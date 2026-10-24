ചാനലിൽ മുഖം തെളിഞ്ഞു, ഫോണിൽ മുന്നറിയിപ്പെത്തി; ടൈഗർ ഷ്രോഫ് വെടിവെപ്പ് പ്രതികൾക്ക് ഹാൻഡ്ലറുടെ തത്സമയ നിര്ദേശങ്ങള്
"തുംഹാരെ ചേഹ്രെ ആ ഗയേ ഹേ, നിക്കൽ ജാവോ വഹാ സേ" (നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ പുറത്തായി, അവിടെ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക) എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം.
By PTI
Published : October 24, 2026 at 5:57 PM IST
മുംബൈ: ഒക്ടോബർ 18 വൈകുന്നേരം നടൻ ടൈഗർ ഷ്രോഫിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത ശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട മൂന്ന് വെടിവെപ്പുകാർക്ക് വാർത്താ ചാനൽ കവറേജ് വഴി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് 'ഹാൻഡ്ലർമാരിൽ' നിന്ന് തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇത് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ സഹായിച്ചതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്താ അപ്ഡേറ്റുകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുമ്പോൾ, അജ്ഞാതരായ ഹാൻഡ്ലർമാർ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത വോയ്സ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ (VoIP) മെസേജിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി വെടിവെപ്പ് നടത്തിയവർക്ക് നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, വാർത്താ ചാനലുകൾ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തപ്പോൾ, പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അടിയന്തര നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു. "തുംഹാരെ ചേഹ്രെ ആ ഗയേ ഹേ, നിക്കൽ ജാവോ വഹാ സേ" (നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ പുറത്തായി, അവിടെ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക) എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. ഒക്ടോബർ 19ന് കോട്ടയിൽ ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പ്രതികളെ പിടികൂടിയിരുന്നു.
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ഒക്ടോബർ 18ന് വൈകുന്നേരം മുംബൈയിലെ ജുഹു പ്രദേശത്ത് രണ്ട് വെടിവെപ്പുകാർ ടൈഗർ ഷ്രോഫിൻ്റെ കാറിന് നേരെ നിരവധി തവണ വെടിയുതിർത്തെങ്കിലും നടൻ വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സംഭവം അന്വേഷണത്തിന് കാരണമാവുകയും രാജസ്ഥാൻ, യുപി, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഫൂൽ സിംഗ് (18), റെഹാൻ റഹിസുദ്ദീൻ അൻസാരി (18), റിതിക് മഹ്തോ (22) എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന പ്രതികളെ അടുത്ത ദിവസം രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട പൊലീസ് പിടികൂടി. നിലവിൽ ഒക്ടോബർ 31 വരെ പ്രതികൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ വിശകലനത്തിൽ, രജിസ്ട്രേഷന് മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സിഗ്നൽ, സാംഗി പോലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റെഹാൻ നിരന്തരം VoIP ആശയവിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറിയിച്ചു. അന്ധേരിയിൽ അക്രമികളുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കണ്ടെടുത്തതും തുടർന്നുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയും സംബന്ധിച്ച മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ വിവരം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറഞ്ഞു.
ടൈഗർ ഷ്രോഫിനെതിരെ വെടിയുതിർത്തതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത ഗുണ്ടാസംഘം തലവന് അനിൽ പണ്ഡിറ്റിനെ കേസിൽ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി മുംബൈ പൊലീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഎസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളിയാണ് പണ്ഡിറ്റ്.
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