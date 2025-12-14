Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / bharat

തിരുമല വെങ്കിടാചലപതിയെ തൊഴാൻ ഇനി ഭാഷ തടസമാകില്ല; ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇനി മലയാളവും കേൾക്കും

ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തിരുമലയിൽ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മലയാളം ഉള്‍പ്പെടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ എഐ സഹായി സംസാരിക്കും.

AI CHATBOT SERVICES IN TIRUMALA AI SERVICES IN TIRUMALA TIRUMALA TEMPLE AI CHATBOT
File Photo of Tirumala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇനി മുതൽ തിരുമല സന്ദർശിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ഭാഷ ഒരു തടസം ആവില്ല. മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഉടനടി മറുപടി നൽകും. മലയാളം മാത്രമല്ല 13 ഭാഷകളിൽ ഇനി തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തെ എഐ സഹായി സംസാരിക്കും.

ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തിരുമലയിൽ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മലയാളം ഉള്‍പ്പെടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ എഐ സഹായി സംസാരിക്കും. നിരവധി ഭക്തർ നേരിടുന്ന ഭാഷാ തടസങ്ങൾക്കാണ് ഇതോടെ അറുതി വരുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാനും ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാനും, താമസം സൗകര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുമെല്ലാം ഭാഷ ഒരു പ്രശ്‌നമേയല്ലെന്ന് സാരം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കലിയുഗ ദേവനായ വെങ്കിടേശ്വരനെ ദർശനം നടത്താൻ വരുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ മാതൃകപരമായ ഒരു ചുവടുവയ്‌പ്പാണ് തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം (TTD) ഇതിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

എഐ സംയോജിത കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെൻ്റർ സേവനങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ലഭ്യമാണെങ്കിലും, ഭക്തരുടെ സംശയങ്ങൾ തൽക്ഷണം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭ്യമാവുന്നതിനും വേണ്ടി എഐ അധിഷ്‌ഠിത 'ചാറ്റ്ബോട്ട്' അടുത്ത 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും. ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവിസസിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയും ആമസോൺ വെബ് സർവിസസ് (AWS) ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയുമാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക.

മനുഷ്യ ഇടപെടലില്ലാതെ സേവനങ്ങള്‍

നിലവിൽ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കായി കോൾ സെൻ്ററുകൾ, ഇമെയിലുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവ വഴിയാണ് ഭക്തർ ദേവസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെടാറുള്ളത്. ജോലിക്കാരുടെ പരിമിതികൾ കാരണം ദർശന ടിക്കറ്റുകൾ, താമസം, ഗതാഗതം, റീഫണ്ടുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസം വന്നിരുന്നു. ഈ പ്രശ്‌നം മറികടക്കാനാണ്, 24/7 എഐ ചാറ്റ്ബോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ക്ഷേത്ര അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നികുതികൾ ഒഴികെ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപയാകും. ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവശ്യാനുസരണം ഓൺലൈനായി പണമടയ്ക്കാനും ടിടിഡി ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതുവഴി ഒരേസമയം ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരുമായി സംവദിക്കാൻ കഴിയും. ടൈപ്പിങിന് പുറമേ, 'സ്‌പീച്ച്-ടു-ടെക്സ്റ്റ്', 'ടെക്സ്റ്റ്-ടു-സ്‌പീച്ച്' തുടങ്ങിയ ആധുനിക സവിശേഷതകളും എഐ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ALSO READ: ആന്ധ്രയ്‌ക്ക് റെക്കോഡ്; പഴം, മത്സ്യ ഉത്‌പാദനത്തില്‍ ഒന്നാമത്, കണക്ക് പുറത്തുവിട്ട് ആർബിഐ

TAGGED:

AI CHATBOT SERVICES IN TIRUMALA
AI SERVICES IN TIRUMALA
TIRUMALA TEMPLE
AI CHATBOT AT TEMPLE
AI SERVICES IN TIRUMALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.