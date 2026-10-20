ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പ്; രക്ഷപെടാനായി തല മൊട്ടയടിച്ചും താമസ സ്ഥലം മാറിയും പ്രതികള്
ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെ നടത്തിയ ആസൂത്രിത ആക്രമണത്തിന് ഏകദേശം രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഹൃതിക് കുമാർ എന്ന പ്രതി രൂപം മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും താമസം സ്ഥലം നിരന്തരം മാറിയെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
Published : October 20, 2026 at 5:31 PM IST
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് നടൻ ടൈഗർ ഷ്റോഫിനെതിരായ വെടിവയ്പ്പ് സംഭവത്തിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വലിയ തോതിൽ രൂപമാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിലുൾപ്പെട്ട ഹൃതിക് കുമാർ എന്ന പ്രതി പൊലീസിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിക്കാൻ തല മൊട്ടയടിക്കുകയും മീശ എടുത്തുമാറ്റുകയും ചെയ്തു. പരിചിതർക്ക് പോലും കണ്ടാൽ മനസിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം രൂപ മാറ്റം വരുത്തി ഇയാൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റ് വാടക വീടുകളെടുത്ത് മാറി താമസിക്കുകയും ചെയ്തു.
സ്ഥിരമായി ഒരിടത്ത് താമസിക്കാത്ത പ്രതി ആസൂത്രിത ആക്രമണത്തിന് ഏകദേശം രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തന്നെ രൂപം മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.ബീഹാറിലെ ബെഗുസാരായി സ്വദേശിയായ ഹൃതിക് മുംബൈയിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് നീണ്ട മുടിയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇയാൾ മുടിവെട്ടി മാറ്റിയതും പല വീടുകളിലായി താമസം മാറിയതും. ഹൃത്വിക്കിന് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളയാളായതിനാൽ അയാളുടെ വിവരങ്ങൾ പൊലീസിൻ്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും മനസിലാക്കിയ പ്രതി, പൊലീസിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിക്കാൻ മനഃപൂർവം നടത്തിയ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം.
ടൈഗർ ഷ്റോഫിൻ്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തി രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ കുറച്ച് മുടി ഉണ്ടായിരുന്നതായും പിന്നീട് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച സമയത്താണ് പ്രതി പൂർണമായും മുടി കളഞ്ഞതെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ഹൃത്വിക് സ്വീകരിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന നടപടികൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖരിച്ചപ്പോഴാണ് രൂപമാറ്റം വെളിച്ചത്തുവന്നതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ആവർത്തിച്ച് താമസം മാറ്റം
പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടുന്നതിനായി ഹൃതിക് പലതവണ വാടക താമസസ്ഥലം മാറ്റിയതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചു. ബെഗുസാരായിയിൽ നിന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ഹൃതിക് മുംബൈയിലെത്തിയത്. അതിനുശേഷം റാപ്പിഡോ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. മറ്റ് പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും വെടിവയ്പ്പിനായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ശേഷം, പൊലീസ് കണ്ടെത്താതിരിക്കാൻ താമസ സ്ഥലം മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
അറസ്റ്റിനുശേഷം പൊലീസിന് ഹൃതിക് നൽകിയ വിലാസം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുടേതാണെന്നും പൊലീസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. പ്രതി ആളുകളുമായി വളരെ സഹകരണം കുറവാണെന്നും എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കാണ് കാണാറുള്ളതെന്നും നാട്ടുകാർ ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. ഈ സംഭവം പുറത്തുവന്നുപ്പോൾ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഹൃതിക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നും ഇത്തരമൊരു ക്രിമിനൽ ചിന്താഗതിയുള്ള ആളാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ജുഹുവിലെ പുഷ്പ പാർക്കിന് സമീപം ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെ വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത്. കാറിലെത്തിയ തോക്കുധാരികൾ നടന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ടൈഗർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
മുംബൈയില് റാപ്പിഡോ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ബിഹാർ, ഹരിയാന സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂന്നാമത്തെയാൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തിയാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. വെടിവയ്പ്പുമായി ഇവർക്കുള്ള ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുകുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയും പറഞ്ഞിരുന്നു.
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