ETV Bharat / bharat

ഭക്തസാഗരമായി തിരുമല; ശനിയാഴ്‌ച മാത്രം എത്തിയത് 1.5 ലക്ഷം പേർ, വിഐപി ദർശനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി

ശനിയാഴ്‌ച മാത്രം ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ഭക്തരാണ് ദർശനത്തിനായി എത്തിയത്.

TTD Srivani tickets Tirupati Venkateswara Temple Tirumala Sarva Darshan
തിരുമല ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയവരുടെ നീണ്ടനിര (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 28, 2026 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുമല: സ്‌കൂൾ വേനലവധി അവസാനിക്കുന്നതും തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധിയും ഒത്തുചേർന്നതോടെ തിരുപ്പതി തിരുമല ക്ഷേത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്ക്. ശനിയാഴ്‌ച മാത്രം ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ഭക്തരാണ് ദർശനത്തിനായി മലകയറിയത്. ഇതോടെ വൈകുണ്‌ഠം ക്യൂ കോംപ്ലക്‌സ് 2 , നാരായണഗിരി ഷെഡുകൾ എന്നിവ പൂർണമായും നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു. ദർശനത്തിനായുള്ള ഭക്തരുടെ ക്യൂ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ട് പാച്ചികൽവ ഗംഗമ്മ ക്ഷേത്രം വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്

ദർശനത്തിന് 18 മണിക്കൂർ കാത്തിരിപ്പ്; നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ടിടിഡി

അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് സാധാരണ ഭക്തർക്ക് ദർശനം സുഗമമാക്കാൻ തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം (TTD) അടിയന്തര നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. തിങ്കളാഴ്‌ച നടക്കേണ്ട വിഐപി ദർശനങ്ങൾ പൂർണമായും റദ്ദാക്കിയതായി ടിടിഡി അഡീഷണൽ ഇഒ വെങ്കയ്യ ചൗധരി അറിയിച്ചു. ഇതുകാരണം ഞായറാഴ്‌ച വിഐപി ദർശനങ്ങൾക്കായുള്ള ശുപാർശ കത്തുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. നിലവിൽ ദർശന ടോക്കണുകൾ ഇല്ലാത്ത സാധാരണ ഭക്തർക്ക് ദർശനം ലഭിക്കാൻ 18 മണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്‌ച 81,340 ഭക്തരാണ് ദർശനം നടത്തിയിരുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ശ്രീവാണി ഓൺലൈൻ കറൻ്റ് ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കി

പ്രതിദിനം ഓൺലൈൻ കറൻ്റ് ബുക്കിങ് വഴി നൽകിയിരുന്ന 800 ശ്രീവാണി (SRIVANI) ദർശന ടിക്കറ്റുകളുടെ വിതരണവും തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, തിരുപ്പതി വിമാനത്താവള കൗണ്ടർ വഴി നേരിട്ട് നൽകുന്ന 200 ശ്രീവാണി ടിക്കറ്റുകളുടെ വിതരണം പതിവുപോലെ തുടരും. അഡീഷണൽ ഇഒ വെങ്കയ്യ ചൗധരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി ക്യൂ ലൈനുകൾ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ക്യൂവിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ലഘുഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, പാൽ എന്നിവ തടസ്സമില്ലാതെ വിതരണം ചെയ്യാൻ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ടിടിഡി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി കൂടുതൽ പൊലീസിനെയും വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഭക്തർ തങ്ങളുടെ തിരുമല യാത്രകൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

തിരുമല യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക

സ്‌കൂൾ വേനലവധി അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടമായതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും തിരക്ക് തുടരാനാണ് സാധ്യത. ഓൺലൈൻ വഴി ടോക്കണുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ദർശനത്തിന് വലിയ താമസം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, വിഐപി ശുപാർശ കത്തുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനും ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രം തിരുമലയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാനും ഭക്തർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

Also Read: ഇന്ത്യ ക്രൂഡ് ബഫറുകൾ നിർമിക്കണം, ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം കുറയ്‌ക്കണം; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇവൈ റിപ്പോർട്ട്

TAGGED:

TTD
SRIVANI TICKETS
TIRUPATI VENKATESWARA TEMPLE
TIRUMALA SARVA DARSHAN
TIRUMALA RUSH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.