരങ്ങളുടേതിന് സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു കോം‌പാക്റ്റ് ഫോട്ടോ-ബയോറിയാക്ടർ നിർമിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് "ലിക്വിഡ് ട്രീ"യുടെ ഉത്‌ഭവത്തിന് പിന്നിൽ.

പ്രാദേശിക സയൻസ് സെൻ്ററിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കും ശാസ്ത്ര പ്രേമികൾക്കും ഇടയിൽ ഇത് ഒരു കൗതുകമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. സയൻസ് സെൻ്റർ സന്ദർശിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഘടന സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുകയും ആൽഗ അധിഷ്ഠിത പരിസ്ഥിതി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. “ഞങ്ങൾ കൃത്രിമബുദ്ധി, റോബോട്ടിക്‌സ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു യഥാർഥ വൃക്ഷം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു 'ലിക്വിഡ് ട്രീ' കാണുന്നത് ശരിക്കും ആശ്ചര്യകരമാണ്,” ഒരു വിദ്യാർഥി പറഞ്ഞു.

ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ ഓക്‌സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്‌മ ജീവികളായ ആൽഗകൾ അടങ്ങിയ വെള്ളം "ലിക്വിഡ് ട്രീ" യിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ദോഷകരമായ വാതകങ്ങളെ ഓക്‌സിജൻ സമ്പുഷ്ടമായ ഉൽ‌പാദനമാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ ഈ ആൽഗകൾ തുടർച്ചയായി വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഏകദേശം പത്തുവയസ്സായ 20 മരങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ ശുദ്ധവായു ഒരൊറ്റ ലിക്വിഡ് ട്രീ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ജനസാന്ദ്രതയുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ, തോട്ടങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം പരിമിതമായതിനാൽ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

കനത്ത മലിനീകരണം, ഗതാഗതക്കുരുക്ക്, പരിമിതമായ പച്ചപ്പ് എന്നിവയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. പരമ്പരാഗത തോട്ടങ്ങളേക്കാൾ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ ഈ യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, വാണിജ്യ മേഖലകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് തിരക്കേറിയ പൊതു ഇടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത് സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ, ഇത്തരം നൂതനാശയങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്ത വനങ്ങളെയോ പച്ചപ്പുകളെയോ പൂർണമായും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ലെന്ന് വിദഗ്‌ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നഗരങ്ങളിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അനുബന്ധ പരിഹാരം മാത്രമാണിതെന്നും ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭാവിയിലെ പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിന് ശാസ്ത്രവും സുസ്ഥിരതയും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ തിരുപ്പതി സയൻസ് സെൻ്ററിലെ പ്രദർശനം വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നു.

